Le Black Friday Amazon fait chuter le prix de sept aspirateurs laveurs, balais et robots confondus, avec des remises qui atteignent 250 € sur plusieurs modèles sortis cette année. Roborock, Ecovacs ou encore Tineco, Amazon casse les prix des grandes marques.
Le Black Friday tombe officiellement le vendredi 27 novembre, mais Amazon n'a pas attendu cette date pour baisser le prix d'une bonne partie de son rayon entretien des sols, où les aspirateurs laveurs figurent parmi les produits les plus remisés. Entre aspirateurs balais laveur ou aspirateurs robots, vous trouverez forcément votre bonheur.
Les meilleurs offres aspirateurs à saisir pour le Black Friday Amazon
- Le Roborock F25 Steam SET à 338 € au lieu de 599 €
- Le Tineco Floor One S7 Stretch Steam à 329,99 € au lieu de 549,99 €
- Le Tineco Floor One S9 Artist Steam Pro à 599,99 € au lieu de 849 €
- Le Dreame T16 Pro Heat-A à 479,99 € au lieu de 629 €
- Le Ecovacs Deebot T90 Max Pro Omni à 399 € au lieu de 599 €
- Le Dreame L50s Pro Ultra-A à 499 € au lieu de 749 €
- Le Ecovacs Deebot T90S Pro Omni Care Kit à 549 € au lieu de 799 €
Le Roborock F25 Steam fait passer la vapeur sous les 350 €
Dernier arrivé dans la gamme F25 de Roborock, le F25 Steam ajoute un mode vapeur à la recette des balais laveurs de la marque et avait obtenu la note de 8/10 lors de notre test. À 338 € au lieu de 599 €, soit 250 € de remise, il devient le balai vapeur le plus abordable de cette sélection, ce qui en fait le point d'entrée le plus logique pour qui veut essayer le nettoyage à la vapeur sans dépasser les 400 €.
- Une vapeur pour les taches séchées : annoncée à 180 °C, une température relevée en sortie de chaudière et non au contact du sol, elle ramollit les salissures incrustées avant le passage du rouleau.
- Une prise en main facilitée : l'aspiration de 25 000 Pa s'accompagne de roues motorisées et d'une tête capable de se coucher à 180° pour passer sous les meuble…
- À savoir : l'autonomie mesurée par la rédaction tombe à 21 minutes en mode vapeur, contre une cinquantaine de minutes en mode Auto, et la vapeur consomme beaucoup d'eau, ce qui oblige à remplir plus souvent le réservoir d'un litre.
Tineco Floor One S7 Stretch Steam : la vapeur qui file sous les meubles
Lancé à 699 € à l'automne 2025, le S7 Stretch Steam réunit la mise à plat du S7 Stretch et la vapeur du S7 Steam dans un même appareil, une combinaison qui lui avait valu un 8/10 dans nos colonnes. Avec 220 € de remise sur le prix de référence affiché par Amazon, il se négocie aujourd'hui à un peu plus de la moitié de son prix de lancement.
- Une vapeur stable : la technologie HyperSteam produit une vapeur à 160 °C, avec une température qui reste constante tout au long du nettoyage.
- Une mise à plat bien pensée : l'appareil se couche entièrement pour filer sous les lits et les canapés sans perdre ses 22 000 Pa d'aspiration, et sa brosse nettoie le long des bords.
- À savoir : en mode vapeur, l'autonomie retombe autour de 25 minutes en usage réel.
Tineco Floor One S9 Artist Steam Pro : le haut de gamme vapeur repasse sous les 600 €
Le S9 Artist Steam Pro occupe le sommet de la gamme vapeur de Tineco, avec un design plus travaillé que celui des S7 et plusieurs fonctions absentes du reste de la sélection. À 599,99 € au lieu de 849 €, il perd 249 € et repasse juste sous la barre des 600 €.
- Un mode ReverseScrub pour les taches collées : la brosse inverse son sens de rotation à la demande pour frotter une zone précise, en complément d'une vapeur HyperSteam annoncée à 160 °C.
- Une conduite assistée : la technologie SmoothDrive propulse l'appareil dans toutes les directions, ce qui allège nettement la manipulation malgré le gabarit, et le nettoyage des bords se fait lui aussi sur trois côtés.
- À savoir : les 90 minutes d'autonomie annoncées concernent le mode silencieux, alors qu'il faut plutôt compter une demi-heure en vapeur.
Dreame T16 Pro Heat-A : l'eau chaude à 90 °C dans un balai
Sorti cet été à 629 €, le T16 Pro Heat profite d'une remise de 149 € dans sa version Heat-A, qui ne se distingue du modèle standard que par son coloris gris foncé et sa distribution sur Amazon. Clubic l'a testé et noté 7/10, en saluant notamment son aspiration et son travail le long des plinthes.
- Un profil très bas : avec seulement 9,85 cm d'épaisseur une fois couché à plat, il se glisse sous les meubles bas.
- L'eau chaude plutôt que la vapeur : le lavage à l'eau chauffée jusqu'à 90 °C s'appuie sur une aspiration de 30 000 Pa et sur une brosse extensible qui va chercher la saleté jusqu'aux plinthes, avec un réservoir d'eau propre généreux de 900 ml.
- À savoir : la vapeur reste réservée au T16 Pro Steam, l'autonomie passe d'environ 70 minutes en mode Éco à 22 minutes avec l'eau chaude.
Ecovacs Deebot T90 Max Pro Omni : 40 000 Pa d'aspiration pour moins de 400 €
Présenté à l'IFA en septembre, le T90 Max Pro Omni reprend l'essentiel de la gamme T90 d'Ecovacs à un tarif plus contenu, et passe ici à 399 € au lieu de 599 €. Avec 200 € de remise, c'est le robot le moins cher de cette sélection.
- Une aspiration de haut de gamme : les 40 000 Pa annoncés grâce au système BLAST s'accompagnent d'une brosse ZeroTangle 4.0 conçue pour empêcher les cheveux et les poils de s'enrouler.
- Un rouleau lavé à l'eau chaude : le rouleau OZMO Roller 3.0 se nettoie en continu pendant le passage, puis la station OMNI le lave à 100 °C et vide le bac à poussière, tandis que le système TruEdge 3.0 le décale pour longer les plinthes.
- À savoir : la détection d'obstacles se passe de caméra, ce qui la rend moins fine que celle du T90S Pro Omni pour repérer câbles et chaussettes.
Dreame L50s Pro Ultra-A : le robot qui enjambe les seuils passe sous les 500 €
Successeur du L40s Pro Ultra, le L50s Pro Ultra a été lancé au printemps à 749 € et perd ici 250 €, ce qui le ramène sous la barre des 500 €. Contrairement aux deux Ecovacs de la sélection, il nettoie avec deux serpillières rotatives plutôt qu'avec un rouleau, et compense par une aspiration Vormax de 30 000 Pa et une double brosse HyperStream qui limite l'emmêlement des cheveux.
- Un double bras flexible : la brosse latérale et l'une des serpillières s'étendent pour aller chercher la poussière dans les angles et le long des plinthes.
- Une station qui gère presque tout : les serpillières y sont lavées à l'eau chauffée jusqu'à 100 °C puis séchées à l'air chaud, la poussière est aspirée automatiquement dans un sac prévu pour une centaine de jours et le réservoir du robot se remplit seul.
- À savoir : le robot donne le meilleur de lui-même sur les sols durs, et sur les tapis à poils longs il faut retirer les serpillières à la main.
Ecovacs Deebot T90S Pro Omni Care Kit : le plus autonome des trois robots
Lancé fin septembre à 799 €, le T90S Pro Omni est le modèle le plus complet de la famille T90, et cette version Care Kit ajoute un rouleau de rechange, une brosse latérale et un flacon de 260 ml de solution nettoyante. À 549 €, soit 250 € de remise, il conserve les 40 000 Pa du T90 Max Pro Omni en y ajoutant ce qui manque à ce dernier.
- Une navigation plus aboutie : la reconnaissance d'obstacles AIVI 3D 4.0 associe lumière structurée et caméra RGB, et la transmission à quatre roues TruePass l'aide à franchir des seuils de 2,5 cm sans s'immobiliser.
- Une station encore plus autonome : le rouleau et le bac d'eau sale sont lavés à 100 °C puis séchés à l'air chaud, la solution nettoyante est dosée automatiquement et la recharge PowerBoost récupère 10 % de batterie en trois minutes pendant le lavage du rouleau.
- À savoir : les 150 € d'écart avec le T90 Max Pro Omni ne se traduisent pas par une aspiration plus forte, et ne se justifient que si la caméra, le franchissement de seuils et le dosage automatique comptent dans le logement à équiper.
Comment profiter des offres du Black Friday ?
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