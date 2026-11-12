1min.AI est un agrégateur : au lieu de payer un service par modèle, vous interrogez depuis une seule interface les modèles GPT, Claude, Gemini, Mistral ou Llama. Grâce au code DEAL20, le plan Pro à vie de 1min.AI passe à environ 28,76 € chez StackSocial, soit 32 $ au lieu de 39,99 $ sans code.

Le prix de référence affiché, 234 $, équivaut exactement à trois ans de la formule Pro mensuelle à 6,50 $ (environ 5,84 €). La licence vise ceux qui sollicitent l’IA plusieurs fois par semaine sans cumuler les abonnements. StackSocial facture en dollars : nos montants en euros suivent le taux BCE du 11 novembre, le débit réel dépend de votre banque.