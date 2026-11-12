Cet été, les climatiseurs mobiles ont disparu des rayons à chaque vague de chaleur, au point que nous suivions leurs retours en stock d’une canicule à l’autre. Ceux qui reviennent aujourd’hui sur Amazon sont réversibles : ils rafraîchissent en été et produisent de la chaleur en hiver. Les acheter maintenant, c’est s’éviter la course aux stocks de juin prochain, et disposer dès cet hiver d’un chauffage d’appoint pour une pièce.

Côté chauffage, le contexte s’y prête : la Commission de régulation de l’énergie a relevé son prix repère du gaz de 6,6 % au 1er novembre, puis de 5,8 % au 1er décembre, à 206,26 €/MWh TTC. Un climatiseur réversible ne remplace pas une chaudière, mais il permet de chauffer une seule pièce sans monter le thermostat de tout le logement. Les prix indiqués sont ceux affichés sur Amazon le 12 novembre : il s’agit d’une disponibilité retrouvée, pas encore de remises Black Friday, à une exception près, signalée dans la liste.