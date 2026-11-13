Le Samsung TV AI 55QN80F est un TV assez classique au premier abord. Il est fin et il présente l’avantage de disposer d’un pied central pour être installé même sur un meuble TV plus petit que lui. Vous pourrez même faire l’impasse sur ce pied si vous choisissez de l’accrocher au mur puisqu’il est compatible VESA.

Vous l’aurez compris, le principal argument de vente de ce téléviseur, ce n’est pas son design, mais évidemment la qualité de son image. Ce Samsung TV AI 55QN80F possède une dalle QLED avec un affichage en 4K.

Pour améliorer l’expérience, ce téléviseur tourne avec le processeur NQ4 AI Gen2. Celui-ci se sert de l’intelligence artificielle pour améliorer le rendu vidéo. Une technologie qui prend tout son sens si vous avez besoin d’adapter des films anciens à la taille de l’écran sans perdre en qualité.