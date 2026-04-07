Sony vient d’officialiser sa technologie « True RGB », présentée comme une avancée majeure pour ses futurs téléviseurs BRAVIA.
Sur le papier, la promesse est séduisante : un rétroéclairage capable de piloter indépendamment des sources rouges, vertes et bleues afin d’améliorer à la fois la luminosité, la pureté des couleurs et le volume colorimétrique.
Une évolution logique du LCD
Comme vous l'avez sans doute aperçu avec notre tout premier test d'un téléviseur RGB MiniLED, en l'occurence l'Hisense UR9S, le principe consiste à remplacer le rétroéclairage blanc traditionnel (souvent basé sur une LED bleue et un filtre) par des sources directement colorées. En théorie, cela permet de limiter les pertes lumineuses et d’obtenir des couleurs plus saturées, notamment à forte luminosité.
Sony semble ici combiner cette approche avec un contrôle fin du rétroéclairage, hérité de ses travaux sur le local dimming et le Backlight Master Drive. Une évolution intéressante, qui pourrait corriger certaines limites du MiniLED actuel, mais qui reste fondamentalement ancrée dans l’univers du LCD.
Ce qui change réellement avec le "True RGB", ce n’est pas la technologie en elle-même, mais son statut. Jusqu’ici, ce type d’approche restait cantonné à des démonstrations techniques chez Sony, elle est maintenant appelée à équiper ses prochains téléviseurs BRAVIA.
La marque reste en revanche très discrète sur les aspects techniques essentiels, comme le nombre de zones de rétroéclairage, la finesse du contrôle RGB, la gestion du blooming, ou encore le niveau de contraste réel. Autant d’éléments qui feront pourtant toute la différence à l’usage.
Une réponse stratégique à l’OLED
En filigrane, le True RGB s’inscrit dans une stratégie plus large. Sony, qui dépend de partenaires pour ses dalles OLED, cherche depuis plusieurs années à redonner au LCD haut de gamme ses lettres de noblesse. Avec le RGB LED, le constructeur tient peut-être un bon compromis. Pour cela, il faut patienter encore un peu pour savoir ce que la marque propose avec son catalogue. En effet, si Sony a déjà annoncé le renouvellement de ses téléviseurs d'entrée/milieu de gamme avec les Bravia 2 II et Bravia 3 II, on attend encore d'en savoir plus sur le reste du catalogue… et les fameux téléviseurs équipés de la technologie "True RGB".