Mozilla lance la bêta de son logiciel VPN sur Android et Windows

Firefox Private Network

Un service par abonnement pour renflouer les caisses de Mozilla

Source : 9to5Google

Mozilla n'est pas un débutant dans le domaine du VPN. Depuis décembre, elle propose aux utilisateurs américains de Firefox une extension baptisée Firefox Private Network qui permet, dans la limite de 12 heures par mois, de protéger ses données personnelles, comme par exemple en cas de connexion sur un réseau Wi-Fi public.L'éditeur dévoile aujourd'hui Firefox Private Network dans une version autonome et disponible dans un premier temps sur Android et Windows 10. Mozilla pourra, avec ce service, sécuriser l'ensemble des connexions de l'utilisateur.Il s'est associé avec le service VPN Mullvad pour développer son service et utilise un nouveau protocole open-source, WireGuard, annoncé comme au moins aussi performant qu'OpenVPN.Pour l'heure le service est en bêta et disponible exclusivement aux Etats-Unis et sur invitation. L'accès coûtera ensuite 4,99 $ par mois le temps de la phase de test et permettra de protéger jusqu'à cinq appareils.Cette initiative marque le début de la diversification souhaitée par Mozilla. L'entreprise est depuis plusieurs années malmenée par Google sur le marché des navigateurs et doit trouver d'urgence d'autres sources de revenus.