La connectique est un bon exemple. Sur le papier, la mention HDMI 2.1 paraît rassurante. En pratique, tous les ports ne proposent pas forcément les mêmes fonctions, et certains téléviseurs encore coûteux se contentent de deux ports vraiment adaptés à la 4K 120 Hz, au VRR ou à l’eARC. Pour une console, un PC, une barre de son ou plusieurs sources branchées en même temps, ce détail peut vite devenir frustrant. D'ailleurs, l'histoire va encore se répéter avec l'arrivée prochaine de l'HDMI 2.2 !



Même chose pour le système d’exploitation. Un TV, ce n’est plus seulement une dalle : c’est aussi une interface, des applications, des mises à jour, une fluidité au quotidien. Un bon téléviseur doit donc rester agréable à utiliser plusieurs années, pas seulement impressionner le jour de l’achat.



Dans cette vidéo, on revient donc sur les critères qui comptent vraiment avant d’acheter une nouvelle télé : dalle, luminosité, antireflets, connectique, rafraîchissement, gaming et OS. On en profite aussi pour recommander plusieurs modèles selon les usages et les budgets, du bon rapport qualité-prix au coup de cœur MiniLED, en passant par les OLED les plus pertinents du moment.