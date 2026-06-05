Avec ses nouvelles séries UR9 et UR8, Hisense veut encore améliorer ce que l’on ressent devant l’écran, avec des couleurs plus réalistes, des mouvements plus fluides, une meilleure lisibilité en pleine journée et un son plus immersif. Des éléments particulièrement importants à l’approche d’une Coupe du Monde de la FIFA 2026 dont certains matchs seront d’ailleurs programmés à des horaires où le soleil tape encore franchement dans les salons.

La marque (partenaire officiel de la compétition) mise pour cela sur une technologie RGB MiniLED encore peu connue du grand public. Derrière ce terme un peu technique se cache une idée simple, à savoir reproduire l’image avec davantage de précision, de naturel et de contraste pour rendre l’expérience toujours plus proche de ce que l’œil humain perçoit réellement.