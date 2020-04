Alibaba s'apprête à investir 26,13 milliards d'euros dans les infrastructures Cloud

Dépasser Amazon et Microsoft sur la scène internationale

Lire aussi :

Transformation numérique : les entreprises peinent à relever le défi de sécurité dans le Cloud



Le Cloud en réponse au coronavirus

Source : CNBC

La somme doit servir à l'acquisition de logiciels et d'équipements (notamment des serveurs), Alibaba ayant ajouté que cette décision avait été encouragée par la pandémie de Covid-19.En Chine, Alibaba est déjà le premier acteur du Cloud en termes de parts de marché, avec 46,4 % de parts selon la société Canalys. Mais à l'échelle mondiale, il se situe toujours derrière les géants Amazon avec AWS et Microsoft avec Azure.Cela dit, l'enseigne ayant beaucoup investi à l'international récemment, notamment dans des data centers au Royaume-Uni , le Cloud pourrait devenir la principale source de revenus du groupe. Alors que le secteur ne représente actuellement que 7 % de ces revenus, Daniel Zhang, le P.D.-G. actuel d'Alibaba a lui-même déclaré dans une interview en 2018 : «».Le P.D.-G. d'Alibaba Cloud Intelligence, Jeff Zhang, a quant à lui déclaré que «». Il ajoute : «».Solution envisagée pendant et après la crise sanitaire du Covid-19, le Cloud est effectivement envisagé par les différents géants chinois. Alibaba et la fondation Jack Ma ont créé un programme d'aide à la lutte contre le virus. Les groupes Tencent et Baidu ont également développé leurs propres initiatives basées sur le Cloud.En Chine, en 2019, les dépenses en infrastructures Cloud ont déjà augmenté de 63,7 %, dépassant les 10,7 milliards de dollars. Et selon un rapport publié en mars par Canalys, la tendance pour 2020 est «», le nouveau coronavirus ayant stimulé le recours aux services en ligne. Yih Khai Wong, un analyste cité par le rapport a déclaré : «».