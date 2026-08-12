Le TCL C8L est un téléviseur MiniLED impressionnant, parfois même spectaculaire. Sa luminosité HDR constitue son principal argument, mais pas son seul atout. Avec un pic mesuré à 2 985 cd/m², une très bonne tenue lumineuse lorsque la surface augmente, une couverture DCI-P3 presque complète et près de 90 % du BT.2020, il propose une image très dynamique, colorée et taillée pour les contenus HDR modernes.



Cette puissance change réellement l’expérience, que ce soit pour les films et séries que pour le sport ou en jeu vidéo. Le C8L donne beaucoup d’impact aux hautes lumières et conserve une excellente lisibilité en pièce lumineuse. C’est précisément sur ce terrain qu’il se distingue des OLED, dont les noirs restent parfaits, mais qui ne peuvent pas toujours rivaliser avec une telle intensité sur les grandes surfaces claires.



Le téléviseur n’efface pas pour autant toutes les limites du LCD. Le blooming reste bien maîtrisé en face de l’écran, mais il peut encore apparaître sur les scènes les plus difficiles. Les angles de vision restent également moins bons que ceux d’un OLED, tandis que le mode Filmmaker manque de rigueur en SDR, avec une image un peu froide en sortie de carton.



À l’usage, le C8L reste très convaincant. Google TV est riche et fluide, les prestations gaming sont solides, et la compatibilité Dolby Atmos FlexConnect ajoute une vraie dimension à l’écosystème TCL, notamment avec les enceintes Z100. Le C8L ne remplace donc pas un OLED pour qui cherche le noir parfait, l’absence totale de blooming et la meilleure stabilité hors axe. Mais pour un salon lumineux, les grandes diagonales et les amateurs d’image spectaculaire, il constitue une réponse très crédible. Un MiniLED qui peut sans doute encore progresser, qui est toutefois redoutablement efficace dès qu’il s’agit de faire vivre des contenus HDR.