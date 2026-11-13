Les accessoires de recharge font partie des achats que l'on repousse volontiers jusqu'au jour où un vieux bloc secteur lâche, et le Black Friday, qui tombe cette année le vendredi 27 novembre, offre l'occasion de s'équiper à moindre coût. Amazon a déjà réduit le prix de plusieurs références Anker, dont deux batteries externes pensées pour des usages très différents et deux chargeurs secteur qui misent sur un écran pour suivre la recharge en temps réel.