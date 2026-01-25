Et c'est là que je tombe sur le premier dilemme de ce produit : la station d'accueil est originale et bien finie… mais elle prend de la place avec ses quasi 9 mm d'épaisseur (6 cm de côtés). Dans un monde où l'on rêve d'objets invisibles, Soundcore vous demande quand même d'adopter une petite brique en plus dans la poche ou au dos de votre téléphone. On comprend l'intention première, mais on sent que le fabricant a dû faire une concession : pour être compact, l'enregistreur délègue une partie de ses fonctions à sa station d'accueil (transfert de données sans fil ainsi qu'une réserve d'autonomie de 24 heures en plus des 8h de l'enregistreur et un port USB-C pour recharger le tout).

Et tout comme le NotePin, le Work est compatible avec le service Apple Find My qui permet de retrouver facilement son enregistreur si on l'égare ou on l'oublie en rendez-vous. Les utilisateurs de smartphones Android comme moi se sentiront un peu oubliés. La capacité de stockage est de 8 Go (7,2 Go utiles), on est là aussi loin des 64 Go du NotePin, mais comme tout se synchronise avec le téléphone, ce n'est pas non plus un défaut rédhibitoire.