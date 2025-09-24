Alibaba est en train de franchir un cap en annonçant sa volonté d'installer ses premières infrastructures physiques en France. D'ailleurs, il n'y a pas que notre pays qui est concerné, puisque comme l'explique Reuters ce mercredi, ce prochain déploiement est global, avec des data centers qui seront aussi bâtis au Brésil et, plus proche de chez nous, les Pays-Bas pour la première fois. Les choix français et néerlandais témoignent en tout cas de l'importance stratégique que revêt l'Europe dans les plans d'expansion du géant asiatique.