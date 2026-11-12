Les smartphones sortis cette année sont arrivés plus chers. Google a lancé ses Pixel 11 Pro 100 € au-dessus de leurs prédécesseurs, et l’iPhone 18 Pro a repris le prix qu’affichait l’iPhone 17 Pro Max l’an dernier. Les baisses appliquées avant le Black Friday du vendredi 27 novembre permettent de rattraper une partie de cette hausse, ou de se tourner vers un modèle de l’an dernier.

Les sept offres couvrent trois marques et toutes les gammes de prix, de 284 € à 1 589 €. En euros, les remises vont de 100 € sur l’iPhone 17 Pro à 340 € sur l’iPhone Air ; en proportion, c’est le milieu de gamme Xiaomi qui baisse le plus, jusqu’à -31 % sur le Redmi Note 17 Pro 5G. Les prix barrés sont les prix conseillés affichés par Amazon, et tous les prix ont été relevés le 12 novembre.