L'intelligence artificielle générative entre dans une nouvelle phase de son développement : celle de l'action. Alors que nous nous sommes habitués à converser avec des chatbots pour obtenir des résumés ou des idées, Perplexity entend briser la barrière de la simple discussion textuelle. L'entreprise, qui a su se faire une place à l'ombre de Google grâce à son moteur de réponse performant, vient de dévoiler « Perplexity Computer ». Il ne s'agit plus ici d'un simple assistant de recherche, mais d'une plateforme d'agents capables de réaliser des flux de travail complets, de la recherche d'informations à l'exécution de tâches techniques, le tout dans un environnement sécurisé.