Un abonnement. Tous les modèles. La liberté totale. C'est la promesse. Mais entre le catalogue clinquant et l'expérience réelle, il y a un gouffre que 70 dollars à vie ne comblent pas.
L'idée de départ est pourtant solide : arrêter de jongler entre ChatGPT, Claude, Gemini et Perplexity. Payer une seule fois, tout avoir. 1min.AI incarne cette catégorie des agrégateurs multi-modèles qui a explosé ces trois dernières années. Le service regroupe aujourd'hui des dizaines de modèles de texte, d'image, d'audio et de vidéo sous une seule interface. Pour comprendre ce que vaut vraiment cette promesse, il faut la tester sans filtre et surtout la comparer à ce que les acteurs de référence proposent en 2026.
Ce que 1min.AI propose concrètement
Le positionnement est clair : un agrégateur tout-en-un. Côté chat, on retrouve GPT-4o, Claude 3.5, Gemini, Mistral, Llama et une ribambelle d'autres. Côté création, DALL-E 3, Stable Diffusion et Flux sont accessibles pour la génération d'image. L'audio n'est pas en reste : transcription, clonage de voix via ElevenLabs, génération musicale, tout ça depuis la même barre latérale. La vidéo et le code complètent le tableau.
- Interface moderne.
- Nombreux outils IA.
- Version gratuite disponible.
- Modèle lifetime
- Pas d'accès immédiat aux derniers modèles
- Pas de mémoire entre conversations
- Pas d'accompagnement sur le choix du modèle
La tarification repose sur un système de crédits. En abonnement direct sur la plateforme, le plan Free est gratuit avec 450 000 crédits par mois et un coût de 1,34 dollar par million de crédits supplémentaires. Le plan Pro est à 6,50 dollars par mois avec 1 000 000 crédits et un coût réduit à 0,67 dollar par million de crédits additionnels. Le plan Business monte à 10 dollars par mois pour 2 000 000 crédits. Un plan Enterprise à 7 dollars par membre et par mois est disponible pour les équipes, avec support prioritaire et membres illimités.
En parallèle, des offres lifetime circulent régulièrement sur StackSocial : au moment de cet article, le plan Pro y est affiché à 24,97 dollars, le Business à 39,97 dollars, et le Advanced Business à 69,97 dollars, contre un prix "conseillé" de 540 dollars. Plus de 10 000 exemplaires vendus selon la page produit, avec 811 avis. C'est précisément cet argument commercial, payer une fois et utiliser pour toujours, qui a bâti la notoriété du service.
Avant d'aller plus loin, un point mérite d'être salué sans réserve : la transparence sur les crédits. Avant d'envoyer une requête ou de lancer une génération, 1min.AI affiche une estimation du coût en crédits. C'est rare. C'est honnête. Et ça devrait être la norme partout. Aucun concurrent direct ne propose ce niveau de lisibilité à ce stade du flux de travail. C'est un vrai plus, et il serait malhonnête de ne pas le mentionner en premier.
L'interface s'organise autour d'un panneau latéral avec des menus déroulants par catégorie : IA pour l'écriture, IA pour l'image, IA pour l'audio, IA pour la vidéo, IA pour le code. La navigation entre les outils demande de dérouler, cliquer, relancer. Chaque fonctionnalité vit dans son propre écran. Il n'y a pas de fil conducteur entre elles.
Pourquoi la promesse ne tient pas vraiment
L'enthousiasme du catalogue cache un vrai retard de mise à jour
La multiplicité des modèles est vendue comme un avantage compétitif. C'est vrai jusqu'à un certain point. Le problème, c'est le délai de réactivité. Lors de notre test, Claude 4 et 4.5 Sonnet était disponible dans le Multi AI Chat. En revanche, Claude Opus 4.6 et Sonnet 4.6, pourtant déjà déployés chez Anthropic, brillaient par leur absence. Même constat du côté de Google : certaines versions de Gemini étaient accessibles, mais pas les dernières itérations. Et pour la génération d'image, pas de trace des modèles les plus récents comme Flux Pro 1.1 Ultra, Ideogram 3 ou Recraft V3. Du côté de la génération d'images, même les sorties récentes comme Nano Banana 2 ne sont pas encore intégrées.
Pour un passionné qui veut absolument tester le dernier modèle sorti la semaine passée, 1min.AI ne sera presque jamais à jour. La promesse du "tout avoir" achoppe sur la réalité du "pas tout de suite". Et dans un secteur qui sort un nouveau modèle toutes les deux semaines, "pas tout de suite" ressemble vite à "jamais vraiment".
Ce n'est pas un bug de jeunesse. C'est une limite structurelle. Maintenir en temps réel l'intégration de chaque nouveau modèle sorti par OpenAI, Anthropic, Google, Meta, Mistral et les dizaines d'autres acteurs demande une équipe dédiée et des ressources que la tarification actuelle ne permet probablement pas de financer correctement. La gratuité et les deals à vie à 70 dollars ont un coût caché : l'actualisation du service passe au second plan.
Les grands chatbots ont évolué, 1min.AI est resté au stade d'avant
Il y a un fossé conceptuel que 1min.AI ne franchit pas. Les grands acteurs du marché ont dépassé le stade du chatbot. Claude propose désormais des espaces de collaboration avec mémoire partagée entre projets. Perplexity a lancé Perplexity Computer, capable d'agir directement sur le système d'exploitation de l'utilisateur. ChatGPT intègre des opérateurs d'agents, de la mémoire persistante et des actions sur le web.
1min.AI, lui, reste un chatbot amélioré. La recherche web est très limitée. L'upload de fichiers est disponible sur certains outils mais pas unifié dans l'ensemble de l'interface. La mémoire entre les conversations est inexistante. Chaque session repart de zéro. Le service ne construit pas de contexte sur le long terme. Ce n'est pas un assistant. C'est un accès à des modèles. La nuance est fondamentale.
Pour un usage ponctuel, "mon abonnement Claude est tombé en panne, j'ai besoin d'un modèle de remplacement maintenant", 1min.AI remplit parfaitement sa fonction de service d'appoint. Mais pour en faire sa plateforme principale de travail quotidien, les limites se font sentir dès la deuxième heure d'usage.
Ce positionnement "d'appoint" est à double tranchant. Il est honnête sur ce que le service peut réellement offrir. Mais il révèle aussi que 1min.AI n'a pas su prendre le virage que les grandes plateformes ont négocié avec succès entre 2024 et 2025 : passer de l'interface de requête à l'environnement de travail. Ce virage s'appelle l'agentivité. Et 1min.AI n'y est pas.
Trop de modèles tuent le modèle
Avoir accès à 50 modèles, c'est aussi devoir décider lequel utiliser à chaque fois. Qwen Flash d'Alibaba Cloud, Claude 4.5 Haiku, Mistral Large, Llama 3.3, la liste est longue et peu hiérarchisée. Aucun système de recommandation contextualisé ne guide l'utilisateur. Pas de suggestion du type "pour cette tâche de rédaction longue, ce modèle est plus efficace". La liste défile, les logos se ressemblent, et le novice se retrouve à choisir au hasard ou à s'en remettre au modèle sélectionné par défaut.
C'est le paradoxe du choix appliqué à l'IA. Trier le bon grain de l'ivraie demande une expertise que la majorité des utilisateurs n'a pas, et que la plateforme ne compense pas. Le Multi AI Chat, qui permet d'interroger plusieurs modèles en simultané, est la réponse partielle à ce problème. C'est d'ailleurs la fonctionnalité la plus citée dans les avis positifs, la vraie killer feature du service. Mais c'est une réponse artisanale à un problème structurel.
Un utilisateur expérimenté sait que GPT-4o excelle sur les tâches de structuration et l'intelligence émotionnelle, que Claude brille sur les textes longs et la cohérence stylistique, et que Gemini est plus à l'aise avec les données fraîches. Pour lui, la multiplicité des modèles est une richesse réelle. Pour tous les autres, c'est une source de confusion supplémentaire habillée en feature.
L'ergonomie, premier frein à l'adoption
Le panneau latéral est dense. Chaque catégorie cache plusieurs sous-menus. Pour passer de la génération d'image au clonage de voix, il faut naviguer, dérouler, cliquer, attendre le chargement du nouveau module. L'idée d'un "one stop shop" implique une fluidité de navigation que l'interface actuelle ne procure pas.
Un vrai guichet unique se traverse sans friction. Ici, chaque outil est une pièce séparée dans un appartement dont les portes ferment à clé. La promesse de centralisation est réelle dans le catalogue. Elle l'est beaucoup moins dans l'expérience d'usage au quotidien. Et ce n'est pas qu'une question d'habitude : après plusieurs semaines d'utilisation, la navigation reste laborieuse. On cherche, on revient en arrière, on réapprend les chemins.
Cette architecture reflète une logique de construction par ajout successif de fonctionnalités, plutôt qu'une réflexion de fond sur le parcours utilisateur. Chaque nouvel outil a été greffé sur l'existant. Le résultat est un catalogue généreux mais décousu, qui donne l'impression d'utiliser plusieurs applications distinctes réunies sous un même logo.
La promesse lifetime : tenable ou marketing ?
C'est la question centrale pour quiconque envisage de dépenser 70 dollars. Le plan Advanced Business à 69,97 dollars sur StackSocial est présenté avec un prix "conseillé" de 540 dollars, soit 87% de réduction. Le modèle à vie repose sur un pari : 1min.AI sera encore là dans 5 ans, les crédits inclus dans l'offre seront suffisants pour un usage régulier, et les modèles seront maintenus à jour.
Sur les forums et les réseaux, la méfiance est perceptible. Des utilisateurs évoquent le risque de fermeture, le sentiment de "trop beau pour être vrai". Ce scepticisme est fondé. L'économie d'un deal à vie à 70 dollars repose sur une hypothèse fragile : que le coût d'accès aux API d'OpenAI, Anthropic et Google ne grimpe pas au point de rendre l'abonnement déficitaire pour la plateforme. Or les coûts d'API bougent régulièrement, et les modèles les plus puissants ont tendance à passer dans des tiers supérieurs avec des tarifs plus élevés.
La réponse honnête est la suivante : la promesse lifetime n'est pas tenue dans sa forme complète. Les modèles les plus récents ne sont pas toujours inclus dans le plan de base. Les crédits s'épuisent vite pour les utilisateurs intensifs. Ce qui était "inclus" hier peut devenir un add-on demain. La page de tarification elle-même affiche des offres "Limited Winter Offer" sur fond de bannière promotionnelle, ce qui suggère un modèle commercial fondé sur la rotation permanente des promotions plutôt que sur une stabilité tarifaire à long terme.
Ce n'est pas une arnaque. C'est une promesse commerciale qui tient à condition d'utiliser la plateforme de façon modérée, ce qui n'est pas exactement la définition d'un power user. L'utilisateur intensif, celui qui génère des images toute la journée ou fait tourner des transcriptions audio en continu, consommera ses crédits bien avant la fin du mois. Et il se retrouvera à payer du crédit supplémentaire à 0,67 dollar par million d'unités, transformant son "abonnement à vie" en abonnement à la consommation.
La confidentialité, angle mort pour les pros
Les conversations transitent par les serveurs de 1min.AI avant d'atteindre les API d'OpenAI, Anthropic ou Google. La politique de confidentialité prévoit une rétention des données jusqu'à un an, un partage avec les fournisseurs de modèles, et des transferts internationaux sans mécanismes précisément détaillés. Aucun chiffrement de bout en bout des conversations n'est mentionné explicitement.
Pour un créatif qui rédige des scripts ou génère des visuels, c'est acceptable. Pour un consultant qui travaille avec des données clients, c'est rédhibitoire. L'usage professionnel sensible est clairement hors périmètre, et la plateforme ne communique pas assez clairement sur ce point dans son onboarding. Un lectorat européen doit être informé : 1min.AI n'est pas conçu pour un usage avec des données sensibles ou soumises au RGPD.
Ce que le service vaut vraiment
1min.AI a une utilité réelle dans deux contextes précis. Premier cas : la panne. Quand Gemini est en maintenance, quand Claude Pro plante, quand ChatGPT ralentit à l'heure de pointe, avoir un accès de secours à d'autres modèles en 30 secondes, sans créer de nouveau compte, ça a de la valeur. Deuxième cas : la comparaison. Le Multi AI Chat permet de soumettre la même question à cinq modèles simultanément. Pour benchmarker des réponses ou trouver rapidement le meilleur output sur une tâche précise, c'est un gain de temps réel.
En dehors de ces deux usages, la valeur ajoutée de 1min.AI s'érode face à la puissance native des plateformes directes. Claude Pro inclut la mémoire, les projets, l'upload de fichiers et un écosystème en expansion rapide. ChatGPT Plus intègre la recherche web, les actions, les GPTs personnalisés. Gemini Advanced se connecte à l'ensemble des outils Google Workspace. Ces plateformes ne sont plus de simples chatbots. Ce sont des environnements de travail.
1min.AI, lui, reste un agrégateur. La comparaison tarifaire est séduisante sur le papier : 70 dollars une fois contre 240 dollars par an chez Claude Pro. Mais comparer uniquement le prix, c'est ignorer ce qu'on n'obtient pas en retour. Un accès à 50 modèles sans contexte, sans mémoire, sans agentivité et sans mise à jour garantie n'équivaut pas à un écosystème natif construit autour d'un seul modèle, mais construit pour durer et progresser.
Le couteau suisse, c'est utile dans le sac à dos. Personne ne cuisine avec.
Lancé en 2023, le service 1minAI est un véritable couteau-suisse qui rassemble une grande variété d'intelligences artificielles (ChatGPT, DALL.E, Midjourney et bien d'autres). Cette plateforme peut être utilisée pour générer, traduire, résumer ou rallonger du texte, pour générer des images, des vidéos ou des discours. 1minAI est disponible en ligne en mode freemium.
- Interface moderne.
- Nombreux outils IA.
- Version gratuite disponible.
- Modèle lifetime
- Pas d'accès immédiat aux derniers modèles
- Pas de mémoire entre conversations
- Pas d'accompagnement sur le choix du modèle