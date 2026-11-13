Samsung est partout dans les rayons du Black Friday, deux semaines avant le 27 novembre, chez Boulanger, à la Fnac et sur Amazon. Nous avons retenu 8 offres de la marque, des téléviseurs au PC portable, en ne gardant que celles dont la baisse se vérifiait chez le marchand ce vendredi.
Les deux produits Samsung que nous avons testés ouvrent la sélection, avant ceux que nous n’avons pas encore eus entre les mains. Elle couvre le téléviseur, de l’OLED au Mini LED, le smartphone, le PC portable et l’écran de jeu, avec des remises de 12 % à 35 %. La plus forte économie en euros concerne le téléviseur OLED S92H, 600 € de moins, la plus forte en pourcentage l’écran Odyssey G4.
- TV OLED Samsung TQ55S92H 55 pouces à 1 299 € au lieu de 1 899 € (-32 %)
- Samsung Galaxy S25 FE 128 Go à 499 € au lieu de 749 € (-33 %)
- Écran Samsung Odyssey G4 G40EH 25 pouces à 129,99 € au lieu de 199 € (-35 %)
- TV Samsung Micro RGB TMR65R85H 65 pouces à 1 399 € au lieu de 1 999 € (-30 %)
- TV Samsung Neo QLED 55QN70H à 575 € au lieu de 655,65 € (-12 %)
- Samsung Galaxy Book 6 14 pouces (Core 5, 8 Go, 256 Go) à 588,99 € au lieu de 899,99 € (-35 %)
- TV Samsung Neo QLED TQ75QN82H 75 pouces à 1 299 € au lieu de 1 499 € (-13 %)
- TV Samsung Neo QLED 75QN70H à 959 € au lieu de 1 299 € (-26 %)
Samsung S92H 55 pouces : un OLED noté 8/10 avec 600 € de remise, à 1 299 €
Notre test du Samsung S92H lui a attribué 8/10. Mesuré en 55 pouces, il atteint 1 479 cd/m² sur une fenêtre de 10 % en HDR, avec un input lag de 9,2 ms en mode Jeu. La Fnac le vend à ce prix, comme Darty et Boulanger.
✅ Points forts
- Un OLED pour jouer : 9,2 ms d’input lag mesurés en mode Jeu.
- Une consommation contenue : 50,6 W relevés lors de notre test.
- À savoir : pas de Dolby Vision.
Galaxy S25 FE : 250 € de remise sur le smartphone noté 8/10, à 499 €
Notre test du Galaxy S25 FE lui a donné 8/10. Il tient environ un jour et demi en usage normal, se recharge à 50 % en 37 minutes, et son Exynos 2400 atteint 6 999 points en multicœur sur Geekbench 6. Boulanger vend à ce prix la version 128 Go noire.
✅ Points forts
- Un triple capteur photo : 50 Mpx en capteur principal.
- Une recharge rapide : 50 % en 37 minutes lors de notre test.
- À savoir : la puce vieillit, et le Galaxy S26 FE lui a succédé.
Samsung Odyssey G4 : 300 Hz pour les jeux compétitifs, à 129,99 €
Cet écran de jeu Full HD de 25 pouces monte à 300 Hz en DisplayPort et à 240 Hz en HDMI, avec une dalle IPS à 1 ms. Il est compatible FreeSync Premium et G-Sync, et son pied pivote. Nous ne l’avons pas testé.
✅ Points forts
- Très fluide : 300 Hz et 1 ms de temps de réponse.
- Un pied réglable : avec rotation en mode portrait.
- À savoir : du Full HD sur 25 pouces : un choix pour la vitesse, pas pour la finesse d’image.
Samsung 65R85H : le Micro RGB 1 000 € sous son prix de lancement, à 1 399 €
Le 65R85H est l’entrée de la gamme Micro RGB de Samsung, une dalle LCD rétroéclairée par des LED rouges, vertes et bleues indépendantes de 100 µm selon la marque. Nous avions relevé son prix de lancement : 2 399 € en 65 pouces. La Fnac l’affiche aujourd’hui 600 € sous son propre prix barré. Nous ne l’avons pas testé.
✅ Points forts
- Un rétroéclairage RGB : des LED de trois couleurs pour piloter finement lumière et couleurs.
- Une forte baisse : 1 000 € sous le prix de lancement relevé par Clubic.
- À savoir : malgré son nom, ce n’est pas un écran MicroLED : il reste une dalle LCD.
Samsung 55QN70H : du Mini LED à Quantum Dots en 55 pouces, à 575 €
Ce Neo QLED 4K de 2026 associe un rétroéclairage Mini LED à Quantum Dots et la technologie Motion Xcelerator pour les contenus rapides. Son profil AirSlim ne dépasse pas 26 mm, et il intègre l’assistant Vision AI Companion. Nous ne l’avons pas testé.
✅ Points forts
- Un design très fin : 26 mm d’épaisseur, selon Samsung.
- Vision AI Companion : l’assistant répond aux questions sur le programme affiché.
- À savoir : la remise est faible, 12 %, calculée sur un ancien prix.
Samsung Galaxy Book 6 : jusqu’à 21 heures d’autonomie annoncées, à 588,99 €
Ce 14 pouces en 1 920 x 1 200 embarque un Intel Core 5 315 à six cœurs, 8 Go de LPDDR5x et un SSD de 256 Go. Boulanger annonce jusqu’à 21 heures d’autonomie et 1,35 kg, avec du Wi-Fi 6E et un lecteur microSD. Nous ne l’avons pas testé.
✅ Points forts
- Léger : 1,35 kg sur la balance.
- Endurant : jusqu’à 21 heures annoncées par Boulanger.
- À savoir : 8 Go de mémoire le cantonnent à la bureautique, et le chargeur n’est pas fourni.
Samsung 75QN82H : un 75 pouces à 144 Hz pour les consoles, à 1 299 €
Ce Neo QLED de 75 pouces, modèle 2026, utilise un rétroéclairage Quantum Mini LED. Sa dalle de 100 Hz monte à 144 Hz avec Motion Xcelerator, et il offre quatre ports HDMI 2.1 et un son de 30 W sous Tizen. Nous ne l’avons pas testé.
✅ Points forts
- Pensé pour les consoles : 4 HDMI 2.1 et jusqu’à 144 Hz.
- Une très grande diagonale : 189 cm d’écran.
- À savoir : la remise reste modeste, 200 €.
Samsung 75QN70H : 340 € de moins sur le Neo QLED de 75 pouces, à 959 €
Même famille que le 55QN70H, en 189 cm de diagonale : rétroéclairage Mini LED à Quantum Dots, Motion Xcelerator et assistant Vision AI Companion. Il est vendu et expédié par Amazon. Nous ne l’avons pas testé.
✅ Points forts
- Un 75 pouces sous les 1 000 € : le plus abordable des grands formats de cette sélection.
- Le design AirSlim : 26 mm d’épaisseur, selon Samsung.
- À savoir : la remise est calculée sur le prix conseillé de 1 299 €.
Black Friday 2026 : les prix Samsung bougent d’une enseigne à l’autre
Le Black Friday tombe le vendredi 27 novembre, et le Cyber Monday le lundi 30. Un même produit Samsung peut changer de prix d’un marchand à l’autre : le S92H est affiché au même tarif à la Fnac, chez Darty et chez Boulanger, mais d’autres modèles écartés de cette sélection n’étaient en promotion que chez un seul vendeur, ou seulement sur un prix conseillé. Pour suivre les baisses jusqu’au 30 novembre, notre page Black Friday réunit chaque jour les offres retenues par la rédaction.
OLED, Mini LED ou Micro RGB : quel téléviseur Samsung choisir pendant les promos ?
L’OLED, comme le S92H, offre des noirs parfaits et la meilleure réactivité en jeu, mais il coûte plus cher à diagonale égale. Le Mini LED des Neo QLED, du 55QN70H au 75QN82H, éclaire plus fort et permet les grandes tailles à prix plus bas, au prix d’un contraste moins absolu. Le Micro RGB du 65R85H reste une dalle LCD, avec un rétroéclairage coloré qui vise les couleurs les plus saturées. Pour jouer sur console, vérifiez le nombre de ports HDMI 2.1 et la fréquence maximale, et nos bons plans TV suivent les autres baisses du moment.
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