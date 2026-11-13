Le message finit toujours par arriver : « Espace de stockage saturé ». Avec 15 Go partagés entre Gmail, Drive et Google Photos, le compte Google gratuit atteint vite ses limites dès qu’on l’utilise pour travailler. Pour le Black Friday, Google Workspace propose aux nouveaux clients 14 jours d’essai gratuit, puis 20 % de réduction pendant six mois. De quoi passer à 2 To d’espace professionnel, sans faire l’impasse sur la confidentialité.
On connaît tous la scène. Un client envoie un dossier un peu lourd, Gmail ne reçoit plus de nouveaux messages, et l’on se retrouve à supprimer en urgence de vieilles pièces jointes ou des photos de vacances pour libérer quelques centaines de mégaoctets. Les 15 Go offerts avec un compte Google gratuit sont en effet partagés entre Gmail, Google Drive et Google Photos : c’est largement suffisant pour un usage personnel, beaucoup moins quand on y fait tourner son activité.
Devis, factures, contrats signés, maquettes, vidéos de présentation : au fil des mois, les fichiers s’accumulent, et les e-mails professionnels, souvent chargés de pièces jointes, pèsent plus lourd que la moyenne. Plutôt que de refaire le tri tous les trois mois, le plus simple reste encore de changer d’échelle.
De 15 Go à 2 To : un vrai changement d’échelle
Avec la formule Business Standard de Google Workspace, l’espace de stockage passe à 2 To par utilisateur, soit plus de 130 fois les 15 Go du compte gratuit. Concrètement, cela représente des années d’archives, de documents de travail et de pièces jointes, sans avoir à surveiller la jauge. Business Plus va encore plus loin, avec 5 To par utilisateur.
Mais ce n’est pas qu’une question de place. Google Workspace transforme aussi un compte grand public en véritable espace de travail : une adresse e-mail à son propre nom de domaine (vous@votre-entreprise.fr plutôt qu’une adresse en @gmail.com), des dossiers partagés avec ses collaborateurs ou ses clients, des droits d’accès réglés document par document et une console pour gérer les comptes de l’équipe. Les outils, eux, ne changent pas : Gmail, Drive, Docs, Sheets, Slides, Agenda et Meet gardent l’interface que l’on utilise déjà au quotidien.
Bon à savoir : la formule d’entrée de gamme, Business Starter, se limite à 30 Go par utilisateur. Si c’est le manque de place qui vous pousse à franchir le pas, c’est donc plutôt vers Business Standard qu’il faut regarder.
Des fichiers professionnels mieux protégés
Qui dit données professionnelles dit aussi données sensibles : coordonnées clients, contrats, éléments financiers… Sur ce point, Google adopte une position claire : « Vos données vous appartiennent. » Les contenus stockés dans Workspace ne sont pas exploités à des fins publicitaires, et les données des entreprises ne servent pas à entraîner les modèles de fondation publics de Gemini.
Côté protection, les fichiers stockés dans Drive sont chiffrés en AES-256, et la validation en deux étapes peut être activée sur chaque compte. Surtout, avec Workspace, c’est l’entreprise qui garde la main : l’administrateur décide qui accède à quoi, peut imposer la double authentification à toute l’équipe et récupérer les fichiers d’un collaborateur qui s’en va. C’est un vrai plus par rapport à un compte personnel, où tout repose sur une seule personne.
Gemini, pour s’y retrouver dans 2 To de fichiers
Et puisqu’on parle d’espace de travail, Gemini fait partie du lot. Dès Business Starter, l’IA de Google peut résumer un long fil d’e-mails ou rédiger une réponse dans Gmail. Avec Business Standard, elle s’étend à Docs, Sheets, Slides, Meet et Drive, où elle peut notamment résumer un document volumineux ou faire la synthèse de plusieurs fichiers. Pratique quand on commence à accumuler les archives.
Dans son test, la rédaction de Clubic a attribué la note de 8/10 à Google Workspace, en saluant notamment la collaboration en temps réel et la bonne intégration des applications entre elles.
Black Friday : quelle formule choisir ?
Pour le Black Friday, les nouveaux clients profitent de 14 jours d’essai gratuit, puis de 20 % de réduction pendant six mois sur les formules Business Starter, Standard et Plus. [Business Standard passe ainsi de 13,60 € à 10,88 € par mois et par utilisateur, soit 16,32 € d’économie sur six mois.]
Notre conseil : Business Starter (30 Go) suffit pour obtenir une adresse professionnelle et les outils essentiels, à condition que vos besoins en stockage restent modestes. Business Standard (2 To) est le meilleur compromis pour les indépendants et les petites équipes qui manquent de place, et c’est aussi la formule qui étend Gemini à toute la suite. Business Plus (5 To) s’adresse plutôt aux structures qui manipulent de gros volumes (vidéo, photo, archives) ou qui ont besoin d’outils d’administration et de sécurité plus poussés.
Les 14 jours d’essai permettent de vérifier tout ça avant de payer quoi que ce soit.
Offre réservée aux nouveaux clients Google Workspace. Conditions applicables. Voir ici. Les domaines éligibles ne doivent avoir bénéficié d’aucun abonnement payant ni d’aucun essai Google Workspace auparavant.