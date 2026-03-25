Sony dévoile une nouvelle gamme audio BRAVIA Theatre avec une promesse claire : rendre le home cinéma plus simple à installer, sans sacrifier l’immersion. Barres de son, caissons de basses et enceintes arrière composent un écosystème pensé pour évoluer selon les besoins.
L’ensemble des produits audio annoncés ici est disponible en précommande dès aujourd’hui sur le site web de Sony.
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Une barre de son centrale, pensée comme un système complet
Au cœur de cette nouvelle gamme, la BRAVIA Theatre Bar 7 s’impose comme le modèle clé. Successeure de la HT-A3000, elle se distingue d’abord par son format relativement compact (environ 95 cm de large), tout en intégrant neuf haut-parleurs. Sony combine plusieurs approches pour cette barre de son : des haut-parleurs frontaux dédiés, un canal central pour les dialogues, des modules latéraux pour élargir la scène sonore, ainsi que des haut-parleurs orientés vers le plafond pour créer des effets verticaux. À cela s’ajoutent plusieurs radiateurs passifs destinés à renforcer la présence dans les basses fréquences, afin de limiter le besoin pour un caisson dédié.
L’ensemble est piloté par la technologie 360 Spatial Sound Mapping, déjà connue chez Sony, mais ici au cœur de la proposition. Elle permet de générer des « enceintes fantômes », avec l’objectif de recréer une bulle sonore autour du spectateur. Dans les faits, la barre peut simuler plusieurs points sonores en largeur et en hauteur, et pousser encore plus loin l’immersion si elle est associée à des enceintes arrière. Sony parle ainsi d’un système capable d’évoluer progressivement, de la simple barre à une installation plus complète.
L’ensemble est compatible avec les formats Dolby Atmos et DTS:X, avec en complément la certification IMAX Enhanced dans certaines configurations.
L’autre point notable concerne les dialogues. Avec Voice Zoom 3, Sony continue de peaufiner son traitement audio basé sur l’IA et capable d’isoler les voix dans le mix audio pour les amplifier ou les atténuer. Un ajout loin d’être anecdotique tant la lisibilité des dialogues est devenue un sujet récurrent, notamment sur les contenus en streaming.
Une gamme modulaire pour construire son installation à la carte
Plutôt que de proposer un système figé, Sony structure une offre modulaire autour de cette barre de son. Les nouveaux caissons Sub 9 et Sub 8 viennent compléter l’ensemble, avec des positionnements distincts. Le Sub 9, modèle le plus ambitieux, embarque deux haut-parleurs opposés alimentés chacun par une amplification dédiée, une configuration qui vise à réduire les vibrations parasites tout en améliorant la précision et la profondeur des basses. Le Sub 8, plus compact, reprend une approche plus classique avec un seul haut-parleur, mais conserve l’essentiel en matière de restitution dans le grave.
Fait notable, Sony introduit la possibilité d’associer deux caissons de basses simultanément. Une option encore rare sur ce segment, qui permet d’obtenir une meilleure répartition des basses dans la pièce et d’éviter les zones creuses ou trop marquées. À cela s’ajoutent les enceintes arrière Rear 9, équipées elles aussi de haut-parleurs orientés vers le plafond afin de renforcer les effets verticaux, avec un système de fixation murale orientable pour ajuster précisément la diffusion sonore.
L’ensemble dessine une approche assez claire : retrouver la richesse d’un système home cinéma traditionnel, mais sans passer par un ampli dédié ni une installation complexe.
Bravia Theatre Bar 5 : une offre plus accessible
En parallèle, Sony propose la BRAVIA Theatre Bar 5, un modèle plus accessible qui adopte une configuration 3.1 avec caisson de basses sans fil inclus. Ici, pas de haut-parleurs verticaux, mais un ensemble de technologies de virtualisation (Vertical Surround Engine, S-Force Pro) chargées de simuler un environnement surround. Le produit vise avant tout une montée en gamme simple depuis les haut-parleurs d’un téléviseur, avec un accent particulier sur la clarté des dialogues grâce à un canal central dédié.
Enfin, Sony introduit quelques éléments plus discrets mais révélateurs des usages actuels. La Bar 7 intègre par exemple une entrée HDMI 2.1 avec pass-through, compatible 4K 120 Hz, VRR et ALLM. Elle peut ainsi servir de point de connexion pour une console ou un lecteur externe, sans dégrader le signal vidéo, un atout non négligeable pour les joueurs. L’ensemble s’appuie également sur l’application BRAVIA Connect pour la configuration et les réglages, avec un système de calibration automatique capable d’adapter le rendu sonore à la pièce.
Source : communiqué de presse