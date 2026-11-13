L’intérêt d’une batterie domestique, c’est de stocker l’électricité produite par ses panneaux photovoltaïques pour en profiter le soir ou lorsque le soleil se fait plus discret… À condition toutefois de pouvoir l’installer facilement.

Avec sa Nex E6000H, Samduo propose justement une alternative à son modèle mural Nex E6000. Même capacité, même électronique, mais un format différent, pensé pour ceux qui préfèrent installer leur équipement directement au sol, dans un garage, un cellier ou un local technique.