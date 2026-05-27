Sony ouvre un nouveau chapitre pour ses téléviseurs Bravia. Le constructeur japonais dévoile aujourd’hui les BRAVIA 9 II et BRAVIA 7 II, deux modèles qui inaugurent sa technologie True RGB, avec des LED rouges, vertes et bleues contrôlées indépendamment. Une approche que Sony présente comme une évolution majeure de ses téléviseurs LCD haut de gamme, avec une promesse claire : offrir davantage de volume couleur, une meilleure précision d’image et une luminosité plus exploitable dans les conditions réelles d’un salon.
Ce lancement intervient aussi à un moment particulier pour la marque. Alors que Sony prépare la future organisation de son activité TV autour de BRAVIA Inc., dans le cadre de sa coentreprise avec TCL, cette gamme 2026 ressemble à une manière de réaffirmer ce qui fait encore l’ADN de Bravia : le lien avec les créateurs, l’expertise du traitement d’image et cette volonté de rapprocher l’expérience domestique de l’intention cinéma.
True RGB : Sony veut déplacer le débat autour du MiniLED
Depuis plusieurs mois, les constructeurs multiplient les annonces autour du "RGB LED", appelé RGB MiniLED chez certains, MicroRGB pour d'autres ou encore MiniRGB. À son tour, Sony vient ajouter une brique à l'édifice, en tentant de se démarquer avec le nom de True RGB. Le principe repose ici sur un rétroéclairage composé de LED rouges, vertes et bleues contrôlées séparément. En parlant de True RGB, Sony ne décrit donc pas seulement une technologie : la marque cherche aussi à installer son vocabulaire avant que le marché du RGB ne se fragmente, comme on l’a déjà vu avec d’autres générations d'écrans.
Concrètement, les BRAVIA 9 II et 7 II s’appuient sur la technologie RGB Backlight Master Drive Pro, chargée de piloter précisément ces sources lumineuses. L’idée n’est plus seulement d’augmenter le nombre de zones de rétroéclairage ou de pousser le pic lumineux, mais de mieux contrôler la composition de la lumière envoyée vers la dalle LCD, en modulant séparément les sources rouges, vertes et bleues. Sony promet ainsi "le plus grand volume de couleurs jamais atteint sur ses téléviseurs" grand public, avec des couleurs plus pures, des dégradés plus doux et une meilleure tenue dans les hautes lumières.
Le constructeur insiste également sur les angles de vision. Les deux modèles annoncés profitent de la technologie X-Wide Angle Pro, censée conserver une image plus homogène lorsque l’on ne regarde pas l’écran parfaitement de face. Un point important pour des téléviseurs de grande taille, souvent installés dans des pièces de vie où tout le monde n’est pas assis dans l’axe idéal.
BRAVIA 9 II : le nouveau porte-drapeau de la marque
Le BRAVIA 9 II prend logiquement la tête de cette nouvelle gamme True RGB. Il sera proposé en 65, 75, 85 et 115 pouces, avec des tarifs fixés à 2 999 euros pour le 65 pouces, 3 499 euros pour le 75 pouces, 4 999 euros pour le 85 pouces et 19 999 euros pour l’impressionnante version 115 pouces. Ce dernier fera forcément office de vitrine spectaculaire, dans un marché qui se tourne de plus en plus vers les diagonales XXL, mais son tarif le réserve à une clientèle très spécifique.
|Prix conseillés du Sony BRAVIA 9 II
|Diagonale
|Prix conseillé
|65 pouces
|2 999 €
|75 pouces
|3 499 €
|85 pouces
|4 999 €
|115 pouces
|19 999 €
À l’inverse, les versions 65, 75 et 85 pouces devraient davantage incarner l’ambition réelle de Sony sur le haut de gamme. Avec des tarifs compris entre 2 999 et 4 999 euros, le BRAVIA 9 II vient clairement se frotter aux OLED premium, tout en avançant une proposition différente : plus de luminosité, davantage de volume couleur, de grandes diagonales et une meilleure efficacité énergétique revendiquée par Sony.
Ce modèle bénéficie des technologies les plus avancées de la marque, notamment RGB Triluminos Max et Luminance Booster Pro, qui doivent permettre d’exploiter plus efficacement le potentiel lumineux du rétroéclairage RGB. Sony rattache aussi ce téléviseur à son univers professionnel, en évoquant une restitution pensée pour se rapprocher de l’intention des créateurs et de ses moniteurs de référence, comme le BVM-HX3110.
Le BRAVIA 9 II se distingue aussi par son traitement Immersive Black Screen Pro, un nouveau revêtement anti-éblouissement et à faible réflexion. L’objectif est de préserver les noirs et le contraste même dans une pièce éclairée, sans trop altérer la fidélité de l’image. Sony indique d’ailleurs que Sony Pictures Entertainment a participé à l’évaluation de ce traitement de surface, afin de préserver autant que possible l’intention du réalisateur dans un environnement domestique.
Côté son, le BRAVIA 9 II conserve l’approche maison avec un système Acoustic Multi-Audio+, complétée par des tweeters à faisceau orientés vers le haut, à l’exception du modèle 115 pouces. Voice Zoom 3, Dolby Atmos, DTS:X et IMAX Enhanced sont également au programme.
BRAVIA 7 II : le True RGB en version plus accessible
Le BRAVIA 7 II reprend le même socle technologique True RGB, mais dans une proposition plus large et plus accessible. Il sera disponible en 50, 55, 65, 75, 85 et 98 pouces, avec un tarif qui débute à 1 799 euros en 50 pouces. Le 65 pouces, souvent central dans les ventes, est annoncé à 1 999 euros, tandis que le 75 pouces grimpe à 2 899 euros.
|Prix conseillés du Sony BRAVIA 7 II
|Diagonale
|Prix conseillé
|50 pouces
|1 799 €
|55 pouces
|1 899 €
|65 pouces
|1 999 €
|75 pouces
|2 899 €
|85 pouces
|3 599 €
|98 pouces
|5 999 €
Ce modèle conserve les principaux marqueurs de la nouvelle génération : RGB Backlight Master Drive Pro, X-Wide Angle Pro, Voice Zoom 3, compatibilité Dolby Vision, Dolby Atmos, DTS:X et IMAX Enhanced. Il fait néanmoins l’impasse sur certaines raffinements du BRAVIA 9 II, comme l’Immersive Black Screen Pro ou les Beam Tweeters.
Sony semble donc vouloir faire du BRAVIA 7 II le modèle stratégique de cette génération. Il permet d’accéder au True RGB sur davantage de diagonales, jusqu’à 98 pouces, tout en maintenant des prix nettement inférieurs à ceux du BRAVIA 9 II sur les très grandes tailles.
Efficacité énergétique : l'arme secrète du True RGB face à l'OLED ?
Sony met aussi en avant un point plus inattendu, celui de la consommation. Selon les informations communiquées par Sony France, le True RGB améliore l’efficacité énergétique par rapport à la gamme BRAVIA 8 OLED. L’étiquette énergétique serait ainsi meilleure que celle des OLED conventionnels de la marque.
À titre d’exemple, le BRAVIA 7 II de 75 pouces passe en classe C, contre E pour le BRAVIA 8. Le BRAVIA 9 II de 75 pouces, plus ambitieux en luminosité, est pour sa part annoncé en classe D, là encore face à un BRAVIA 8 classé E. Un argument à surveiller, car il permet à Sony de ne pas limiter son discours au volume couleur ou à la luminosité, mais aussi à l’efficience de son nouveau rétroéclairage.
Des téléviseurs pensés comme le cœur du home cinéma
Les BRAVIA 9 II et 7 II arrivent avec d'autres nouveautés que Sony a pensé comme une intégration naturelle à son écosystème home cinéma avec plusieurs fonctions communes. My Cinema doit permettre de regrouper et d’optimiser les réglages image et son pour le visionnage de films, tandis que l’Ambient Optimization adapte automatiquement l’image et le son aux conditions de la pièce. Des fonctions que nous ne manquerons pas de passer en revue lors de nos prochains tests de téléviseurs Sony.
Les deux modèles sont également compatibles avec Direct Connect, une fonction qui permet d’associer directement au téléviseur des caissons de basses et des enceintes arrière sans fil, sans passer par une barre de son. L’idée est de faire évoluer progressivement son installation : d’abord la TV seule, puis un caisson, des enceintes arrière, ou les deux. Sony accompagne d’ailleurs ce lancement d’un nouveau système audio, le BRAVIA Theatre Trio, pensé pour prolonger cette approche cinéma à domicile.
Prix et disponibilité des Sony BRAVIA 9 II et 7 II
Les précommandes pour ces BRAVIA 9 II et BRAVIA 7 II ouvrent ce 27 mai chez Sony et les revendeurs agréés. Les téléviseurs seront disponibles à partir de la fin juin, avec une gamme tarifaire qui débute à 1 799 euros pour le BRAVIA 7 II en 50 pouces et grimpe jusqu’à 19 999 euros pour l’imposant BRAVIA 9 II de 115 pouces. Les fiches techniques complètes des deux séries seront publiées prochainement sur Clubic, avec davantage de précisions sur la connectique, les fonctions gaming et les spécificités propres à chaque diagonale.
Avec cette génération, Sony ne cherche donc pas seulement à ajouter une nouvelle ligne à son catalogue. Le constructeur tente surtout de replacer le LCD haut de gamme au centre du jeu, face à l’OLED et aux MiniLED classiques. Le True RGB devient ici une vitrine technologique, mais aussi un signal envoyé au marché : Bravia veut rester associé à l’image premium, à l’expérience cinéma et à une certaine idée du téléviseur haut de gamme, à l’heure où la marque prépare déjà sa prochaine étape industrielle.