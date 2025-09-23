Perplexity dévoile Email Assistant, un agent IA capable de gérer tout seul les courriels Gmail et Outlook. L'internaute retrouvera une synthèse quotidienne, un tri intelligent, la rédaction de réponses et la planification de rendez-vous, moyennant un abonnement Max à 200 dollars mensuels.
Les assistants personnels et les secrétaires viennent de trouver un nouvel allié qui pourrait largement faciliter leur quotidien. Perplexity lance son Email Assistant, un agent qui se charge des tâches chronophages pour la gestion des emails.
Un assistant complet et autonome
En analysant la boite de réception et le calendrier de l'utilisateur, cette IA génère tous les jours des synthèses personnalisées. Le brief prend en compte les priorités, les réunions importantes, les tâches à accomplir et les points d'action du jour identifiés. L'agent est aussi en mesure de catégoriser les messages entrants selon leur priorité. Après avoir scanné les emails et le contexte, il peut alors appliquer automatiquement un libellé spécifique et prioriser ceux nécessitant une réponse immédiate.
En parallèle, cet assistant est capable de rédiger des réponses de lui-même. Surtout, puisque ce dernier a complètement accès à vos échanges, il est peut adopter votre style rédactionnel. L'utilisateur retrouve ainsi des ébauches de réponses qui reprennent son ton et ses formulations habituels.
Perplexity s'est également inspiré des calendriers intelligents pour faciliter la planification et la prise de rendez-vous. Pour activer cette fonctionnalité, l'utilisateur n'a qu'à ajouter l'agent en copie d'un échange. Une fois présent, le système examine les calendriers connectés pour identifier les créneaux disponibles.
Alors oui, bien évidemment, pour profiter pleinement de ces algorithmes, il faudra connecter son compte email et donner un plein accès... Perplexity explique que les données sont protégées par "un chiffrement de niveau entreprise". Non, cela ne veut rien dire. La société ajoute qu'elle s'engage à ne pas utiliser ces informations pour entraîner ses modèles et qu'elle respecte le RGPD.
Et du côté de la concurrence ?
Du côté d'Open AI, depuis le mois d'août, ChatGPT s'est enrichi de plusieurs fonctionnalités similaires pour les services de Google. Des intégrations de Gmail, Google Calendar et Google Contacts sont proposés pour les abonnés Pro. En revanche, ChatGPT nécessite une interaction conversationnelle active avec l'utilisateur pour traiter les emails, tandis que chez Perplexity, Email Assistant fonctionne de manière autonome. Nous retrouvons également des extensions tierces comme AI Mail Assistant.
Avec Gemini, Google a bien évidemment développé ses propres outils pour les utilisateurs de Workspace, mais ces derniers ne sont pas disponibles pour Outlook. Il faudra, dans ce cas, se tourner vers Copilot proposant, lui-aussi, de résumer automatiquement les longues conversations, d'en extraire les points essentiels, de classer les emails par ordre de priorité et de proposer des réponses adaptées. Rappelons par ailleurs qu'Apple a racheté l'entreprise MayDay Labs en mai dernier, une solution IA fusionnant calendrier, gestion de tâches et assistant de planification. Reste à savoir quand les fruits de ce rachat verront le jour.
- Sources mises en avant
- Fraicheur des résultats
- Envoi de fichiers pour traitement