Alibaba est décidée à s'implanter plus que jamais en France en ouvrant un centre de données, son tout premier dans l'Hexagone. L'entreprise chinoise a aussi, mercredi, dévoilé un nouveau modèle d'intelligence artificielle.
Le mastodonte chinois du e-commerce, Alibaba, continue de poser ses pions sur l'échiquier mondial, et ses dernières annonces le prouvent plus que jamais. L'entreprise a confirmé, mercredi, qu'elle allait ouvrir son premier centre de données en France, une nouvelle étape dans sa stratégie d'expansion européenne. Le géant a, en parallèle, dévoilé son modèle d'intelligence artificielle Qwen3-Max, le plus avancé jamais proposé par la firme.
Alibaba mise sur la France pour son expansion européenne
Alibaba est en train de franchir un cap en annonçant sa volonté d'installer ses premières infrastructures physiques en France. D'ailleurs, il n'y a pas que notre pays qui est concerné, puisque comme l'explique Reuters ce mercredi, ce prochain déploiement est global, avec des data centers qui seront aussi bâtis au Brésil et, plus proche de chez nous, les Pays-Bas pour la première fois. Les choix français et néerlandais témoignent en tout cas de l'importance stratégique que revêt l'Europe dans les plans d'expansion du géant asiatique.
L'offensive ne s'arrête pas à l'Europe ni à l'Amérique du Sud, puisqu'Alibaba prévoit également de nouveaux centres au Mexique, au Japon, en Corée du Sud, en Malaisie et à Dubaï, rien que ça. Au total, le réseau d'Alibaba grimperait à 91 zones de disponibilité réparties dans 29 régions mondiales. Une vraie montée en puissance.
L'investissement consenti par Alibaba est colossal, de l'ordre de 380 milliards de yuans, soit 45,4 milliards d'euros, le tout sur trois ans. « La vitesse de développement de l'industrie de l'IA a largement dépassé nos attentes », confie Eddie Wu, le PDG d'Alibaba, qui justifie cette accélération budgétaire.
Une IA qui surpasse Claude et ses concurrents ? C'est ce qu'affirme Alibaba
Le timing n'est pas un hasard, car on sait tous que ce sont les centres de données et leur énergie qui alimentent aujourd'hui l'intelligence artificielle. Alibaba a donc profité de cette annonce pour dévoiler Qwen3-Max, son modèle d'IA le plus sophistiqué. Avec plus d'un trillion de paramètres, cette intelligence artificielle surpasse selon des benchmarks tiers les performances de Claude d'Anthropic et de DeepSeek-V3.1. De quoi positionner Alibaba parmi les leaders mondiaux.
La nouvelle génération d'IA excelle particulièrement dans la génération de code et les capacités d'agents autonomes. Contrairement aux chatbots traditionnels, Qwen3-Max nécessite selon Alibaba moins d'interventions humaines pour fonctionner. Une autonomie qui ouvre des perspectives inédites pour les applications professionnelles et les services automatisés.
Enfin, Alibaba complète son arsenal avec Qwen3-Omni, un système multimodal dédié aux applications immersives, comme les lunettes intelligentes ou les cockpits de véhicules. Non, l'entreprise de l'empire du Milieu n'entend pas délaisser les marchés de la réalité virtuelle et augmentée.