Hisense poursuit son offensive sur le marché des téléviseurs avec une ambition désormais assumée : s’imposer comme l’un des leaders du LCD haut de gamme. Pour 2026, le constructeur met en avant une nouvelle génération de MiniLED, à base de RGB MiniLED, censée franchir un cap en matière de reproduction des couleurs et de luminosité.
Derrière ce discours, la marque structure une gamme cohérente, allant du téléviseur haut de gamme aux modèles plus accessibles, tout en continuant à pousser les très grandes diagonales. Une stratégie claire, qui confirme le positionnement de Hisense face à TCL, Samsung et consorts.
RGB MiniLED : une évolution majeure du rétroéclairage
Avec le RGB MiniLED, Hisense cherche à faire franchir un nouveau cap à la technologie LCD. Là où le MiniLED classique repose sur un rétroéclairage blanc combiné à des filtres colorés, cette approche introduit des LED capables de produire directement les trois couleurs primaires.
Sur le papier, les bénéfices sont réels, on parle notamment d'un volume colorimétrique plus large, d'une meilleure efficacité lumineuse et d'un potentiel gain en précision sur les différentes teintes. Hisense annonce d’ailleurs une couverture pouvant atteindre 100 % du BT.2020, un chiffre ambitieux que nous avons pu vérifier sur le téléviseur UR9S et dont nous parlerons dans un prochain article.
Autre point notable, la généralisation des dalles mates et anti-reflets, un choix qui vise clairement les environnements lumineux, mais qui pourrait aussi avoir un impact sur la perception du contraste.
UR9S : le haut de gamme RGB MiniLED orienté cinéma
Avec la série UR9S, Hisense positionne son offre la plus ambitieuse autour de sa technologie RGB MiniLED. Le constructeur met en avant un pic de luminosité pouvant atteindre 5000 cd/m² sur le modèle de 85 pouces, 4 000 cd/m² pour le 75 pouces et enfin, 3 500 cd/m² sur celui de 65 pouces. Ces trois modèles s'affichent aussi avec une couverture colorimétrique annoncée à 100 % du BT.2020 et à une dalle mate antireflets, pensée pour conserver une image lisible même en environnement lumineux.
Sur le plan audio, Hisense s’appuie sur un système 4.1.2 canaux "Tuned by Devialet", compatible Dolby Atmos, avec une promesse d’immersion renforcée. Le constructeur évoque également plusieurs technologies maison, comme le Room Fitting Tuning ou encore Hi-Concerto, visant à améliorer la spatialisation et l’intégration audio.
Côté performances, le UR9S ne se limite pas à un usage cinéma. Il embarque une connectique HDMI 2.1 complète avec prise en charge du VRR, de l’ALLM et d’un signal pouvant atteindre 4K 180 Hz. La fréquence varie toutefois selon les diagonales, avec 170 Hz sur le modèle 65 pouces et jusqu’à 180 Hz sur les versions supérieures. À cela s’ajoute un input lag particulièrement bas, compris entre 6 et 8 ms selon les modèles, ainsi que la compatibilité AMD FreeSync Premium Pro. Des éléments qui placent clairement ce téléviseur parmi les modèles les plus complets pour le jeu vidéo.
Au-delà des chiffres, c’est surtout la promesse du RGB MiniLED qui attire l’attention. Reste à voir, en conditions réelles, si cette évolution permettra de rivaliser plus frontalement avec les références actuelles du marché, notamment sur la gestion du contraste et du blooming.
En attendant, voici les prix et la disponibilité de cette nouvelle série :
- 65UR9S : 2 199 €
- 75UR9S : 2 699 €
- 85UR9S : 3 699 €
Ces trois références seront disponibles dès mai 2026.
UR8S : le RGB MiniLED plus accessible et pensé pour les grands formats
La série UR8S reprend les fondamentaux du RGB MiniLED dans une version plus accessible, tout en conservant une base technique très proche du modèle haut de gamme. On retrouve en effet le même processeur MT9655, les principaux formats HDR et une compatibilité complète avec les usages gaming modernes. Enfin, comme pour le UR9S, Hisense annonce une couverture du BT.2020 qui atteint 100 %, associée à une dalle mate anti-reflets et cette fois-ci à un système audio 2.1.2 canaux, là aussi en collaboration avec Devialet.
Le pic de luminosité est revu à la baisse par rapport à la série UR9S, avec jusqu’à 3500 cd/m² pour l'ensemble de la série, sauf pour le modèle de 100 pouces capable d'atteindre 3800 cd/m². Des valeurs qui restent élevées dans cette gamme de prix, et qui traduisent la volonté de Hisense de proposer une image percutante, idéale pour le rendu HDR et pour un usage polyvalent en journée.
Mais c’est surtout sur les diagonales que le UR8S se distingue. Disponible jusqu’à 100 pouces, il incarne pleinement la stratégie de Hisense autour des très grands écrans, avec un positionnement tarifaire qui vise clairement à démocratiser ces formats. À ce niveau de prix, le 100 pouces a de quoi devenir une alternative crédible à la vidéoprojection.
Côté usages, l'UR8S arrive aussi avec un mode jeu annoncé jusqu’à 170 Hz et un positionnement adapté aussi bien aux contenus cinéma qu’au sport ou au gaming.
Voici les prix indicatifs de la gamme UR8S :
- 55UR8S : 1 499 €
- 65UR8S : 1 799 €
- 75UR8S : 2 499 €
- 85UR8S : 3 299 €
- 100UR8S : 3 999 €
Disponibilité annoncée courant juillet
U7S Pro : le MiniLED "classique", jusqu'à 100 pouces
Enfin, en parallèle du RGB MiniLED, Hisense continue de développer une offre MiniLED plus classique avec la série U7S Pro, pensée comme une gamme polyvalente, qui devrait notamment se positionner idéalement aux abords de la Coupe de monde de football.
Mis en avant comme téléviseur officiel de la Coupe du Monde de la FIFA, le U7S Pro mise sur une dalle jusqu’à 165 Hz, une dalle mate anti-reflets et un traitement d’image assisté par IA, notamment via un mode sport dédié capable d’accentuer la netteté des mouvements.
Mais derrière ce positionnement "sport", la fiche technique se montre particulièrement solide. On retrouve un rétroéclairage MiniLED avec un nombre de zones pouvant atteindre plus de 1000 selon les diagonales, ainsi qu’un pic de luminosité compris entre 2000 et 3000 cd/m².
Côté gaming, le téléviseur ne fait pas non plus l’impasse, avec une connectique HDMI 2.1 complète, la prise en charge du VRR jusqu’en 4K 180 Hz et un input lag compris entre 5 et 7 ms. Des caractéristiques qui en font un modèle bien plus polyvalent qu’il n’y paraît.
Enfin, il conserve enfin une compatibilité HDR étendue (Dolby Vision IQ, HDR10+ Adaptive, IMAX Enhanced) ainsi qu’un système audio 2.1.2 signé Devialet, de quoi proposer une expérience équilibrée sur l’ensemble des usages.
Positionnée sous les modèles RGB MiniLED, la série U7S Pro devrait logiquement se situer sur un segment plus accessible, Hisense n'a pour l'heure pas encore communiqué sa grille tarifaire pour cette série.