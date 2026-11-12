Amazon n’a pas attendu sa Black Friday Week, annoncée du 19 au 30 novembre : une partie de son rayon smartphones affiche déjà des remises, de l’entrée de gamme 5G jusqu’au très haut de gamme. Nous avons retenu 7 offres, toutes vendues par Amazon, en mesurant chaque remise au prix de lancement quand il est connu et à ce qu’en disent nos tests.
Les smartphones sortis cette année sont arrivés plus chers. Google a lancé ses Pixel 11 Pro 100 € au-dessus de leurs prédécesseurs, et l’iPhone 18 Pro a repris le prix qu’affichait l’iPhone 17 Pro Max l’an dernier. Les baisses appliquées avant le Black Friday du vendredi 27 novembre permettent de rattraper une partie de cette hausse, ou de se tourner vers un modèle de l’an dernier.
Les sept offres couvrent trois marques et toutes les gammes de prix, de 284 € à 1 589 €. En euros, les remises vont de 100 € sur l’iPhone 17 Pro à 340 € sur l’iPhone Air ; en proportion, c’est le milieu de gamme Xiaomi qui baisse le plus, jusqu’à -31 % sur le Redmi Note 17 Pro 5G. Les prix barrés sont les prix conseillés affichés par Amazon, et tous les prix ont été relevés le 12 novembre.
Apple, Google, Xiaomi : les 7 smartphones moins chers chez Amazon
- Apple iPhone 17 Pro 512 Go (Orange) à 1 479 € au lieu de 1579€
- Xiaomi 17T 12 + 512 Go (Bleu) à 603 € au lieu de 803 €
- Google Pixel 11 Pro 256 Go (Brume) à 988 € au lieu de 1 199 €
- Google Pixel 11 Pro XL 1 To (Noir) à 1 589 € au lieu de 1 789 €
- Xiaomi Redmi Note 17 Pro 5G 8 + 512 Go (Violet) à 379 € au lieu de 553 €
- Xiaomi Redmi Note 17 5G 6 + 256 Go (Violet) à 284 € au lieu de 403 €
- Apple iPhone Air 256 Go (Or clair) à 989 € au lieu de 1 329 €
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Pour qui chaque offre a du sens
Quatre de ces modèles ont fait l’objet d’un test complet chez nous, et c’est l’iPhone Air qui profite de la plus forte remise en euros. Dans notre test de l’iPhone Air, nous lui avions attribué 8/10 pour sa finesse, son écran très lumineux et ses performances, tout en pointant une autonomie d’une journée, et encore. Voici ce que chaque offre apporte et à qui elle s’adresse.
- Apple iPhone Air : à 989 €, c’est le seul iPhone de la sélection sous les 1 000 €, avec 340 € de moins que le prix conseillé. Épais de 5,6 mm et équipé de la puce A19 Pro, il vise ceux qui veulent un iPhone très léger et acceptent ses concessions : un seul capteur photo à l’arrière, un seul haut-parleur, l’eSIM uniquement et une recharge à prévoir chaque jour.
- Apple iPhone 17 Pro : parmi les modèles que nous avons testés, c’est le mieux noté de la sélection, avec 9/10, pour ses performances, sa chauffe mieux maîtrisée grâce à une chambre à vapeur et sa polyvalence en photo, téléobjectif 4x compris. La remise reste modeste, 100 €, et intéresse surtout ceux qui ont besoin des 512 Go de cette version.
- Google Pixel 11 Pro : à 988 €, il passe 211 € sous son prix de lancement. Nous lui avions donné 8/10 pour son design, son écran plus lumineux, ses fonctions exclusives comme la dictée Rambler et le téléprompteur, et ses qualités de photophone. Son processeur Tensor G6 reste en retrait dans les jeux 3D, et son autonomie ne dépasse pas une grosse journée. Le Pixel 11 Pro XL 1 To, à 1 589 €, apporte surtout un écran plus grand et beaucoup de stockage, sans gain d’autonomie notable selon notre test.
- Xiaomi 17T : c’est l’offre photo de la sélection à moins de 700 €. Son téléobjectif Leica 5x de 50 Mpx, stabilisé, monte jusqu’à un zoom 10x de qualité optique, et il s’accompagne d’un écran AMOLED 120 Hz annoncé à 3 500 nits, d’une batterie de 6 500 mAh et d’une charge à 67 W. Lancé à 749,99 € en 256 Go, il est proposé ici en 512 Go pour 603 €. Nous ne l’avons pas testé : ces caractéristiques sont celles annoncées par Xiaomi.
- Xiaomi Redmi Note 17 Pro 5G : il s’adresse à ceux qui veulent tenir deux jours sans recharger. Sa batterie de 8 340 mAh est annoncée jusqu’à 2,4 jours en usage modéré, son écran AMOLED de 6,83 pouces monte à 3 500 nits et il est certifié IP68 et IP69K. Ce n’est pas un smartphone pour les joueurs : son Snapdragon 6s Gen 4 vise les usages courants, il ne filme pas en 4K et le chargeur n’est pas fourni. À 379 €, il descend 20 € sous le prix que nous avions relayé le 31 octobre.
- Xiaomi Redmi Note 17 5G : le plus abordable des sept, à 284 € en 6 + 256 Go. Il mise sur un écran AMOLED de 6,99 pouces à 120 Hz, une batterie de 7 700 mAh, la certification IP65 et un verre Gorilla Glass 7i. Son Snapdragon 4 Gen 4 suffit aux usages courants, mais la photo repose sur le seul capteur principal de 50 Mpx et l’eSIM n’est pas prise en charge.
Dernier modèle ou modèle de l’an dernier : où se font les économies ?
L’iPhone 17 Pro garde un vrai argument face à son successeur. Lancé au prix de l’ancien iPhone 17 Pro Max, l’iPhone 18 Pro ne mérite pas forcément davantage votre attention, et nous estimons dans notre comparatif des meilleurs smartphones que les meilleures affaires se trouvent plutôt du côté de la génération précédente. Notre test des Pixel 11 Pro tire le même constat chez Google : leur principal adversaire reste le Pixel 10 Pro.
Ces prix peuvent encore bouger pendant la Black Friday Week d’Amazon, du 19 au 30 novembre, sans qu’aucune baisse supplémentaire soit garantie. Sur les deux Redmi, les remises atteignent déjà 30 % et 31 % du prix conseillé ; sur les iPhone et les Pixel, l’écart se mesure surtout en euros, de 100 € à 340 €. Si votre smartphone actuel tient encore quelques semaines, comparer le prix du jour à celui de la fin du mois reste un réflexe utile.
Smartphones en promo pour le Black Friday : vos questions
Quand a lieu la Black Friday Week d’Amazon en 2026 ?
Amazon l’annonce du 19 au 30 novembre sur sa page de promotions. Le Black Friday lui-même tombe le vendredi 27 novembre.
Le Redmi Note 17 Pro 5G est-il livré avec un chargeur ?
Non, aucun chargeur n’est fourni dans la boîte. Pour profiter de la charge HyperCharge 67 W, il faut un chargeur compatible, acheté à part.
L’iPhone Air accepte-t-il une carte SIM physique ?
Non, il fonctionne uniquement en eSIM. Votre opérateur doit donc proposer l’eSIM pour y transférer votre ligne.
Comment profiter des offres exclusives du Black Friday ?
Durant tout le mois de novembre, Clubic vous propose chaque jour des sélections thématiques regroupant les meilleures offres à saisir en direct.
Retrouvez tous les bons plans du Black Friday 2026 sur la page dédiée à l'événement.
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