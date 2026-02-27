Google vient de lancer Nano Banana 2, son nouveau modèle de génération d'images IA. Disponible sur l'ensemble de son écosystème, le modèle est basé sur Gemini 3.1 Flash et promet une rapidité de traitement remarquable.
Après le raz-de-marée du premier Nano Banana à l'été 2025, puis le lancement de la version Pro en novembre, Google ne s'est pas reposé sur ses lauriers. Nano Banana 2, ou Gemini 3.1 Flash Image pour les intimes, permet à la firme de Mountain View de franchir un nouveau cap dans la génération d'images par intelligence artificielle. Le modèle intègre la puissance créative de Nano Banana Pro, la vitesse de Flash, et une connexion en temps réel aux données du web. Avec des résolutions jusqu'en 4K, un rendu de texte précis et une cohérence visuelle multi-personnages, Google frappe fort.
Pourquoi Nano Banana 2 est le modèle de génération d'images IA le plus complet de Google
Il faut d'abord replacer Nano Banana 2 dans son contexte pour saisir toute l'ambition du projet. Le premier Nano Banana, lancé en août dernier, avait créé l'événement avec ses capacités de création et de retouche d'images. La version Pro, arrivée en novembre, mettait la barre plus haut avec un contrôle créatif de qualité studio. Avec ce deuxième opus, Google décide de tout réunir dans un seul et même modèle.
Ce qui distingue Nano Banana 2 de ses prédécesseurs, c'est sa connexion permanente au monde réel. Le modèle puise dans les données de Gemini et dans des recherches web en temps réel pour restituer les sujets avec davantage de précision. Concrètement, cela ouvre la voie à des infographies, des diagrammes issus de simples notes et des visualisations de données, sans avoir besoin d'être graphiste professionnel.
Mention spéciale également pour le rendu de texte. Nano Banana 2 génère du texte lisible et précis directement dans les images, des créations marketing aux cartes de vœux. Il est même capable de traduire et localiser ce texte dans l'image, pour diffuser ses visuels à l'international d'un simple prompt.
Du format réseaux sociaux à la 4K, Nano Banana 2 s'adapte à tous les besoins créatifs
Sur le plan visuel, le bond en avant est notable. Imaginez générer une série d'images avec les mêmes personnages ou objets. Nano Banana 2 garantit qu'ils restent identiques à eux-mêmes d'une scène à l'autre, jusqu'à cinq personnages et quatorze objets à la fois. Pour concevoir des story-boards ou des récits illustrés cohérents, c'est un vrai changement de jeu.
Côté formats, nous le disions, Nano Banana 2 couvre large avec des résolutions de 512 px jusqu'à la 4K, pour des rendus nets quelle que soit la destination du visuel, qu'il s'agisse d'un post pour les réseaux sociaux ou d'une toile de fond grand écran. Le suivi des instructions a également été affiné pour coller au plus près des requêtes complexes, sans interprétation hasardeuse.
Déployé depuis jeudi soir sur Gemini, Search, AI Studio, Google Cloud, Flow et Ads, Nano Banana 2 embarque également un système pour savoir si une image a été créée par une IA. Baptisée SynthID et renforcée par le standard international C2PA, cette technologie de marquage a déjà été utilisée plus de 20 millions de fois depuis novembre, la preuve que la question de la transparence sur les contenus générés par IA est loin d'être anecdotique.