À deux semaines du vrai Black Friday le 27 novembre, Amazon a déjà posé ses badges « offre à durée limitée » sur une bonne partie de son rayon tech. Nous en avons retenu 14, toutes revérifiées, en plaçant d’abord les produits passés par notre banc de test.
Cette sélection commence par les trois produits que nous avons testés, avant de passer à ceux que nous n’avons pas encore eus entre les mains. Elle va du smartphone à la maison connectée, en passant par l’audio, le PC et la trottinette, avec des remises de 6 % à 60 % sur le prix de référence affiché par Amazon. La plus forte économie en euros revient au Google Pixel 11, 350 € de moins, la plus forte en pourcentage aux écouteurs Oppo Enco Buds3s.
- Google Pixel 11 256 Go à 649 € au lieu de 999 € (-35 %)
- Google Pixel 11 Pro 256 Go à 899 € au lieu de 1 199 € (-25 %)
- Samsung Galaxy Tab S10 Lite 128 Go Corail à 369 € au lieu de 399 € (-8 %)
- Xiaomi 17T Pro 12 + 256 Go à 653 € au lieu de 903 € (-28 %)
- Écouteurs Oppo Enco Buds3s à 19,99 € au lieu de 49,90 € (-60 %)
- Brosse à dents Laifen Wave Pro (ABS) à 79,99 € au lieu de 99,99 € (-20 %)
- Google Pixel Watch 5 41 mm Wi-Fi à 349 € au lieu de 419 € (-17 %)
- Écouteurs Huawei FreeBuds SE 5 Max à 49,99 € au lieu de 79,99 € (-38 %)
- Serrure connectée Nuki Smart Lock Go + Keypad à 159 € au lieu de 209 € (-24 %)
- Ninja CREAMi Scoop & Swirl à 249,99 € au lieu de 349,99 € (-29 %)
- Trottinette Navee GT3 à 329 € au lieu de 349 € (-6 %)
- Asus Vivobook Pro 16X OLED (Ryzen 7, RTX 3050 Ti) à 1 249,99 € au lieu de 1 491,12 € (-16 %)
- Écran Lenovo Legion 27Q-10 QD-OLED à 329,99 € au lieu de 479 € (-31 %)
- Webcam Ugreen 2K à 23,94 € au lieu de 34,99 € (-32 %)
Google Pixel 11 : 350 € de remise sur le smartphone noté 8/10
Notre test du Google Pixel 11 lui a attribué 8/10. Son écran OLED de 6,3 pouces à 120 Hz monte jusqu’à 3 000 nits, et il a tenu 17 h 43 au test d’autonomie PCMark, pour 197 g sur la balance. Cette version 256 Go Noir Volcanique est vendue et expédiée par Amazon.
✅ Points forts
- Une autonomie solide : 17 h 43 au test PCMark lors de notre test.
- Un écran très lumineux : OLED de 6,3 pouces à 120 Hz, jusqu’à 3 000 nits en pic.
- À savoir : pas d’écran LTPO, et le GPU perd près de la moitié de ses performances après quelques minutes de jeu intensif.
Google Pixel 11 Pro : 300 € de remise sur le Pro au format compact
Notre test du Google Pixel 11 Pro lui a donné 8/10. Il garde la diagonale de 6,3 pouces du Pixel 11, mais son OLED à 120 Hz grimpe à 3 600 nits en HDR, et sa batterie atteint 4 850 mAh. La charge plafonne en revanche à 30 W, soit 50 % en 30 minutes.
✅ Points forts
- Un écran encore plus lumineux : jusqu’à 3 600 nits en HDR, contre 3 000 sur le Pixel 11.
- Une grosse batterie pour le format : 4 850 mAh dans un châssis de 6,3 pouces.
- À savoir : certaines fonctions d’IA annoncées par Google ne sont pas disponibles en France.
Galaxy Tab S10 Lite : 12 h 38 d’autonomie dans notre test
Notre test de la Galaxy Tab S10 Lite lui a attribué 8/10. Son écran de 10,9 pouces passe à 90 Hz, elle a tenu 12 h 38 au test PCMark et pèse 524 g, avec le S Pen et un chargeur de 25 W dans la boîte. La remise ne vaut que pour le coloris Corail, jusqu’au 15 novembre.
✅ Points forts
- Le S Pen fourni : rien à racheter pour prendre des notes ou dessiner.
- Une autonomie confortable : 12 h 38 au test PCMark lors de notre test.
- À savoir : l’écran plafonne à 600 nits, peu adapté au plein soleil. Pour comparer, consultez notre comparatif des tablettes.
Xiaomi 17T Pro : une batterie de 7 000 mAh et 250 € de remise
Le Xiaomi 17T Pro associe un écran de 6,83 pouces à 144 Hz, la puce Dimensity 9500 et un téléobjectif Leica x5. Sa batterie de 7 000 mAh se recharge à 100 W par câble et à 50 W sans fil. Nous ne l’avons pas testé.
✅ Points forts
- Une très grosse batterie : 7 000 mAh, avec une charge filaire de 100 W.
- Un vrai téléobjectif : un module Leica x5 pour les sujets éloignés.
- À savoir : les 903 € barrés sont un prix conseillé, pas le plus bas des 30 derniers jours.
Oppo Enco Buds3s : 54 heures d’écoute avec le boîtier
Ces écouteurs d’entrée de gamme misent sur l’endurance : 12 heures par charge et 54 heures avec le boîtier, dont 8 heures récupérées en 10 minutes. Ils sont certifiés IP55 et passent en Bluetooth 5.4, avec une latence annoncée de 47 ms. Nous ne les avons pas testés.
✅ Points forts
- Une baisse réelle : 49,90 € était leur prix le plus bas des 30 derniers jours sur Amazon.
- Une charge rapide : 10 minutes pour 8 heures d’écoute, selon Oppo.
- À savoir : la plus forte remise de la sélection en pourcentage reste une économie de 30 € sur un produit d’entrée de gamme.
Laifen Wave Pro : la brosse à dent sonique qui annonce 70 jours d’autonomie
La Laifen Wave Pro combine 66 000 vibrations par minute et une oscillation de 60°, avec un capteur de pression et une certification IPX8. La marque annonce jusqu’à 70 jours d’autonomie en laboratoire, à raison de deux brossages de deux minutes par jour. Nous ne l’avons pas testée.
✅ Points forts
- Une autonomie de plusieurs semaines : jusqu’à 70 jours annoncés par Laifen.
- Deux mouvements combinés : vibration et oscillation à 60°, réglables depuis l’application.
- À savoir : c’est la version en plastique ABS, vendue par Laifen sur Amazon ; la version aluminium coûte 94,99 €.
Google Pixel Watch 5 : jusqu’à 40 heures d’autonomie annoncées, à 349 €
La Pixel Watch 5 de 41 mm promet jusqu’à 40 heures d’autonomie, et Google annonce 15 heures récupérées en 15 minutes de charge. Elle suit la santé et l’activité physique, avec l’aide de Gemini. Nous ne l’avons pas encore testée.
✅ Points forts
- Une charge express : 15 heures d’autonomie en 15 minutes, selon Google.
- Un écran bombé : un verre incurvé, d’après la fiche Amazon.
- À savoir : il s’agit de la version Wi-Fi, sans connexion cellulaire.
Huawei FreeBuds SE 5 Max : réduction de bruit et 80 heures d’écoute
Ces écouteurs annoncent jusqu’à 80 heures d’autonomie avec le boîtier, dont 10 heures par charge, et une réduction de bruit active jusqu’à 52 dB. Ils gèrent le LDAC et le Bluetooth 6.0, et sont certifiés IP55 pour 4,3 g par écouteur. Nous ne les avons pas testés.
✅ Points forts
- Une autonomie hors norme : jusqu’à 80 heures avec le boîtier, selon Huawei.
- Le LDAC à moins de 50 € : pour l’écoute en haute résolution depuis un smartphone Android.
- À savoir : c’est le coloris blanc qui est remisé, et la référence de 79,99 € est un prix conseillé.
Nuki Smart Lock Go : la serrure connectée et son clavier à code
La Smart Lock Go se pose sur la serrure existante, sans changer le cylindre, et se pilote en Bluetooth et en Matter. Le Keypad fourni accepte jusqu’à 200 codes, et l’ensemble fonctionne avec Apple Home, Alexa, Google Home et SmartThings. Nous ne l’avons pas testée.
✅ Points forts
- Une installation sans travaux : pas de cylindre à changer, selon Nuki.
- Compatible Matter : Apple Home, Alexa, Google Home et SmartThings.
- À savoir : l’offre est vendue par Nuki sur Amazon, pas par Amazon lui-même.
Ninja CREAMi Scoop & Swirl : 13 programmes, dont la glace à l’italienne
Cette machine à glace propose 13 programmes, dont 6 consacrés à la glace à l’italienne, et livre deux pots de 480 ml. Ses pièces amovibles passent au lave-vaisselle. Nous ne l’avons pas testée.
✅ Points forts
- La glace à l’italienne : 6 modes dédiés, en plus des glaces, sorbets et milkshakes.
- Deux pots fournis : 480 ml chacun.
- À savoir : 9,45 kg et 44,5 cm de haut : elle demande une vraie place sur le plan de travail.
Navee GT3 : 50 km d’autonomie et la localisation Apple
La GT3 annonce 50 km d’autonomie avec sa batterie de 358 Wh et un moteur de 700 W en pic, bridée à 25 km/h. Elle roule sur des pneus de 10 pouces sans chambre, avec un contrôle de traction, une certification IPX5 et la compatibilité avec Localiser d’Apple. Nous ne l’avons pas testée.
✅ Points forts
- Un contrôle de traction : pour limiter le patinage sur sol mouillé.
- Des pentes de 18 % : annoncées grâce au moteur de 700 W en pic.
- À savoir : la remise est faible, 20 €, et l’offre est vendue par Navee sur Amazon.
Asus Vivobook Pro 16X OLED : un écran OLED 4K de 16 pouces
Cette configuration associe un écran OLED 4K de 16 pouces, un Ryzen 7 5800H, une RTX 3050 Ti, 16 Go de RAM et 512 Go de SSD. Notre test du Vivobook Pro 16X OLED, mené sur une version Intel avec le même écran, lui avait donné 8/10, avec un Delta E de 1,47 et 99 % du DCI-P3. Nous n’avons pas testé cette configuration Ryzen.
✅ Points forts
- Un écran calibré : Delta E de 1,47 et 99 % du DCI-P3 mesurés lors de notre test.
- Une vraie baisse : 1 491,12 € était son prix le plus bas des 30 derniers jours.
- À savoir : l’offre se termine ce vendredi 13 novembre à 23 h 59, et la RTX 3050 Ti reste modeste en jeu.
Lenovo Legion 27Q-10 : du QD-OLED à 240 Hz pour les joueurs
Cet écran de jeu utilise une dalle QD-OLED de 26,5 pouces en 2 560 x 1 440 pixels, à 240 Hz et 0,03 ms. Il offre deux ports HDMI et un DisplayPort, avec la compatibilité FreeSync Premium. Nous ne l’avons pas testé.
✅ Points forts
- La réactivité de l’OLED : 240 Hz et 0,03 ms de temps de réponse.
- Une connectique pour PC et consoles : 2 HDMI et 1 DisplayPort.
- À savoir : la dalle mesure 26,5 pouces malgré son nom, et l’offre se termine ce soir à 23 h 59.
Webcam Ugreen 2K : deux micros et un cache de confidentialité
Cette webcam filme en 2K à 30 images par seconde avec un capteur de 4 mégapixels, un grand angle de 80° et deux micros omnidirectionnels. Elle fonctionne sans pilote sous Windows, macOS et Linux. Nous ne l’avons pas testée.
✅ Points forts
- Un grand angle : 80° pour cadrer large en visioconférence.
- Aucun pilote : elle se branche en USB et fonctionne aussitôt, selon Ugreen.
- À savoir : la mise au point est fixe, et l’offre est vendue par Ugreen sur Amazon jusqu’au 18 novembre.
Black Friday 2026 : chez Amazon, chaque offre a sa propre échéance
Le Black Friday tombe le vendredi 27 novembre, et le Cyber Monday le lundi 30. Amazon n’a pas attendu ces dates : la plupart des offres retenues ici portent un badge « Offre Pré-Black Friday » ou « Offre à durée limitée » valable jusqu’au 30 novembre, mais celle de la Galaxy Tab S10 Lite s’arrête le 15, celle de la webcam Ugreen le 18, et celles du Vivobook Pro 16X et de l’écran Legion dès ce soir. Pour suivre les nouvelles baisses sans y passer vos soirées, notre page Black Friday réunit chaque jour les offres retenues par la rédaction.
Prix conseillé ou plus bas des 30 jours : comment lire une promo Amazon ?
Amazon affiche deux sortes de prix barrés. Le « prix le plus bas des 30 derniers jours » est une référence légale : une remise calculée sur ce prix est une vraie baisse, comme ici pour les Oppo Enco Buds3s ou le Vivobook Pro 16X. Le « prix conseillé » est celui du fabricant, et le produit a pu être vendu moins cher récemment. Vérifiez aussi qui vend : plusieurs offres de cette sélection passent par la boutique de la marque sur Amazon, dont les conditions de livraison et de retour peuvent différer. Enfin, une bonne note en test vaut mieux qu’un fort pourcentage, et nos tests de smartphones aident à faire le tri.
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