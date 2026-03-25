Au cœur de cette nouvelle gamme, la BRAVIA Theatre Bar 7 s’impose comme le modèle clé. Successeure de la HT-A3000, elle se distingue d’abord par son format relativement compact (environ 95 cm de large), tout en intégrant neuf haut-parleurs. Sony combine plusieurs approches pour cette barre de son : des haut-parleurs frontaux dédiés, un canal central pour les dialogues, des modules latéraux pour élargir la scène sonore, ainsi que des haut-parleurs orientés vers le plafond pour créer des effets verticaux. À cela s’ajoutent plusieurs radiateurs passifs destinés à renforcer la présence dans les basses fréquences, afin de limiter le besoin pour un caisson dédié.