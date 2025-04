D'autres connectiques comme l'USB4 ou le Thunderbolt permettent d'aller plus loin, mais le GPMI conserve un net avantage. Ainsi, le Thunderbolt 4 plafonne à 40 Gbit/s avec une puissance de 100 watts et même le Thunderbolt 5 ou l'USB4 ne peuvent rivaliser avec leur maximum de 120 Gbit/s et 240 watts.

Sur le papier, le GPMI semble donc réunir de nombreux avantages puisque ses 192 Gbit/s pensés pour la 8K n'ont pas d'équivalent et qu'il associe à cette très importante bande passante une alimentation puissante, jusqu'à 480 watts. De fait, on peut imaginer n'utiliser qu'un seul câble pour connecter un ordinateur à une écran 8K. On gagnerait évidemment en simplicité et en confort.