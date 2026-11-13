Le Samsung TV AI 55QN80F ne se contente pas de faire le bonheur des cinéphiles puisqu’il ravira aussi les joueurs. En cette période de Black Friday, il passe sous les 570 euros.
Nous sommes entrés dans le mois de novembre et l’été n’est plus qu’un lointain souvenir qui a laissé place à des nuits bien froides. L’occasion est donc parfaite pour passer des soirées devant Netflix ou Disney+. Pour cela, vous avez besoin d’un téléviseur performant. Bonne nouvelle, le Samsung TV AI 55QN80F est en promotion chez Amazon durant le Black Friday.
Le Samsung TV AI 55QN80F est actuellement disponible pour 579 euros au lieu de 799 euros.
Pourquoi choisir le Samsung TV AI 55QN80F ?
- Pour son image : Si le Samsung TV AI 55QN80F fourmille de technologies, il n’oublie pas le plus important : offrir une belle image. Ainsi, ce TV dispose d’un affichage en 4K UHD.
- Pour l’IA : L’intelligence artificielle est un vrai argument de vente de ce Samsung TV AI 55QN80F puisqu'on la retrouve partout. Elle se charge d’améliorer le rendu vidéo ou d’optimiser le son afin de, par exemple, rendre les dialogues plus intelligibles.
- Pour les quatre ports HDMI 2.1 : Les gamers ne sont pas laissés sur le côté avec ce TV puisqu’il embarque quatre ports HDMI 2.1 pour jouer aux consoles récentes en 4K à 144 Hz.
Des soirées cinéma aux petits oignons
Le Samsung TV AI 55QN80F est un TV assez classique au premier abord. Il est fin et il présente l’avantage de disposer d’un pied central pour être installé même sur un meuble TV plus petit que lui. Vous pourrez même faire l’impasse sur ce pied si vous choisissez de l’accrocher au mur puisqu’il est compatible VESA.
Vous l’aurez compris, le principal argument de vente de ce téléviseur, ce n’est pas son design, mais évidemment la qualité de son image. Ce Samsung TV AI 55QN80F possède une dalle QLED avec un affichage en 4K.
Pour améliorer l’expérience, ce téléviseur tourne avec le processeur NQ4 AI Gen2. Celui-ci se sert de l’intelligence artificielle pour améliorer le rendu vidéo. Une technologie qui prend tout son sens si vous avez besoin d’adapter des films anciens à la taille de l’écran sans perdre en qualité.
Samsung pense aussi aux joueurs
Si l’expérience vidéo est une réussite, la partie audio souffle le chaud et le froid. Pour commencer par les bons points, le Dolby Atmos est présent pour une expérience sonore immersive qui donne l’impression que le son vous englobe. Sur le papier, c’est une bonne idée, en pratique, le rendu est mitigé. La cause de tous les problèmes de ce Samsung TV AI 55QN80F est la puissance limitée de ces haut-parleurs à part si vous avez un petit salon.
Samsung a bien conscience de ce défaut. Preuve en est, le TV est compatible avec Q-Symphony pour synchroniser une barre de son de la marque et avoir une meilleure expérience sans aucune latence.
Enfin, les joueurs seront ravis avec ce TV. Il possède quatre ports HDMI 2.1, ce qui permet de connecter votre PlayStation 5 ou votre Xbox Series X/S et de jouer en 4K à 144 Hz. Un Gaming Hub est présent pour affiner les paramètres si nécessaire.
✅ Les points forts
- La présence du Dolby Atmos
- Un écran 4K boosté par l’intelligence artificielle
- 4 ports HDMI 2.1 pour le gaming
❌ Les limites
- Le Dolby Atmos, mais pas de Dolby Vision
- Un rendu audio qui manque de peps, mais le Q-Symphony est présent en renfort
Vendu habituellement pour 729 euros, le Samsung TV AI 55QN80F profite du Black Friday pour chuter à 579 euros sur Amazon.
Logiquement, pour ce prix contenu, le Samsung TV AI 55QN80F fait l’impasse sur l’OLED. Hormis cette absence, l’appareil de Samsung réussit à être un TV polyvalent qui pourra plaire à toute la famille.
Seule la puissance des haut-parleurs peut soulever quelques questions, mais pour un TV en promotion, ce n’est pas gênant de faire quelques concessions.
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