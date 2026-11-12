Le prix repère du gaz augmente encore de 5,8 % au 1er décembre, et les climatiseurs réversibles, qui se faisaient rares pendant les canicules de l’été, reviennent en stock sur Amazon à l’approche du Black Friday. Nous en avons retenu 5, du modèle mobile pour une chambre à la console murale pour un séjour, en regardant de près ce que chacun annonce vraiment en mode chauffage.
Cet été, les climatiseurs mobiles ont disparu des rayons à chaque vague de chaleur, au point que nous suivions leurs retours en stock d’une canicule à l’autre. Ceux qui reviennent aujourd’hui sur Amazon sont réversibles : ils rafraîchissent en été et produisent de la chaleur en hiver. Les acheter maintenant, c’est s’éviter la course aux stocks de juin prochain, et disposer dès cet hiver d’un chauffage d’appoint pour une pièce.
Côté chauffage, le contexte s’y prête : la Commission de régulation de l’énergie a relevé son prix repère du gaz de 6,6 % au 1er novembre, puis de 5,8 % au 1er décembre, à 206,26 €/MWh TTC. Un climatiseur réversible ne remplace pas une chaudière, mais il permet de chauffer une seule pièce sans monter le thermostat de tout le logement. Les prix indiqués sont ceux affichés sur Amazon le 12 novembre : il s’agit d’une disponibilité retrouvée, pas encore de remises Black Friday, à une exception près, signalée dans la liste.
5 climatiseurs réversibles de nouveau disponibles sur Amazon
- Climatiseur mobile réversible CREATE Silkair Dual Connect 9000 à 270,95 €
- Climatiseur mobile réversible MovAIR MOV16-12-BC 3,5 kW à 499,90 €
- Climatiseur monobloc mural réversible Sannover Fresho 12 HP 2,5 kW à 890,99 €
- Climatiseur mobile chaud et froid ZJUNLI à 516,21 € (15 % de réduction appliqués au passage de la commande)
- Climatiseur mobile LIFEZEAL 14 000 BTU avec chauffage à 719,99 €
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Chambre, séjour, grand volume : à chacun son climatiseur réversible
Ces cinq appareils n’ont ni la même puissance, ni la même installation, et leurs fiches ne sont pas toutes aussi détaillées. Point commun : aucun n’est vendu par Amazon lui-même, mais par des vendeurs tiers de sa place de marché, qui assurent aussi l’expédition. Voici ce que chacun annonce, et ce qu’il faut vérifier avant de commander.
- CREATE Silkair Dual Connect 9000 : le moins cher de la sélection vise les pièces jusqu’à 20 m², une chambre ou un studio. Il annonce 9 000 BTU en froid, une pompe à chaleur de 7 000 BTU en chaud, une déshumidification jusqu’à 42 litres par jour et un pilotage depuis l’application Create. Il est livré avec un kit pour fenêtre coulissante ; pour une fenêtre battante, le fabricant renvoie vers une autre version. Sa note moyenne de 3,3 sur 5, sur 12 avis, invite à lire les retours avant de commander.
- MovAIR MOV16-12-BC : c’est le modèle mobile dont la fiche chauffage est la plus précise : 3,20 kW en chaud avec une classe énergétique A+, 3,50 kW en froid en classe A. Il ajoute le Wi-Fi, une déshumidification de 40,8 litres par jour et un niveau sonore annoncé entre 51 et 53 dB(A). Comptez 26 kg à déplacer d’une pièce à l’autre.
- Sannover Fresho 12 HP : ce n’est pas un climatiseur mobile, mais une console monobloc qui se fixe au mur, sans unité extérieure : il faut percer deux ouvertures pour l’entrée et la sortie d’air. En échange, c’est le seul de la liste à annoncer un coefficient de performance, un COP de 3,98, en classe A+, pour 2,5 kW (9 000 BTU) et 46 dB. Supports, grilles et tuyaux sont fournis, mais la pose demande des travaux. Avec 4 sur 5 sur 27 avis, c’est aussi le mieux noté des cinq.
- ZJUNLI : sa fiche est la moins claire de la sélection. Le titre annonce 18 000 BTU en froid et 9 000 BTU en chaud, mais le lien mène à une variante intitulée « 5000 BTU », et la page ne donne ni surface conseillée, ni classe énergétique. Une réduction de 15 % s’applique au passage de la commande, et l’expédition est annoncée sous 6 à 7 jours. À réserver à ceux qui prendront le temps de vérifier la variante avant de payer.
- LIFEZEAL 14 000 BTU : avec 14 000 BTU annoncés pour des pièces jusqu’à 40 m², une oscillation automatique sur 70° et l’application Smart Life, il vise les grands séjours. Il promet un mode chauffage, mais sans puissance chiffrée, et sa fiche technique ne mentionne que le refroidissement. Pour un usage d’abord estival, il a sa logique ; pour chauffer, les fiches du MovAIR et du Sannover sont plus complètes. Amazon n’en affichait plus que 11 exemplaires le 12 novembre.
Chauffer avec un climatiseur réversible, est-ce vraiment rentable ?
Un climatiseur réversible chauffe en pompe à chaleur : il prélève des calories dans l’air et restitue plus d’énergie qu’il ne consomme d’électricité. Avec le COP de 3,98 qu’annonce le Sannover, un kilowattheure d’électricité produit près de 4 kilowattheures de chaleur. À ce rendement, la chaleur revient bien moins cher qu’avec un radiateur électrique classique, et soutient la comparaison avec le gaz, dont le prix repère moyen atteindra 206,26 €/MWh TTC au 1er décembre.
Les modèles mobiles, eux, n’annoncent pas de COP, et leur rendement en chauffage reste plus modeste : comme le rappelle notre comparatif des meilleurs climatiseurs mobiles, la dépression d’air créée par l’évacuation pénalise les monoblocs. Ils conviennent pour tempérer une chambre ou un bureau quelques heures, pas pour chauffer un logement entier. Si vous pensez d’abord à l’été prochain, ce comparatif classe aussi les modèles par usage, du plus silencieux au plus adapté aux grands espaces.
Climatiseur réversible en hiver : vos questions
Un climatiseur mobile réversible peut-il remplacer un chauffage au gaz ou au fioul ?
Non, il sert de chauffage d’appoint pour une pièce. Les modèles mobiles de cette sélection annoncent de 20 à 40 m² quand leur fiche précise une surface, et leur rendement en chauffage reste en retrait d’une pompe à chaleur fixe.
Faut-il percer un mur pour installer ces climatiseurs ?
Pas pour les quatre modèles mobiles, livrés avec un kit pour fenêtre qui fait passer le tuyau d’évacuation. Le Sannover Fresho 12 HP fait exception : cette console murale demande deux ouvertures dans le mur.
Quelle puissance choisir selon la taille de la pièce ?
Les fiches donnent un repère : 9 000 BTU pour une pièce jusqu’à 20 m² sur le CREATE, 14 000 BTU jusqu’à 40 m² sur le LIFEZEAL. Le Sannover annonce 9 000 BTU et le MovAIR 3,5 kW, soit environ 12 000 BTU, sans préciser de surface.
Comment profiter des offres exclusives du Black Friday ?
Durant tout le mois de novembre, Clubic vous propose chaque jour des sélections thématiques regroupant les meilleures offres à saisir en direct.
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