Perplexity ne se contente plus de répondre à vos questions, l'entreprise veut désormais exécuter vos tâches complexes de A à Z. Avec son nouvel outil baptisé « Computer », la start-up américaine lance un système d'agents autonomes capable de naviguer sur le web et de coder.
L'intelligence artificielle générative entre dans une nouvelle phase de son développement : celle de l'action. Alors que nous nous sommes habitués à converser avec des chatbots pour obtenir des résumés ou des idées, Perplexity entend briser la barrière de la simple discussion textuelle. L'entreprise, qui a su se faire une place à l'ombre de Google grâce à son moteur de réponse performant, vient de dévoiler « Perplexity Computer ». Il ne s'agit plus ici d'un simple assistant de recherche, mais d'une plateforme d'agents capables de réaliser des flux de travail complets, de la recherche d'informations à l'exécution de tâches techniques, le tout dans un environnement sécurisé.
Au-delà de la recherche : l'avènement de l'IA agentique
La promesse de Perplexity Computer repose sur un changement de paradigme fondamental : le passage du « Chat » au « Do ». Concrètement, cet outil permet aux utilisateurs de définir un objectif complexe, comme la réalisation d'une étude de marché approfondie ou l'analyse d'une base de code, et de laisser l'IA gérer les étapes intermédiaires. Le système est conçu pour décomposer une requête en plusieurs sous-tâches, naviguer sur Internet via un navigateur virtuel, extraire les données pertinentes et les compiler sans intervention humaine constante.
Pour ce faire, Perplexity s'appuie sur une infrastructure qui virtualise un environnement informatique. L'IA ne se contente pas de prédire le mot suivant ; elle interagit avec des interfaces web et des outils numériques comme le ferait un humain, mais à une vitesse décuplée. Cette capacité à piloter un ordinateur place Perplexity en concurrence directe avec les initiatives « Operator » d'OpenAI, « Cowork » d'Anthropic et l'alternative open source « OpenClaw » (qui passionne actuellement les initiés du monde entier), signalant une course effrénée vers l'automatisation des tâches de bureau.
Une dream team de modèles sous le capot
L'une des grandes forces de cette nouvelle offre réside dans son agnosticisme technologique. Contrairement à ChatGPT qui dépend exclusivement des modèles d'OpenAI, ou à Gemini qui utilise ceux de Google, Perplexity Computer joue la carte de l'agrégateur de luxe. La plateforme intègre et combine les modèles les plus performants du marché pour exécuter ses tâches, incluant le très récent Opus 4.6 d'Anthropic, le modèle GPT 5.2 d'OpenAI, mais aussi Gemini (Google) et Grok (X AI) ainsi que Sonar, le modèle maison de Perplexity.
Cette approche permet au système de sélectionner le modèle le plus adapté à chaque étape du processus. Par exemple, il pourrait utiliser les capacités de raisonnement avancé d'Opus 4.6 pour planifier la tâche, puis basculer sur la rapidité de Sonar pour la recherche web, ou sur les compétences de codage de Codex pour générer des scripts. Cette flexibilité offre théoriquement une polyvalence supérieure à celle des solutions mono-modèle, en tirant parti des points forts spécifiques de chaque architecture neuronale concurrente.
Sécurité renforcée et tarification élitiste
La perspective d'une IA capable de prendre le contrôle d'un navigateur et d'exécuter des actions soulève inévitablement des questions de sécurité critiques. Pour rassurer les entreprises, Perplexity insiste sur l'architecture de son système : toutes les opérations sont effectuées dans un environnement sandbox (bac à sable), totalement isolé de l'infrastructure locale de l'utilisateur. Cette méthode vise à prévenir les risques d'injections de prompts malveillants ou d'exfiltration de données, un point sensible alors que les agents autonomes sont souvent perçus comme des vecteurs potentiels de cyberattaques.
Cependant, cette technologie de pointe ne sera pas accessible à tous, du moins dans un premier temps. Perplexity positionne clairement son offre sur le segment des entreprises avec un tarif annoncé autour de 200 dollars par mois. Ce prix élevé, bien supérieur aux abonnements standards de type ChatGPT Plus, inclut l'accès à cette plateforme d'agents et aux différents modèles de pointe. L'outil est pour l'heure disponible sur liste d'attente, confirmant la volonté de l'entreprise de cibler d'abord les professionnels et les développeurs ayant des besoins d'automatisation lourds avant d'envisager une éventuelle démocratisation.
Avec « Computer », Perplexity tente de transformer l'essai et de prouver qu'elle est bien plus qu'une simple surcouche à GPT-5. Si la promesse d'un assistant capable de travailler en autonomie est séduisante, la fiabilité de ces agents sur des tâches critiques restera le juge de paix.