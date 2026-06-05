Ils sont loin les souvenirs de France 98 sur la TV cathodique familiale et ceux d’une HD alors naissante lors du sacre italien de 2006. Notre façon de vivre le football a radicalement changé, et cet été, Hisense entend bien transformer une nouvelle fois l’expérience du match à domicile, cette fois avec sa technologie RGB MiniLED.
Avec ses nouvelles séries UR9 et UR8, Hisense veut encore améliorer ce que l’on ressent devant l’écran, avec des couleurs plus réalistes, des mouvements plus fluides, une meilleure lisibilité en pleine journée et un son plus immersif. Des éléments particulièrement importants à l’approche d’une Coupe du Monde de la FIFA 2026 dont certains matchs seront d’ailleurs programmés à des horaires où le soleil tape encore franchement dans les salons.
La marque (partenaire officiel de la compétition) mise pour cela sur une technologie RGB MiniLED encore peu connue du grand public. Derrière ce terme un peu technique se cache une idée simple, à savoir reproduire l’image avec davantage de précision, de naturel et de contraste pour rendre l’expérience toujours plus proche de ce que l’œil humain perçoit réellement.
RGB MiniLED : pourquoi cette technologie change la donne ?
Depuis quelques années, le MiniLED s’est imposé comme l’une des évolutions majeures des téléviseurs premium. On utilise ici des milliers de mini-diodes pour gérer la lumière avec beaucoup plus de précision qu’un téléviseur LCD classique. Mais Hisense pousse ici le concept plus loin avec le RGB MiniLED.
Concrètement, la plupart des téléviseurs MiniLED actuels utilisent une source lumineuse blanche, ensuite filtrée pour produire les différentes couleurs affichées à l’écran. Avec le RGB MiniLED, Hisense adopte une approche différente, avec un rétroéclairage qui produit directement les trois couleurs primaires, à savoir le rouge, le vert et le bleu.
Lors d’un match de football, par exemple, les nuances de vert de la pelouse gagnent en richesse, les maillots ressortent davantage et les contrastes deviennent plus naturels. Les scènes sombres profitent aussi d’une meilleure maîtrise de la lumière, sans cet effet de voile gris parfois visible sur certaines TV LCD.
L’autre intérêt du RGB MiniLED, c’est sa capacité à offrir une image plus réaliste sans tomber dans l’excès de saturation. Là où certaines technologies cherchent à impressionner avec des couleurs artificiellement éclatantes (le fameux mode Dynamique et son effet « Wow ! »), l’objectif est orienté ici vers une restitution plus fidèle, plus naturelle.
Hisense insiste également sur un point important, à savoir que les séries UR9 et UR8 reposent sur une véritable technologie RGB Full Array. Autrement dit, il ne s’agit pas simplement d’un éclairage RGB placé sur les bords de l’écran comme certains systèmes Edge LED, mais bien d’un rétroéclairage Full Array, capable de contrôler précisément la lumière sur l’ensemble de la dalle.
Une TV pensée pour les vraies conditions de visionnage
L’autre élément particulièrement intéressant ici concerne la dalle mate anti-reflets. Sur le papier, cela peut sembler secondaire. En pratique, c’est ce qui peut faire basculer l’expérience lors d’un match diffusé en pleine journée. Plus besoin de tirer les rideaux pour éviter de voir le reflet de la table basse (ou son propre reflet) au milieu de la surface de réparation.
Et parce qu’il n’y a pas que le football dans la vie, cette meilleure lisibilité profite bien sûr aussi aux autres usages du quotidien, comme les films, les séries, YouTube ou cette bonne vieille diffusion TV en journée.
Autre point mis en avant par Hisense : l’immersion sonore. Pour cela, les modèles UR9 et UR8 embarquent un système audio Tuned by Devialet, développé avec la célèbre entreprise française , dont l’objectif est d’optimiser la spatialisation et l’ampleur sonore. Sur un match, cela se traduit par une ambiance de stade plus enveloppante, avec davantage de relief dans les chants du public, les commentaires ou les impacts sonores.
Et puis il y a la fluidité aussi. Sujet crucial pour le football, mais aussi pour les jeux vidéo et les films d’action. A ce sujet, les séries Hisense UR9 et UR8 peuvent toutes deux monter jusqu’à 180 Hz, de quoi afficher des mouvements particulièrement fluides et nets, même lors des actions les plus rapides.
Dans les faits, cela réduit considérablement les phénomènes de flou sur les travellings rapides… Ou les contre-attaques menées à pleine vitesse.
Du football au gaming : une expérience pensée pour le quotidien
Evidemment, « effet Coupe du Monde » oblige, le football sert ici de vitrine technologique idéale, en mobilisant plusieurs points forts d’un téléviseur moderne, mais les bénéfices se retrouvent ensuite dans pratiquement tous les usages du quotidien.
Et, comme évoqué plus haut, ce sont les joueurs qui y verront un intérêt immédiat. La fréquence jusqu’à 180 Hz permet de profiter des consoles nouvelle génération, sans parler d’une restituation vidéo en 4K HDR et de formats allant de 55 à 100”. Les amateurs de cinéma profiteront également d’une image plus nuancée et d’un contraste renforcé, notamment sur les contenus HDR.
Enfin, Hisense n’oublie pas l’aspect pratique avec VIDAA, son système Smart TV maison, une interface mise avant tout sur la simplicité et la rapidité d’accès à nos applications désormais incontournables, comme Netflix, YouTube, Disney+, Prime Video…