Au-delà de la bande passante, la norme HDMI 2.2 introduit également le protocole LIP (Latency Indication Protocol), destiné à corriger automatiquement les décalages entre l’image et le son dans les installations comprenant plusieurs appareils reliés en HDMI.



Concrètement, cette technologie permet aux différents équipements d’échanger des informations sur leur latence afin d’ajuster la synchronisation audio-vidéo en temps réel. Dans ce fonctionnement, c’est le périphérique d’affichage (téléviseur ou barre de son reliée au téléviseur) qui remonte les informations de latence vers la source. Cette approche illustre le fonctionnement même de l’architecture HDMI, où chaque élément de la chaîne joue un rôle dans la transmission et le traitement du signal. Elle explique aussi pourquoi la compatibilité doit être assurée sur l’ensemble des appareils pour que le système fonctionne pleinement.

En bref, un progrès particulièrement pertinent pour les configurations associant téléviseur, amplificateur ou barre de son.