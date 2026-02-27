Après le raz-de-marée du premier Nano Banana à l'été 2025, puis le lancement de la version Pro en novembre, Google ne s'est pas reposé sur ses lauriers. Nano Banana 2, ou Gemini 3.1 Flash Image pour les intimes, permet à la firme de Mountain View de franchir un nouveau cap dans la génération d'images par intelligence artificielle. Le modèle intègre la puissance créative de Nano Banana Pro, la vitesse de Flash, et une connexion en temps réel aux données du web. Avec des résolutions jusqu'en 4K, un rendu de texte précis et une cohérence visuelle multi-personnages, Google frappe fort.