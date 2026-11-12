Passer d’un assistant IA à l’autre selon la tâche finit vite par coûter plusieurs abonnements. 1min.AI Pro, qui réunit les modèles GPT, Claude et Gemini dans une application, revient à environ 28,76 € à vie chez StackSocial avec le code DEAL20, une formule que notre test réserve plutôt à un usage d’appoint.
1min.AI est un agrégateur : au lieu de payer un service par modèle, vous interrogez depuis une seule interface les modèles GPT, Claude, Gemini, Mistral ou Llama. Grâce au code DEAL20, le plan Pro à vie de 1min.AI passe à environ 28,76 € chez StackSocial, soit 32 $ au lieu de 39,99 $ sans code.
Le prix de référence affiché, 234 $, équivaut exactement à trois ans de la formule Pro mensuelle à 6,50 $ (environ 5,84 €). La licence vise ceux qui sollicitent l’IA plusieurs fois par semaine sans cumuler les abonnements. StackSocial facture en dollars : nos montants en euros suivent le taux BCE du 11 novembre, le débit réel dépend de votre banque.
1min.AI Pro à vie revient à environ 28,76 € chez StackSocial avec le code DEAL20, au lieu d’environ 35,94 € sans code.
Pourquoi choisir 1min.AI Pro à vie ?
- Plusieurs modèles côte à côte : La fonction Multi AI Chat envoie la même question à plusieurs modèles en même temps. Vous comparez les réponses de GPT, Claude et Gemini sans recopier votre consigne ailleurs.
- Un million de crédits chaque mois : Le plan Pro crédite 1 000 000 d’unités par mois, partagées entre tous les outils. Une visite quotidienne de l’application web en ajoute 15 000, soit jusqu’à 450 000 de plus sur un mois.
- Un coût affiché avant chaque requête : 1min.AI estime la dépense en crédits de chaque tâche. Vous savez avant de la lancer si une vidéo ou une série d’images va entamer votre réserve.
Comparer, traduire, transcrire : 1min.AI au quotidien
La comparaison reste le cas d’usage le plus convaincant : soumettre un même plan d’article ou un e-mail délicat à trois modèles permet de garder la formulation la plus juste. Discussion sur plusieurs documents, traduction de fichiers et génération de présentations prolongent cet intérêt. La synthèse vocale, la transcription, le sous-titrage et la retranscription de vidéos YouTube servent autant un freelance qui rédige pour plusieurs clients qu’un créateur de contenu. L’application tourne sur le web, Chrome, iOS, Android, macOS et Windows.
Dans notre test de 1min.AI, noté 7/10, nous avons apprécié le chat multi-modèles, tout en y voyant un outil d’appoint plutôt que l’assistant principal d’une journée de travail. L’interface est dense, chaque outil a son propre écran, et une cinquantaine de modèles s’affichent sans aide au choix. Images et vidéos épuisent les crédits bien plus vite que le texte. Enfin, la conservation des données jusqu’à un an et leur partage avec les fournisseurs de modèles excluent les documents sensibles ou soumis au RGPD.
Un agrégateur face aux assistants vendus en direct
1min.AI donne accès aux modèles GPT, Claude ou Gemini, pas aux applications ChatGPT, Claude ou Gemini et à leurs fonctions maison. Lors de notre test, en mars, les dernières versions de Claude et de Gemini y arrivaient avec retard, et la recherche web restait très limitée. Si un seul assistant vous suffit, notre comparatif des meilleures intelligences artificielles vous aidera à choisir, de ChatGPT à Mistral en passant par Perplexity. 1min.AI reprend l’avantage dès que vous voulez plusieurs avis pour un seul paiement.
✅ Les points forts
- GPT, Claude, Gemini, Mistral et Llama dans une même interface
- La comparaison simultanée de plusieurs réponses
- 1 000 000 de crédits par mois, plus 15 000 par jour de visite
- Le coût estimé avant chaque requête
- Des applications web, mobiles et de bureau
❌ Les limites
- Les images et les vidéos consomment vite les crédits
- Une interface dense, sans aide au choix du modèle
- Des données conservées jusqu’à un an, à éviter pour les contenus sensibles
- Un prix supérieur aux 24,97 $ (moins de 23 €) relayés le 27 octobre
La licence s’active dans les 30 jours suivant l’achat, et le code DEAL20 ne se cumule avec aucun autre.
À environ 28,76 €, 1min.AI Pro à vie coûte moins que cinq mois de la formule mensuelle à 5,84 €, et à peine plus de six mois en facturation annuelle. Pour un usage régulier et varié, entre rédaction, traduction et transcription, le calcul devient favorable dès la première année. Il l’est moins si vous générez des images ou des vidéos en série : le million de crédits mensuels part alors bien plus vite.
Nous relayions cette même licence à 24,97 $ le 27 octobre : le prix du jour n’est pas le plus bas de ces dernières semaines. Pour un second avis à côté de votre assistant habituel, ou un accès ponctuel à plusieurs modèles sans abonnement, l’offre reste cohérente. Si vous travaillez sur des documents confidentiels ou attendez chaque nouveau modèle dès sa sortie, mieux vaut un abonnement direct, choisi à l’aide de notre comparatif.
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