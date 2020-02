Microsoft veut son antivirus sur iOS et Android avant la fin de l'année

© Microsoft

Déjà disponible sur Linux

Uniquement pour les professionnels

Source : The Verge

Vous connaissez certainement Windows Defender , l'antivirus intégré au système d'exploitation de Microsoft. Ces derniers temps, la société dirigée par Satya Nadella a cherché à faire évoluer son logiciel de protection, afin de ne plus restreindre sa clientèle aux seuls utilisateurs de PC.Le mouvement a commencé l'an dernier, avec l'apparition de Microsoft Defender ATP (Advanced Threat Protection) pour macOS . Une version enrichie au, uniquement à destination des professionnels utilisant des ordinateurs Apple.Mais la firme de Redmond ne semble pas vouloir s'arrêter là. Dans un article de blog , elle a d'abord annoncé un portage sur Linux, via le lancement d'une preview publique. Mais surtout, elle a évoqué l'arrivée prochaine de sa solution sur mobile, avec une sortie prévue sur iOS et Android.Reste à savoir comment « l'antivirus » fonctionnera sur les smartphones. Car ce qui est réalisable sur un ordinateur ne l'est pas forcément sur un téléphone. Par exemple, iOS ne permet pas à un logiciel tiers de rechercher des malwares sur un iPhone. Sur Android, la donne semble différente, dans la mesure où il existe déjà des solutions de protection.Il faut toutefois noter que le développement de cet antivirus mobile entre dans le champ de la plateforme de protection de Microsoft contre les menaces (Microsoft Threat Protection). C'est-à-dire une suite logicielle dédiée à la protection des entreprises. En conséquence, rien ne dit que la solution finira par être accessible aux particuliers.D'après les premières informations, un des objectifs principaux de Microsoft Defender pour iOS et Android serait d'ailleurs de prévenir le phishing, qui touche particulièrement les professionnels. Mais de quelle manière ? Le mystère reste entier. De premiers éléments devraient être communiqués la semaine prochaine, lors de la RSA Conference.