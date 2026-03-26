Côté performances, le UR9S ne se limite pas à un usage cinéma. Il embarque une connectique HDMI 2.1 complète avec prise en charge du VRR, de l’ALLM et d’un signal pouvant atteindre 4K 180 Hz. La fréquence varie toutefois selon les diagonales, avec 170 Hz sur le modèle 65 pouces et jusqu’à 180 Hz sur les versions supérieures. À cela s’ajoute un input lag particulièrement bas, compris entre 6 et 8 ms selon les modèles, ainsi que la compatibilité AMD FreeSync Premium Pro. Des éléments qui placent clairement ce téléviseur parmi les modèles les plus complets pour le jeu vidéo.



Au-delà des chiffres, c’est surtout la promesse du RGB MiniLED qui attire l’attention. Reste à voir, en conditions réelles, si cette évolution permettra de rivaliser plus frontalement avec les références actuelles du marché, notamment sur la gestion du contraste et du blooming.