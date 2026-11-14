Cette sélection commence par les trois produits que nous avons testés, avant de passer à ceux que nous n’avons pas encore eus entre les mains. Elle va du smartphone à la maison connectée, en passant par l’audio, le PC et la trottinette, avec des remises de 6 % à 60 % sur le prix de référence affiché par Amazon. La plus forte économie en euros revient au Google Pixel 11, 350 € de moins, la plus forte en pourcentage aux écouteurs Oppo Enco Buds3s.