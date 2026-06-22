Acheter un téléviseur devrait être simple. On choisit une taille, un budget, une marque que l’on apprécie, et l’affaire est réglée. En théorie seulement. Dans les faits, les fiches techniques des TV ressemblent de plus en plus à un mur de sigles : OLED, QLED, MiniLED, RGB MiniLED, HDR10, HDR10+, Dolby Vision, HDMI 2.1, VRR, ALLM, eARC… À cela s’ajoutent les promesses liées à l’intelligence artificielle, les traitements antireflets, les modes gaming et les durées de mises à jour logicielles. De quoi perdre assez vite le fil.
C’est précisément le but de notre nouvelle vidéo : remettre un peu d’ordre dans tout ça. Non pas en empilant encore plus de jargon, mais en expliquant ce que ces technologies changent vraiment au quotidien. Car tous les logos ne se valent pas, et tous ne doivent pas peser de la même manière au moment de choisir un téléviseur.
Derrière les logos, deux grandes familles d’écrans
Le premier point à comprendre concerne la dalle. Malgré la multiplication des appellations commerciales, le marché repose encore largement sur deux grandes familles : l’OLED et le LCD. L’OLED reste une référence pour les noirs parfaits, le contraste et les angles de vision. Le LCD, lui, a beaucoup évolué avec les quantum dots, le MiniLED et les nouveaux rétroéclairages RGB MiniLED, capables d’offrir davantage de luminosité et des diagonales XXL plus accessibles.
Mais il ne suffit pas de lire "OLED" ou "MiniLED" pour savoir si un TV est bon. La luminosité, la gestion des reflets, le traitement vidéo, le nombre de zones de rétroéclairage ou encore la qualité du processeur d’image peuvent faire une énorme différence d’un modèle à l’autre.
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Les petits détails qui peuvent tout changer
La connectique est un bon exemple. Sur le papier, la mention HDMI 2.1 paraît rassurante. En pratique, tous les ports ne proposent pas forcément les mêmes fonctions, et certains téléviseurs encore coûteux se contentent de deux ports vraiment adaptés à la 4K 120 Hz, au VRR ou à l’eARC. Pour une console, un PC, une barre de son ou plusieurs sources branchées en même temps, ce détail peut vite devenir frustrant. D'ailleurs, l'histoire va encore se répéter avec l'arrivée prochaine de l'HDMI 2.2 !
Même chose pour le système d’exploitation. Un TV, ce n’est plus seulement une dalle : c’est aussi une interface, des applications, des mises à jour, une fluidité au quotidien. Un bon téléviseur doit donc rester agréable à utiliser plusieurs années, pas seulement impressionner le jour de l’achat.
Dans cette vidéo, on revient donc sur les critères qui comptent vraiment avant d’acheter une nouvelle télé : dalle, luminosité, antireflets, connectique, rafraîchissement, gaming et OS. On en profite aussi pour recommander plusieurs modèles selon les usages et les budgets, du bon rapport qualité-prix au coup de cœur MiniLED, en passant par les OLED les plus pertinents du moment.