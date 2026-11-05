Lancé durant l’été 2026, ce nouveau venu dans la gamme, commercialisé au prix conseillé de 589 €, utilise la vapeur pour décoller les taches incrustées. Les 180 °C annoncés correspondent à la température mesurée à la sortie du chauffage interne, et non au contact du sol. Les 180° se retrouvent par ailleurs dans sa conception, lui permettant d’être positionné à plat, pour passer sous certains meubles. Reste à le distinguer du F25 Ultra, qui propose lui aussi de la vapeur. Le Steam se passe du lavage des sols à l’eau chaude et de l’application, mais annonce une aspiration plus forte et une meilleure autonomie en mode Éco. Un nouvel appareil est-il justifié ? La réponse dans notre test.