Reste que cette annonce ne constitue sans doute qu’une première étape dans la stratégie de Sony pour 2026. Avec ces modèles LED relativement classiques, le constructeur pose les bases de sa gamme, sans encore dévoiler ses propositions les plus ambitieuses.



Difficile, dans ce contexte, de ne pas anticiper l’arrivée prochaine de modèles MiniLED plus avancés, avec des modèles RGB MiniLED à la clé, une technologie sur laquelle plusieurs acteurs du marché, dont Sony, travaillent activement.