Sony profite de ce début de printemps pour lever le voile sur une partie de sa gamme de téléviseurs 2026, avec l’arrivée des Bravia 2 II et Bravia 3 II. Deux modèles LED qui viennent renouveler l’entrée et le milieu de gamme du constructeur japonais.
En attendant d'en savoir plus sur la suite du catalogue Sony pour 2026, sans doute avec les successeurs des Bravia 9 et Bravia 7, le constructeur japonais a dévoilé aujourd'hui deux séries de téléviseurs qui lui permettent de renouveler son catalogue en entrée/milieu de gamme.
Bravia 3 II : un milieu de gamme qui gagne au change
Sony a donc décidé de lancer deux nouvelles séries, sans pour le moment lever le voile sur son offre plus haut de gamme. On commence donc avec le Bravia 3 II qui constitue sans doute l'évolution la plus intéressante de ce lancement. Ce téléviseur LED se positionne sur le milieu de gamme, mais hérite d’éléments qu'on ne retrouvait pas sur son prédécesseur.
C’est notamment le cas du processeur XR, qui fait son apparition sur cette série et marque une montée en gamme par rapport à la génération précédente. Associé aux technologies XR Triluminos Pro et XR Clear Image, il doit notamment permettre une meilleure gestion des couleurs et de l’upscaling.
Autre évolution notable : la dalle passe désormais à une fréquence native de 120 Hz, contre 60 Hz sur la génération précédente. Un changement important, qui se traduit à la fois par une meilleure fluidité en usage classique, mais aussi par une meilleure compatibilité avec les fonctionnalités gaming modernes.
Le BRAVIA 3 II prend ainsi en charge la 4K à 120 Hz, le VRR et l’ALLM sur l’ensemble de ses ports HDMI. Une configuration qui en fait une option crédible pour accompagner une console comme la PlayStation 5.
Sony met également en avant ses modes calibrés (Netflix, Prime Video, Sony Pictures Core), avec l’idée de se rapprocher de l’intention des créateurs, un discours désormais bien installé chez le constructeur.
Enfin, comme d'autres marques, Sony mise sur ses diagonales XXL pour faire la différence. Le BRAVIA 3 II sera ainsi proposé dans un large choix de diagonales, allant de 43 à 100 pouces, afin de couvrir aussi bien les petits espaces que les installations plus ambitieuses.
Bravia 2 II : une porte d’entrée cohérente dans l’univers Sony
Plus accessible, le BRAVIA 2 II vient occuper le rôle de modèle d’entrée de gamme. Il s’appuie sur le processeur X1, bien connu chez Sony, associé à la technologie 4K X-Reality Pro pour l’upscaling.
L’ensemble est plus classique sur le papier, avec une dalle LED et une fréquence plus limitée, mais conserve l’essentiel des fonctionnalités attendues aujourd’hui : compatibilité Dolby Atmos et DTS:X, Google TV, AirPlay, ou encore les fonctions dédiées à la PlayStation, comme l’Auto HDR Tone Mapping ou le mode image automatique.
Le design reprend par ailleurs les codes des modèles supérieurs, avec des bordures fines et un pied central discret, ce qui permet de conserver une certaine cohérence esthétique dans la gamme. Le BRAVIA 2 II sera quant à lui décliné dans des tailles allant de 43 à 75 pouces.
Une première étape avant l'arrivée de modèles plus ambitieux
Reste que cette annonce ne constitue sans doute qu’une première étape dans la stratégie de Sony pour 2026. Avec ces modèles LED relativement classiques, le constructeur pose les bases de sa gamme, sans encore dévoiler ses propositions les plus ambitieuses.
Difficile, dans ce contexte, de ne pas anticiper l’arrivée prochaine de modèles MiniLED plus avancés, avec des modèles RGB MiniLED à la clé, une technologie sur laquelle plusieurs acteurs du marché, dont Sony, travaillent activement.
Ce lancement s’inscrit finalement dans une logique plus globale, déjà perceptible avec la nouvelle gamme audio BRAVIA Theatre présentée en parallèle : celle d’un écosystème cohérent, où l’image et le son sont pensés conjointement, avec en ligne de mire une expérience home cinéma simple et complète.
Source : communiqué de presse