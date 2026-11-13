Pour le Black Friday, la batterie solaire Samduo Nex E6000H passe à 1 599 € au lieu de 1 999 €, soit 400 € d’économie. Le compteur intelligent Samduo Smart Meter, d’une valeur de 129 €, est offert avec chaque commande. Une batterie domestique de 6 kWh qui mise sur un format compact à poser au sol, sans fixation murale ni travaux électriques donc.
L’intérêt d’une batterie domestique, c’est de stocker l’électricité produite par ses panneaux photovoltaïques pour en profiter le soir ou lorsque le soleil se fait plus discret… À condition toutefois de pouvoir l’installer facilement.
Avec sa Nex E6000H, Samduo propose justement une alternative à son modèle mural Nex E6000. Même capacité, même électronique, mais un format différent, pensé pour ceux qui préfèrent installer leur équipement directement au sol, dans un garage, un cellier ou un local technique.
Une batterie compacte qui ne nécessite pas de fixation murale
La principale différence entre les deux modèles tient à leur conception. Là où la Nex E6000 est destinée à être fixée au mur de par sa finesse, la Nex E6000H adopte un format de bloc plus compact, exclusivement conçu pour une installation au sol. Elle mesure 520 × 300 × 320 mm, pour un poids de 57,6 kg.
Un choix qui présente plusieurs avantages en vérité. D’une part, il n’est pas nécessaire de disposer d’un mur libre, de percer ou de prévoir un quelconque support de fixation. D’autre part, la batterie peut simplement trouver sa place dans un garage, un cellier ou une pièce technique, à condition évidemment de disposer de l’espace nécessaire.
Cette conception s’adresse donc principalement aux foyers qui ne souhaitent pas (ou ne peuvent pas) effectuer de travaux, et qui préfèrent conserver la possibilité de déplacer leur équipement. Le raccordement s’effectue sur une simple prise secteur, de quoi faciliter l’opération, sans jamais devoir reprendre le câblage électrique.
Les mêmes performances et une installation Plug & Play
Sur le plan technique en revanche, pas de compromis par rapport à la version murale. La Nex E6000H embarque elle aussi une batterie LiFePO4 de 6 kWh, associée à une puissance AC bidirectionnelle de 2 600 W. Elle peut être intégrée à une installation photovoltaïque existante et se branche en trois étapes, sans intervention obligatoire d’un électricien. L’injection sur le réseau est quant à elle limitée à 800 W.
Au quotidien, batterie oblige, l’intérêt est ici de conserver le surplus d’électricité solaire produit pendant la journée pour le restituer lorsque le foyer en a besoin. L’application Samduo orchestre cette gestion avec un plan énergétique sur 24 heures, en tenant notamment compte des tarifs dynamiques de l’électricité.
La batterie est également compatible avec Home Assistant et Homey. Côté évolutivité, plusieurs unités peuvent être associées pour atteindre jusqu’à 90 kWh de stockage. Samduo annonce par ailleurs au moins 10 000 cycles de charge, une garantie de 10 ans et toujours une certification IP65.
400 € de remise pour le Black Friday, et un pack pour aller plus loin
Pour le Black Friday, la Samduo Nex E6000H est proposée à 1 599 € au lieu de 1 999 €, soit 400 € d’économie. Comme pour la version murale, le compteur intelligent Samduo Smart Meter, habituellement vendu 129 €, est ici offert avec chaque commande (pensez bien à l’ajouter à votre panier lors de votre commande).
Il est d’ailleurs tout à fait possible d’opter pour un tandem associant une Nex E6000 murale et une Nex E6000H au sol. Une configuration intéressante pour combiner les deux formats et profiter d’une capacité de stockage totale de 12 kWh, avec un total de 800 € de remise .
Enfin, chaque commande donne accès à un tirage au sort permettant de gagner l’un des 12 iPhone mis en jeu (3 iPhone Duo 256 Go et 9 iPhone 18 Pro 256 Go). Attention toutefois, la participation n’est pas automatique, et il faut prendre le soin de s’inscrire en renseignant son adresse e-mail et son numéro de commande.
L’offre est valable sur le site français de Samduo jusqu’au 30 novembre 2026 au soir.