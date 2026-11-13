L’OLED, comme le S92H, offre des noirs parfaits et la meilleure réactivité en jeu, mais il coûte plus cher à diagonale égale. Le Mini LED des Neo QLED, du 55QN70H au 75QN82H, éclaire plus fort et permet les grandes tailles à prix plus bas, au prix d’un contraste moins absolu. Le Micro RGB du 65R85H reste une dalle LCD, avec un rétroéclairage coloré qui vise les couleurs les plus saturées. Pour jouer sur console, vérifiez le nombre de ports HDMI 2.1 et la fréquence maximale, et nos bons plans TV suivent les autres baisses du moment.