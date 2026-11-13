Amazon fait baisser le prix de quatre accessoires de recharge Anker à l'approche du Black Friday, de la batterie Prime de 250 W au petit chargeur Nano 45 W qui reconnaît l'iPhone. Les remises atteignent 37 %, avec un chargeur 140 W à quatre ports qui repasse sous la barre des 60 €.
Les accessoires de recharge font partie des achats que l'on repousse volontiers jusqu'au jour où un vieux bloc secteur lâche, et le Black Friday, qui tombe cette année le vendredi 27 novembre, offre l'occasion de s'équiper à moindre coût. Amazon a déjà réduit le prix de plusieurs références Anker, dont deux batteries externes pensées pour des usages très différents et deux chargeurs secteur qui misent sur un écran pour suivre la recharge en temps réel.
Black Friday Amazon : les 4 accessoires Anker à saisir
- Batterie externe Anker Prime (250 W) à 132,99 € au lieu de 159,99 €
- Chargeur Anker 140 W à 4 ports à 56,99 € au lieu de 89,99 €
- Chargeur Anker Nano 45 W à 26,59 € au lieu de 39,99 €
- Batterie externe Anker MagGo à 47,49 € au lieu de 69,99 €
Anker Nano 45 W : le petit chargeur qui reconnaît l'iPhone
Lancé ce printemps à 39,99 €, le Nano 45 W avait convaincu la rédaction lors de notre prise en main, grâce à un écran qui rend lisible ce qui se passe pendant la recharge. Il descend aujourd'hui à 26,59 €, un tarif inférieur à celui de son offre de lancement.
- Une recharge adaptée à l'iPhone : le chargeur identifie le modèle branché à partir de l'iPhone 15 et ajuste la charge en conséquence, avec un mode Care qui limite la température de la batterie lorsque le téléphone reste branché longtemps.
- Un format de poche : avec 90 g sur la balance et une fiche repliable à 180°, il se montre 47 % plus petit qu'un chargeur Apple de 30 W selon Anker, tout en affichant la puissance et l'état de la recharge sur son écran.
- À savoir : le câble n'est pas fourni, et les fonctions de reconnaissance restent réservées aux iPhone récents, le Nano se comportant comme un chargeur USB-C de 45 W classique avec un smartphone Android ou un iPhone plus ancien.
La batterie qui tient tête à un MacBook Pro passe à 132,99 €
Sortie fin 2023, la batterie Prime de 27 650 mAh reste l'une des plus puissantes du catalogue Anker, et passe à 132,99 € au lieu de 159,99 €, soit 27 € de remise. Elle s'adresse d'abord à ceux qui travaillent sur ordinateur portable loin d'une prise, puisque ses deux ports USB-C délivrent chacun jusqu'à 140 W grâce à la norme Power Delivery 3.1.
- 250 W répartis sur trois ports : les deux USB-C à 140 W et l'USB-A à 65 W permettent de recharger un ordinateur, une tablette et un smartphone en même temps, Anker annonçant un MacBook Pro 16 pouces rechargé à 50 % en 28 minutes.
- Une capacité calibrée pour le voyage : l'écran intégré affiche la charge restante et la puissance délivrée en temps réel, et sa capacité de 99,54 Wh reste sous le seuil de 100 Wh généralement admis en cabine par les compagnies aériennes.
- À savoir : avec ses 665 g et ses 16 cm de long, elle trouve plus facilement sa place dans un sac à dos que dans une poche, et seuls les ordinateurs compatibles avec la charge USB-C profiteront de sa puissance.
Anker MagGo 10 000 mAh : la batterie MagSafe qui se fait oublier
Cette version fine de la batterie MagGo de 10 000 mAh se fixe au dos des iPhone compatibles MagSafe sans trop les alourdir, et voit son prix passer de 69,99 € à 47,49 €, soit 22,50 € d'économie. Anker y promet environ 1,8 recharge complète d'un iPhone 15 Pro, de quoi tenir une longue journée de déplacement sans chercher de prise.
- Une charge sans fil certifiée Qi2 : la batterie délivre 15 W par induction, deux fois plus que la charge Qi classique, avec des aimants qui l'alignent automatiquement sur la bobine de l'iPhone.
- Un port USB-C de 30 W en renfort : il sert aussi bien à recharger un second appareil par câble qu'à remplir la batterie plus vite.
- À savoir : la charge sans fil reste plafonnée à 15 W, alors que les iPhone les plus récents acceptent jusqu'à 25 W avec les chargeurs Qi2.2, et un smartphone Android devra disposer d'aimants compatibles ou d'une coque magnétique pour en profiter.
Chargeur Anker 140 W à 4 ports : de quoi alimenter tout un bureau
Pensé pour remplacer le chargeur d'un ordinateur portable tout en alimentant le reste du bureau, ce bloc Anker de 140 W à quatre ports tombe à 56,99 € au lieu de 89,99 €, soit 33 € de moins. C'est la plus forte remise de cette sélection en pourcentage, avec une baisse de 37 %.
- Deux ports USB-C à 140 W : chacun des deux premiers ports peut délivrer 140 W en Power Delivery 3.1, de quoi recharger un MacBook Air 15 pouces à 50 % en 30 minutes selon Anker, avec un troisième USB-C de 40 W et un USB-A de 33 W pour les accessoires.
- Un écran couleur qui renseigne vraiment : il affiche la puissance délivrée par chaque port, la température et l'état de charge, et le câble USB-C de 1,5 m compatible 240 W est fourni dans la boîte.
- À savoir : les 140 W ne sont disponibles que sur un seul port à la fois, la puissance se partageant en 70 W et 70 W avec deux ordinateurs branchés, et le total plafonne à 134 W lorsque les quatre ports sont occupés.
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