« Imaginez Nano Banana Pro, mais beaucoup moins cher ». C'est la petite phrase que ByteDance a posté sur le compte X de CapCut et qui annonce que Seedream 5.0, le nouveau modèle d'images du groupe, est disponible en bêta sur Jimeng en Chine et sur CapCut à l'international.

Quelques heures plus tard, Alibaba Cloud annonçait Qwen-Image-2.0, son propre générateur intégrant création et édition dans un seul système, avec une résolution native de 2 048 × 2 048 pixels et une prise en charge des requêtes allant jusqu'à 1 000 tokens. Deux réponses chinoises au même outil américain, publiées le même jour. Ce n'est pas un hasard.

Nano Banana Pro de Google, construit sur le moteur Gemini 3 Pro, est la référence du marché depuis son lancement. Il propose une édition avancée, un rendu multilingue et une sortie jusqu'en 4K. Pourtant, Seedream 5.0 lui oppose des sorties en 2K et 4K, une édition sélective des zones d'une image sans tout régénérer, et une compréhension des instructions complexes que ByteDance attribue à ses capacités de raisonnement renforcées. Lors d'un test du South China Morning Post, le modèle a généré une maison enneigée de nuit, puis modifié à la demande la lampe extérieure et la lumière intérieure, sans toucher au reste du visuel.