Contre l'hégémonie américaine, Dassault et OVH vont plancher sur un projet de cloud européen

L'Europe tremble devant le Cloud Act américain

Source : Reuters

Le cloud européen, c'est pour demain ? C'est en tout cas la volonté du ministre de l'Économie et des Finances, Bruno Le Maire, qui a indiqué lors de la conférence Criteo IA Labs du 3 octobre avoir, avec les premiers résultats attendus pour le mois de décembre 2019, dans le cadre d'un partenariat franco-allemand.L'État souhaite en effet contrecarrer la domination américaine en matière de cloud computing en dotant la France puis l'Europe d'un cloud fiable capable de stocker les données les plus sensibles des sociétés françaises et continentales.Du côté de la France, on craint que le gouvernement américain ne se serve dans les serveurs de sociétés américaines comme Amazon, Microsoft ou Google pour obtenir des informations sensibles sur les sociétés ou organisations qui y hébergent leurs données.La méfiance est réelle depuis que les États-Unis ont adopté le Cloud Act , en 2018, un texte contesté permettant aux autorités américaines de collecter les données de certaines entreprises, et ce où qu'elles se trouvent dans le monde.