Le HDMI 2.2 n'est plus seulement une promesse couchée sur une fiche technique. Après son annonce au CES 2025, puis la publication officielle de la spécification quelques mois plus tard, la nouvelle norme commence à entrer dans une phase plus concrète. Les premiers composants capables d’exploiter sa bande passante maximale devraient commencer à circuler chez les fabricants, avec une première vague de produits attendue dès 2027.
Le calendrier avance pour l'HDMI 2.2 ! Toutefois, le sujet est moins simple qu'il n'y paraît. Comme souvent avec le HDMI, le chiffre affiché sur la boîte ne dira pas nécessairement tout de ce que l'appareil sera réellement capable de faire. Et avec le HDMI 2.2, l'histoire pourrait bien se répéter.
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Les premiers appareils HDMI 2.2 attendus en 2027
Il aura fallu du temps avant que le HDMI 2.1 ne s'impose réellement dans les téléviseurs, les consoles, les cartes graphiques ou les amplificateurs home cinéma. Pour rappel, la norme avait été annoncée en 2017, mais le premier appareil réellement compatible, un téléviseur LG OLED, n'est arrivé qu'en 2019. Deux ans d'écart entre l'annonce et le premier produit. Le HDMI 2.2 semble suivre une trajectoire très proche : annoncé début 2025, publié quelques mois plus tard, pour des premiers appareils attendus en 2027.
Selon les dernières déclarations du HDMI Licensing Administrator lors du Computex 2026, les fabricants de puces devraient commencer à échantillonner leurs composants FRL2 cette année. Les premiers appareils capables de monter jusqu'à 96 Gbit/s seraient donc attendus pour 2027. Ce calendrier ne signifie pas que les TV, consoles ou cartes graphiques avec HDMI 2.2 vont soudainement envahir les rayons dès les prochains mois. Il marque plutôt le début d'une étape industrielle : celle où la norme quitte la théorie pour entrer dans la pratique pour au final atterir dans des produits finis.
Quelques éléments pourraient toutefois apparaître plus tôt. Le HDMI Licensing Administrator évoque notamment l'arrivée de premiers produits certifiés autour du LIP, pour Latency Indication Protocol, un mécanisme destiné à améliorer la synchronisation audio/vidéo dans les installations complexes. Les câbles Ultra96, eux aussi, devraient précéder les appareils réellement capables d'exploiter toute la bande passante du HDMI 2.2.
96 Gbit/s : le double du HDMI 2.1
Sur le papier, l'évolution est majeure. Le HDMI 2.2 porte la bande passante maximale à 96 Gbit/s, contre 48 Gbit/s pour le HDMI 2.1. Cette marge supplémentaire doit permettre de faire passer des signaux vidéo beaucoup plus exigeants, notamment en 4K à très haut taux de rafraîchissement ou en 8K sans compression.
Concrètement, la norme ouvre la voie à la 4K 240 Hz non compressée, à la 4K 480 Hz selon les formats utilisés, ou encore à la 8K 60 Hz en RGB non compressé. Avec compression DSC, le HDMI 2.2 peut aller beaucoup plus loin, jusqu'à la 8K 240 Hz, voire des définitions encore plus élevées dans des usages très spécifiques.
Il ne faut toutefois pas se laisser hypnotiser par les mentions 12K, 16K ou 480 Hz. Pour le grand public, les usages les plus crédibles à moyen terme restent ailleurs : des TV gaming capables d'aller au-delà de la 4K 120 Hz, des moniteurs très haut de gamme, des PC connectés à un téléviseur, ou encore des chaînes home cinéma où la synchronisation audio/vidéo devient de plus en plus sensible avec les barres de son, amplis AV, boîtiers multimédias et consoles.
Le HDMI 2.2 ne répond donc pas seulement à une course abstraite aux chiffres. Il prépare surtout le terrain pour la prochaine génération d'écrans, à un moment où les téléviseurs 4K 144 Hz se démocratisent déjà et où certains fabricants travaillent sur des dalles capables de grimper bien plus haut.
Le vrai sujet : tous les appareils HDMI 2.2 ne se vaudront pas
C'est sans doute le point le plus important à retenir. Comme avec le HDMI 2.1, toutes les fonctions du HDMI 2.2 ne seront pas obligatoirement présentes sur tous les appareils. Autrement dit, un produit pourra être présenté comme compatible HDMI 2.2 sans forcément exploiter les 96 Gbit/s.
La norme prévoit en réalité plusieurs paliers de bande passante : 64, 80 et 96 Gbit/s. Le gain pourra donc varier fortement d'un produit à l'autre. Un téléviseur, un ampli ou un boîtier multimédia affichant la mention HDMI 2.2 ne proposera pas nécessairement le niveau maximal de la norme.
Ce n'est pas un détail. On a déjà vu, avec le HDMI 2.1, à quel point les appellations pouvaient devenir confuses. Certains appareils ont été mis en avant avec une compatibilité HDMI 2.1 sans pour autant proposer toutes les fonctions attendues par les joueurs ou les amateurs de home cinéma, comme le 4K 120 Hz, le VRR ou l'ALLM. Le HDMI 2.2 risque de prolonger cette logique si les fabricants ne jouent pas clairement le jeu de la transparence.
Pour les acheteurs, la question ne sera donc pas seulement : "cet appareil est-il HDMI 2.2 ?" Il faudra surtout vérifier le débit réellement pris en charge, les formats vidéo acceptés, la présence ou non du FRL2, et les fonctions associées.
Une alternative chinoise en embuscade
Le HDMI n'avance pas non plus en terrain totalement dégagé, même si rien ne menace son hégémonie à court terme. Un consortium d'entreprises technologiques chinoises, la Shenzhen 8K UHD Video Industry Cooperation Alliance, qui réunit notamment Huawei, Hisense, TCL et Skyworth, a dévoilé une norme alternative baptisée GPMI, pour General Purpose Media Interface.
Sur le papier, celle-ci se décline en deux versions : un connecteur Type-C, compatible USB-C, plafonnant à 96 Gbit/s et 240 W, et un connecteur Type-B propriétaire, plus ambitieux, visant jusqu'à 192 Gbit/s et 480 W. L'idée est donc de transmettre à la fois la vidéo et l'alimentation électrique dans un seul câble. Le GPMI reste toutefois une alternative à surveiller plutôt qu'un concurrent installé : son adoption hors de Chine n'est pas garantie, et le HDMI demeure ultra-dominant dans les TV, les amplis et les consoles.
À cela s'ajoute un frein plus structurel pour le HDMI : ses conditions de licence et de certification restent régulièrement pointées comme une contrainte face à des standards comme le DisplayPort, très présent dans l'univers PC. Rien de tout cela ne menace l'avenir immédiat du HDMI 2.2, qui reste le standard de référence pour les TV et le home cinéma, mais ce sont des éléments de contexte à garder en tête.
Faut-il attendre le HDMI 2.2 avant d'acheter un TV ?
Finalement, la question que peuvent légitimement se poser les consommateurs est de savoir si oui ou non il faut attendre l'HDMI 2.2 pour s'équiper d'un nouveau téléviseur. Pour la majorité des utilisateurs, la réponse est non. Le HDMI 2.1 reste aujourd'hui largement suffisant pour profiter de la 4K 120 Hz, du VRR, de l'ALLM ou de l'eARC. Les consoles actuelles, les box multimédias et la plupart des usages home cinéma n'exploitent déjà pas toujours tout ce que cette norme permet.
L'HDMI 2.2 sera surtout intéressant pour les premiers produits très haut de gamme : téléviseurs 4K 240 Hz, écrans gaming extrêmes, futures cartes graphiques, éventuelles nouvelles consoles ou installations audiovisuelles plus ambitieuses.
Il pourrait aussi devenir important à plus long terme si la 8K trouve enfin des usages plus convaincants, ce qui reste encore loin d'être acquis ! La norme avance donc, mais va encore demander plusieurs années avant de se démocratiser pleinement. Elle prépare la suite donc, tout en invitant à garder un œil critique sur les fiches techniques : le logo seul risque une nouvelle fois de ne pas raconter toute l'histoire.