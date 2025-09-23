En analysant la boite de réception et le calendrier de l'utilisateur, cette IA génère tous les jours des synthèses personnalisées. Le brief prend en compte les priorités, les réunions importantes, les tâches à accomplir et les points d'action du jour identifiés. L'agent est aussi en mesure de catégoriser les messages entrants selon leur priorité. Après avoir scanné les emails et le contexte, il peut alors appliquer automatiquement un libellé spécifique et prioriser ceux nécessitant une réponse immédiate.

En parallèle, cet assistant est capable de rédiger des réponses de lui-même. Surtout, puisque ce dernier a complètement accès à vos échanges, il est peut adopter votre style rédactionnel. L'utilisateur retrouve ainsi des ébauches de réponses qui reprennent son ton et ses formulations habituels.

Perplexity s'est également inspiré des calendriers intelligents pour faciliter la planification et la prise de rendez-vous. Pour activer cette fonctionnalité, l'utilisateur n'a qu'à ajouter l'agent en copie d'un échange. Une fois présent, le système examine les calendriers connectés pour identifier les créneaux disponibles.

Alors oui, bien évidemment, pour profiter pleinement de ces algorithmes, il faudra connecter son compte email et donner un plein accès... Perplexity explique que les données sont protégées par "un chiffrement de niveau entreprise". Non, cela ne veut rien dire. La société ajoute qu'elle s'engage à ne pas utiliser ces informations pour entraîner ses modèles et qu'elle respecte le RGPD.