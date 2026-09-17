Le Samsung S92H est un OLED particulièrement convaincant. Sa dalle atteint près de 1 500 cd/m², conserve plus de 300 cd/m² en plein écran et affiche une excellente fidélité en SDR comme en HDR. Surtout, le traitement Glare Free se montre redoutablement efficace face aux reflets et permet au téléviseur de rester très agréable à regarder dans une pièce lumineuse, sans sacrifier les noirs profonds et le contraste propres à l'OLED.



Le S92H se montre également très complet au quotidien, notamment pour le jeu avec ses quatre HDMI 2.1, le VRR et la 4K jusqu'à 165 Hz. Tout n'est pas parfait pour autant : le WOLED reste en retrait face au QD-OLED en matière de volume colorimétrique, Tizen demeure assez chargé, la partie audio manque d'ambition et Samsung continue de faire l'impasse sur le Dolby Vision.



Cela n'empêche pas le S92H de proposer un excellent équilibre. Il n'est ni l'OLED le plus spectaculaire sur tous les terrains, ni le téléviseur le plus lumineux du marché, mais son très bon niveau d'image, son équipement complet et surtout son efficacité en environnement lumineux en font un modèle particulièrement polyvalent et facile à recommander.