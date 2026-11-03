Quinze jours avec un chien en pleine mue, des traces de boue sur le carrelage et des câbles qui traînent : le DJI Romo P2 avait de quoi s’occuper. Au terme de l’essai, c’est pourtant sa manière de circuler entre tout ce petit monde qui m’a le plus impressionné. S’approcher d’un objet sans le pousser, se glisser entre les pieds de chaise sans hésiter, puis repartir nettoyer les taches : cela paraît évident. Après des dizaines de robots testés, je peux vous assurer que ça ne l’est toujours pas.

DJI transpose à nouveau son savoir-faire dans les drones au nettoyage de nos sols, avec un prix de lancement de 1 299 €, inférieur de 600 € à celui du premier Romo P. De quoi regarder autrement cette deuxième génération, qui conserve son design transparent et ses serpillières rondes motorisées.

J’ai installé cette version haut de gamme pendant quinze jours sur les quelque 45 m² de mon rez-de-chaussée, entre carrelage et tapis à poils longs. L’occasion de voir si DJI pouvait encore améliorer son premier Romo, qui avait déjà placé la barre assez haut.