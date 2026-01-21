Alibaba a du succès sur le terrain de l'IA open-source : ses modèles Qwen dépassent déjà les 700 millions de téléchargements. Le géant chinois s'impose comme un acteur incontournable face aux mastodontes américains.
Le mastodonte Alibaba accélère dans la course mondiale à l'intelligence artificielle. Porté par un investissement de 53 milliards de dollars annoncé en février 2025, l'acteur chinois du e-commerce a transformé ses modèles Qwen en références de l'IA open-source, avec un nombre impressionnant de téléchargements. Mais le véritable exploit ne se limite pas aux statistiques de téléchargement. C'est en effet sur le terrain, dans les hôpitaux, les écoles et même face aux urgences climatiques, que cette IA surprend.
Qwen, d'Alibaba, s'installe dans la cour des grands de l'IA mondiale
Sur Hugging Face, la bibliothèque de référence où développeurs et chercheurs partagent leurs modèles d'IA, Qwen a franchi un cap important, celui des 700 millions de téléchargements. Plus impressionnant encore, cette technologie a inspiré la création de 180 000 modèles personnalisés, adaptés à 119 langues différentes. Un signe que l'écosystème adopte bien les outils d'Alibaba.
En Chine, la percée se confirme dans les usages grand public. Lancée en novembre, l'application Qwen a connu un démarrage fulgurant en atteignant les 30 millions d'utilisateurs actifs en seulement 23 jours. Elle trône désormais en tête du classement national des assistants IA, en devançant largement OpenChat et ses 7 millions d'utilisateurs. Elle vante la promesse d'un assistant qui ne se contente pas de discuter, mais qui agit concrètement en réservant les voyages ou en guidant dans leurs achats ses utilisateurs.
À l'échelle mondiale, la bataille est intense. Gemini domine toujours avec près de 89 millions d'utilisateurs, tandis que Meta View en revendique 26,5 millions. Alibaba joue une carte maîtresse, celle de l'open-source. En libérant le code de Qwen, l'entreprise permet à n'importe quel développeur d'adapter la technologie à ses besoins. Des projets fleurissent aux quatre coins du globe, du Vietnam où l'on peaufine les subtilités linguistiques locales, au Nigeria où des cours de mathématiques s'appuient désormais sur cette IA.
De la médecine aux lunettes connectées, les applications concrètes de l'IA Alibaba
Alibaba ne veut pas se contenter d'une IA performante sur le papier. L'entreprise la déploie là où l'impact humain se mesure concrètement. En Chine, par exemple, une technologie baptisée « Non-Contrast CT + AI » révolutionne le dépistage cardiovasculaire. Elle a déjà permis plus de 50 millions d'examens sans recourir aux injections de produits de contraste, rendant ainsi les scanners plus accessibles et moins invasifs pour détecter précocement les maladies graves.
Du côté de l'éducation inclusive, le programme « Starlight AI » change la donne pour les familles confrontées à l'autisme. Ce système génère automatiquement des livres audio illustrés sur mesure, adaptés au profil de chaque enfant. Depuis son lancement en juin dernier, l'outil comptabilise près de 400 000 utilisations et accompagne déjà plus de 20 000 jeunes patients. Dans un pays où deux millions d'enfants vivent avec un trouble du spectre autistique, l'initiative ouvre des perspectives inédites.
Enfin, Alibaba mise sur l'urgence climatique. Présenté lors de la COP30 au Brésil, le modèle Baguan-Seasonal prédit les conditions météorologiques jusqu'à un an à l'avance, ce qui aide les agriculteurs et décideurs à lutter contre les aléas du réchauffement. En parallèle, les lunettes Quark AI esquissent un futur où l'IA s'efface dans le quotidien, avec de la traduction simultanée, de la navigation mains libres, et des informations contextuelles en temps réel. S'ils veulent définitivemet exister dans cette compétition, les Européens sont prévenus, il n'y a pas que les Américains qui ont le vent en poupe sur l'IA. La Chine, qui compte aussi DeepSeek dans ses rangs, n'est pas loin.