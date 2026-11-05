C’est tout de même bien mieux une maison propre. C’est encore mieux sans avoir systématiquement recours à un détergent. À cet effet, le Roborock F25 Steam promet de nettoyer votre maison de fond en comble, d’un bord de plinthe à l’autre, avec de la vapeur pour une efficacité accrue. Alors, que vaut-il ? À un peu moins de 600 euros, chaque carreau de carrelage a intérêt à être comme neuf.
- Puissance d'aspiration efficace
- Vapeur radicale contre les taches tenaces
- Très bonne maniabilité et roues motrices
- Nettoyage du bord des plinthes
- Entretien facile
- Tarif élevé
- Autonomie sacrifiée en mode vapeur
- Peut laisser quelques traces sur sols brillants
- Consommation d'eau élevée en mode vapeur
Si certains aspirateurs laveurs se contentent de nettoyer le sol à l’eau froide ou chaude, d’autres proposent un mode vapeur permettant de décrasser le carrelage ou le parquet en profondeur. C’est justement ce que propose le Roborock F25 Steam qui vient compléter la gamme lancée l’an dernier par le constructeur.
Lancé durant l’été 2026, ce nouveau venu dans la gamme, commercialisé au prix conseillé de 589 €, utilise la vapeur pour décoller les taches incrustées. Les 180 °C annoncés correspondent à la température mesurée à la sortie du chauffage interne, et non au contact du sol. Les 180° se retrouvent par ailleurs dans sa conception, lui permettant d’être positionné à plat, pour passer sous certains meubles. Reste à le distinguer du F25 Ultra, qui propose lui aussi de la vapeur. Le Steam se passe du lavage des sols à l’eau chaude et de l’application, mais annonce une aspiration plus forte et une meilleure autonomie en mode Éco. Un nouvel appareil est-il justifié ? La réponse dans notre test.
Design et ergonomie
Côté esthétique, le Roborock F25 Steam reprend la silhouette de la gamme F25, avec son réservoir d’eau propre placé très bas, son plastique mat et ses réservoirs translucides. La qualité de fabrication est solide, l’appareil ne grince pas et ne semble pas faiblir. Seul regret, la partie supérieure du réservoir d’eau propre est très sensible aux traces de doigts et à la poussière.
Avec 5,6 kilos sur la balance, ce n’est pas un poids-plume. Cependant, son centre de gravité très bas et l’entraînement du rouleau vers l’avant le rendent simple à manipuler. L’appareil propose des roues motrices, facilitant son utilisation.
Autre atout de cet appareil, son inclinaison à 180°, lui permettant de se coucher totalement. L’idéal pour nettoyer sous les meubles pas trop bas comme un lit, un meuble TV ou une étagère sur pieds. Toutefois, il ne passera pas sous tous les meubles, bien loin de là.
Sur la partie avant, une LED bleue, surtout utile dans les zones sombres, permet de faciliter le ramassage des poussières en tout genre, parfois difficilement visibles.
L’aspirateur se pilote avec trois boutons sur le manche, avec un écran sur le bloc moteur, qui affiche le niveau de batterie, l’état de la vapeur, mais surtout, le mode sélectionné. Il n’y a pas d’application. On s’évite ainsi un compte à créer, une connexion, et un double pilotage d’un aspirateur à main avec un smartphone.
La station reste compacte, elle nettoie automatiquement le rouleau à la vapeur et à l’eau chaude, avant de le sécher. Le bac à eau sale intègre, comme à l’accoutumée, un séparateur amovible pour les plus gros éléments, afin de les séparer du reste. Il est vivement recommandé de le rincer après chaque utilisation.
Performances de lavage
À première vue, les différences avec le F25 Ultra précédemment testé ne sont pas nombreuses. Pourtant, le F25 Steam apporte bel et bien des prestations légèrement différentes. La puissance d’aspiration est sur ce modèle de 25 000 Pa, lui permettant de collecter l’immense majorité des saletés et poussières au sol.
La vapeur fonctionne correctement et permet d’éliminer les taches au sol, même les taches de gras. Elle est également efficace sur les taches de café, permettant de tout ramollir sur son passage. Cependant, elle est loin d’être indispensable partout. Les autres modes de lavage suffisent généralement pour un nettoyage quotidien. Le rouleau, auquel Roborock attribue une force d’appui de 33 N, vient à bout des taches peu incrustées sans avoir à repasser à trois reprises.
Il aspire globalement tout ce qui se trouve sur son passage, des miettes à la poussière, aux croquettes du chat à côté de la gamelle, mais également les liquides renversés.
Sur les côtés, la promesse de Roborock est d’arriver à moins de 1 mm des plinthes. Si cette valeur est difficile à mesurer, nous avons pu constater un nettoyage efficace des bords, collectant une immense majorité des poussières et saletés qui y sont présentes. Le résultat est satisfaisant, bien que pas parfait non plus, comme sur l’immense majorité des concurrents de cette gamme.
Deux bémols sont à ajouter toutefois. Le F25 Steam ramasse efficacement les déchets en marche avant, mais se montre nettement moins convaincant en marche arrière. Aussi, en mode vapeur, on peut observer quelques traces sur un carrelage brillant. Un passage en mode « Éponge » permet toutefois de régler le problème rapidement, mais impose un changement de mode.
Autonomie
C’est le talon d’Achille de l’appareil, et il faut le savoir avant d’acheter. Les 80 minutes annoncées ne valent qu’en mode Éco, dans les conditions les plus favorables. En mode Auto, l’aspirateur a tenu autour de 50 minutes, ce qui permet de nettoyer une maison de 90 mètres carrés sans aucun problème. Toutefois, si la vapeur est l’argument majeur de ce F25 Steam, elle vaporise également l’autonomie de l’appareil. Avec ce mode, la batterie de 4600 mAh du F25 Steam se réduit à peau de chagrin pour n’offrir que 21 minutes d’autonomie.
Notons de surcroît que la vapeur consomme aussi beaucoup plus d’eau que les autres modes. Le réservoir d’un litre suffit largement pour un nettoyage classique, mais en vapeur continue sur une grande surface, j’ai dû le remplir pour finir une pièce.
La recharge complète prend environ quatre heures sur la station. Petite subtilité à connaître : l’auto-nettoyage interrompt la charge, et il refuse de démarrer si la batterie est quasiment vide. Mieux vaut donc s’arrêter vers 10 à 20 %, seuil que l’assistant vocal signale, pour garder de quoi lancer le cycle de nettoyage.
Comment entretenir mon F25 Steam ?
Une fois reposé sur sa base, un appui sur le bouton dédié lance un cycle très complet. Rinçage du circuit, traitement du rouleau à la vapeur et à l’eau chaude, rotation dans les deux sens, essorage et finalement, séchage à l’air chaud à 95 °C.
Un capteur dédié, habilement nommé DirTect, prolonge le lavage du rouleau tant que l’eau ressort trouble. Concernant le séchage, un mode rapide de 5 minutes est proposé, mais il est bruyant. Un mode silencieux de 30 minutes, certes plus long, mais également nettement plus discret, est également disponible.
Il est toutefois indispensable de vider le bac à eau sale après chaque session de nettoyage. De préférence, une fois que l’appareil a terminé son cycle de nettoyage automatique, afin d’éviter les odeurs désagréables.
Parmi les autres opérations d’entretien à faire manuellement, un nettoyage hebdomadaire du filtre semble opportun, et un passage de la brosse dans le conduit d’aspiration de temps en temps ne fait jamais de mal. Côté détergent, Roborock propose ses propres produits, à verser dans le réservoir dédié uniquement. Le détergent n’est toutefois pas indispensable pour le nettoyage quotidien : l’appareil peut aussi fonctionner avec de l’eau du robinet seule.
Roborock F25 Steam : l’avis de Clubic
Le Roborock F25 Steam est un aspirateur laveur qui ne manque pas d'arguments pour séduire. Avec ses 25 000 Pa de puissance d'aspiration, son rouleau efficace et sa vapeur à 180 °C, il vient à bout des saletés du quotidien comme des taches les plus tenaces. Sa maniabilité, malgré ses 5,6 kg, son nettoyage précis le long des plinthes et son système d'auto-nettoyage complet renforcent cette bonne impression.
Mais tout n'est pas parfait. Si la vapeur constitue son principal argument commercial, elle exploite aussi grandement la batterie, faisant chuter l'autonomie à moins de 25 minutes assurément. Ainsi, il est difficile d'envisager un ménage complet de votre maison à la vapeur en une seule fois. La consommation d'eau augmente également de manière importante. Heureusement, le mode Auto offre 50 minutes d'autonomie, et se montre très convenable pour l'entretien quotidien.
Au final, le F25 Steam remplit très bien sa mission et se révèle agréable à utiliser au quotidien. C'est un très bon aspirateur laveur, mais dont la vapeur mérite d'être utilisée avec parcimonie.
- Puissance d'aspiration efficace
- Vapeur radicale contre les taches tenaces
- Très bonne maniabilité et roues motrices
- Nettoyage du bord des plinthes
- Entretien facile
- Tarif élevé
- Autonomie sacrifiée en mode vapeur
- Peut laisser quelques traces sur sols brillants
- Consommation d'eau élevée en mode vapeur
Fiche technique Roborock F25 Steam
Résumé
|Puissance d'aspiration (Pascal)
|25000
|Capacité du réservoir
|1l
|Fonctions
|Aspire, Lave, Sèche
|Type d'alimentation
|Batterie
|Autonomie
|80mn
Caractéristique technique
|Puissance d'aspiration (Pascal)
|25000
|Capacité du réservoir
|1l
|Fonctions
|Aspire, Lave, Sèche
|Type de sol
|Carrelage, Parquet, Béton ciré
|Type d'alimentation
|Batterie
|Capacité de la batterie
|4600 mAh
|Autonomie
|80mn
|Hauteur
|109.6cm
|Largeur
|24.6cm
|Profondeur
|26.5cm
|Poids
|5.6kg