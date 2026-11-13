Avec la formule Business Standard de Google Workspace, l’espace de stockage passe à 2 To par utilisateur, soit plus de 130 fois les 15 Go du compte gratuit. Concrètement, cela représente des années d’archives, de documents de travail et de pièces jointes, sans avoir à surveiller la jauge. Business Plus va encore plus loin, avec 5 To par utilisateur.

Mais ce n’est pas qu’une question de place. Google Workspace transforme aussi un compte grand public en véritable espace de travail : une adresse e-mail à son propre nom de domaine (vous@votre-entreprise.fr plutôt qu’une adresse en @gmail.com), des dossiers partagés avec ses collaborateurs ou ses clients, des droits d’accès réglés document par document et une console pour gérer les comptes de l’équipe. Les outils, eux, ne changent pas : Gmail, Drive, Docs, Sheets, Slides, Agenda et Meet gardent l’interface que l’on utilise déjà au quotidien.

Bon à savoir : la formule d’entrée de gamme, Business Starter, se limite à 30 Go par utilisateur. Si c’est le manque de place qui vous pousse à franchir le pas, c’est donc plutôt vers Business Standard qu’il faut regarder.