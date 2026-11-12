Dernier arrivé dans la gamme F25 de Roborock, le F25 Steam ajoute un mode vapeur à la recette des balais laveurs de la marque et avait obtenu la note de 8/10 lors de notre test. À 338 € au lieu de 599 €, soit 250 € de remise, il devient le balai vapeur le plus abordable de cette sélection, ce qui en fait le point d'entrée le plus logique pour qui veut essayer le nettoyage à la vapeur sans dépasser les 400 €.