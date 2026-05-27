Sony met aussi en avant un point plus inattendu, celui de la consommation. Selon les informations communiquées par Sony France, le True RGB améliore l’efficacité énergétique par rapport à la gamme BRAVIA 8 OLED. L’étiquette énergétique serait ainsi meilleure que celle des OLED conventionnels de la marque.



À titre d’exemple, le BRAVIA 7 II de 75 pouces passe en classe C, contre E pour le BRAVIA 8. Le BRAVIA 9 II de 75 pouces, plus ambitieux en luminosité, est pour sa part annoncé en classe D, là encore face à un BRAVIA 8 classé E. Un argument à surveiller, car il permet à Sony de ne pas limiter son discours au volume couleur ou à la luminosité, mais aussi à l’efficience de son nouveau rétroéclairage.