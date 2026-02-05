Annoncé début 2025 lors du CES, le HDMI 2.2 marquera une nouvelle étape majeure pour la connectique audiovisuelle, avec une bande passante record portée à 96 Gb/s et des promesses de performances inédites. Aujourd'hui, une première "brique" s'apprête à faire son apparition !
Un peu plus d’un an plus tard, les premières briques concrètes commencent enfin à apparaître. Selon HDMI Licensing Administrator, les premiers câbles certifiés ULTRA96, conçus pour exploiter l’ensemble des capacités du HDMI 2.2, devraient arriver sur le marché dès 2026. Une étape symbolique, qui en dit long sur l’état réel d’avancement de la norme… et sur ce qu’il faudra encore attendre avant d’en profiter pleinement.
Les câbles ULTRA96 marquent la première étape concrète du HDMI 2.2
Selon les informations dévoilées lors d’une conférence organisée à Tokyo par Rob Tobias, PDG de HDMI Licensing Administrator (HDMI LA) et relayées par AV.Watch, les premiers câbles certifiés ULTRA96 devraient être commercialisés dès le premier trimestre 2026. Cette nouvelle catégorie vient compléter la hiérarchie des câbles HDMI existants, au-dessus des modèles Ultra High Speed capables d’atteindre 48 Gb/s.
Ces câbles ont été spécifiquement conçus pour supporter l’ensemble des fonctionnalités de la norme HDMI 2.2. Leur objectif est de garantir une transmission stable de flux vidéo particulièrement exigeants, comme la transmission de flux 4K pouvant atteindre 240 Hz (et 480 Hz avec DSC), ou encore de la 8K à 60 Hz sans compression, le tout avec une profondeur de 12 bits. Avec la compression DSC, la norme ouvre même la porte à des définitions encore plus ambitieuses, jusqu’à la 12K ou la 16K… Bien sûr, nous n'en sommes pas encore là.
L’apparition de ces câbles montre surtout que le HDMI 2.2 entre désormais dans sa phase industrielle. Des prototypes ont déjà été présentés lors du CES 2026 et les fabricants finalisent actuellement les procédures de certification. Autre détail intéressant, les ports HDMI des futurs appareils nécessitant ce type de câble devraient intégrer un marquage ULTRA96, censé clarifier un écosystème souvent jugé confus par les consommateurs. On apprend aussi que la norme ne fixe aucune longueur maximale pour ces câbles et que les fabricants restent libres d’utiliser des conducteurs en cuivre ou en fibre optique selon les usages visés. Des câbles ULTRA96 de 10 mètres sont envisagés.
96 Gb/s : un débit doublé… pour lequel il va falloir se montrer patient
Si l’arrivée des câbles peut donner l’impression d’une adoption imminente, la réalité industrielle est plus nuancée. Les composants électroniques capables d’exploiter pleinement les 96 Gb/s sont encore en cours de développement. D’après HDMI LA, les premiers appareils réellement compatibles pourraient apparaître entre 2027 et 2028.
En attendant les câbles "ULTRA96", pour choisir le meilleur câble HDMI possible, il faut se référer à sa certification. Ci-dessous, un câble HDMI certifié Ultra High Speed.
Ce décalage est loin d’être surprenant. Historiquement, les nouvelles normes HDMI arrivent toujours en plusieurs temps : standardisation, certification des câbles, puis intégration progressive dans les téléviseurs, cartes graphiques, consoles ou vidéoprojecteurs.
Un autre point important mérite d’être souligné : tous les appareils HDMI 2.2 ne supporteront pas nécessairement le débit maximal. Comme pour les versions précédentes, les fabricants pourront choisir d’implémenter seulement certaines fonctionnalités de la norme. Une situation qui pourrait, une fois encore, entretenir une certaine confusion autour des compatibilités réelles des produits, comme nous l'avions remarqué à plusieurs reprises avec l'HDMI 2.1.
Protocole LIP : l'autre nouveauté de l'HDMI 2.2
Au-delà de la bande passante, la norme HDMI 2.2 introduit également le protocole LIP (Latency Indication Protocol), destiné à corriger automatiquement les décalages entre l’image et le son dans les installations comprenant plusieurs appareils reliés en HDMI.
Concrètement, cette technologie permet aux différents équipements d’échanger des informations sur leur latence afin d’ajuster la synchronisation audio-vidéo en temps réel. Dans ce fonctionnement, c’est le périphérique d’affichage (téléviseur ou barre de son reliée au téléviseur) qui remonte les informations de latence vers la source. Cette approche illustre le fonctionnement même de l’architecture HDMI, où chaque élément de la chaîne joue un rôle dans la transmission et le traitement du signal. Elle explique aussi pourquoi la compatibilité doit être assurée sur l’ensemble des appareils pour que le système fonctionne pleinement.
En bref, un progrès particulièrement pertinent pour les configurations associant téléviseur, amplificateur ou barre de son.
Fait notable, le fonctionnement du LIP ne dépend pas des câbles ULTRA96. Il pourra être utilisé avec d’autres câbles HDMI, à condition que tous les appareils de la chaîne soient compatibles. Dans certains cas, cette fonction pourrait même être activée via une mise à jour logicielle, si les fabricants choisissent de la déployer.
L’arrivée prochaine des câbles ULTRA96 confirme donc que le HDMI 2.2 commence à prendre forme. Mais elle rappelle aussi que la norme prépare avant tout l’avenir. Si la bande passante record de 96 Gb/s reste encore largement théorique pour le grand public, certaines évolutions, plus discrètes, pourraient bien transformer plus rapidement notre expérience audiovisuelle quotidienne.