Transformation numérique : les entreprises peinent à relever le défi de sécurité dans le cloud

La menace de l'informatique quantique

Source : Thales

Le géant français des technologies, Thales, a publié lundi 24 février un rapport rédigé après l'enquête menée par le cabinet international IDC auprès de 1 700 responsables informatiques issus d'entreprises et organisations réparties dans 16 pays. Dans le rapport, Thales fait remarquer que les entreprises arrivent à un moment charnière de leur transformation numérique. Beaucoup reconnaissent avoir des difficultés à relever les défis de sécurité dans le cloud et restent très exposées aux menaces cybercriminelles.Aujourd'hui, 50% des données des entreprises seraient stockées dans le cloud, une proportion importante. En parallèle, 48% des données hébergées en ligne par les entreprises sont considérées commeLe plus inquiétant est la difficulté qu'ont les firmes pour sécuriser l'ensemble des données.La totalité des entreprises et organisations interrogées disent stocker sur le cloud des données sensibles non cryptées. Seules 57% d'entre elles protègent des données sensibles dans le cloud grâce au chiffrement. Dans le même temps, pas loin d'une sur deux (49%) avoue avoir été victime de piratage à un moment donné de son histoire.De façon générale, si la transformation numérique permet une amélioration de la compétitivité des entreprises, celles-ci en ressortent encore plus fragilisées dans le sens où elles sont soumises à de nouvelles brèches, qui souvent occasionnent un piratage de données.Dans son rapport, Thales note que la transformation numérique se vit à des degrés différents selon que l'on représente un commerce de détail, un service financier, une administration publique ou un service de santé. Les organismes gouvernementaux, par exemple, estiment pour 49% d'entre eux assurer une bonne transition, devant le secteur de la santé (47%) et, beaucoup plus loin, le secteur bancaire (30%). Au sein de ce dernier, plus d'un acteur sur deux (57) affirme avoir été victime d'une cyberattaque en 2019.L'étude s'est aussi attardée à l'impact de l'informatique quantique. Il est intéressant de voir que 72% des entreprises ayant participé à l'enquête estiment qu'au cours des cinq prochaines années, la sécurité de leurs données sera affectée par la puissance de calcul quantique. 27% des sociétés la prennent comme une menace imminente à court terme, soit d'ici l'année prochaine. Destinée à devenir une préoccupation majeure, l'informatique quantique poussera les entreprises à améliorer leur force de chiffrement post-quantique., a expliqué Tina Stewart, vice-présidente Stratégie du marché pour la protection du cloud et la gestion des licences chez Thales.