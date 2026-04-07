En filigrane, le True RGB s’inscrit dans une stratégie plus large. Sony, qui dépend de partenaires pour ses dalles OLED, cherche depuis plusieurs années à redonner au LCD haut de gamme ses lettres de noblesse. Avec le RGB LED, le constructeur tient peut-être un bon compromis. Pour cela, il faut patienter encore un peu pour savoir ce que la marque propose avec son catalogue. En effet, si Sony a déjà annoncé le renouvellement de ses téléviseurs d'entrée/milieu de gamme avec les Bravia 2 II et Bravia 3 II, on attend encore d'en savoir plus sur le reste du catalogue… et les fameux téléviseurs équipés de la technologie "True RGB".