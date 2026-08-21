La courbe décline ensuite assez logiquement lorsque la surface lumineuse augmente, mais le BRAVIA 9 II conserve une réserve impressionnante. Nous mesurons environ 2 450 cd/m² à 25 %, 1 400 cd/m² à 50 %, puis un peu moins de 1 000 cd/m² à 75 %. Surtout, le téléviseur reste aux alentours de 900 cd/m² en plein écran. C’est une valeur particulièrement élevée qui compte beaucoup dans la perception du HDR, puisqu’elle permet de conserver un fort impact lumineux sur des scènes globalement claires et pas uniquement sur de petits éclats ponctuels.

Nous avons enfin remarqué un comportement assez particulier pendant cette série de mesures. Lorsqu’une nouvelle mire HDR apparaît, le rétroéclairage semble parfois délivrer un bref surplus de luminosité avant de se stabiliser. Après la disparition ou le déplacement d’une mire très lumineuse, une légère persistance du halo peut également rester visible durant quelques instants. Nous n’avons pas retrouvé ce phénomène de façon évidente avec des films ou des jeux. Il semble donc surtout mettre en évidence la manière dont le système de rétroéclairage réagit à des changements extrêmement brutaux de luminance sur des patterns de mesure, plutôt qu’un défaut réellement gênant au quotidien.