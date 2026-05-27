Sony ne se contente pas de renouveler son haut de gamme TV avec les BRAVIA 9 II et BRAVIA 7 II, ses premiers téléviseurs True RGB. Le constructeur japonais accompagne aussi ce lancement d’un nouveau système audio, le BRAVIA Theatre Trio, pensé pour prolonger l’expérience cinéma au-delà de l’écran.
C'est le grand jour pour Sony. Après avoir dévoilé plus tôt cette année ses téléviseurs Bravia 2 II et 3 II, le constructeur japonais revient en force avec ses modèles True RGB et une toute nouvelle offre audio : Bravia Theatre Trio.
L’idée est assez simple : alors que les téléviseurs deviennent de plus en plus grands, les solutions audio traditionnelles ne suivent pas toujours. Une barre de son peut manquer d’ampleur sur les canaux gauche et droit, tandis qu’un ensemble home cinéma classique reste souvent trop contraignant à installer dans un salon. Avec le Theatre Trio, Sony tente donc une voie intermédiaire : un système sans fil en trois enceintes, plus large qu’une barre de son, mais moins intimidant qu’une installation complète avec amplificateur et enceintes disséminées partout dans la pièce.
Trois éléments pour accompagner les grands écrans
Le BRAVIA Theatre Trio repose sur une configuration en trois éléments : une enceinte gauche, une enceinte droite et une enceinte centrale, sorte de "petite" barre de son. Ce dernier point est important, car la voie centrale joue un rôle essentiel dans la restitution des dialogues. C’est elle qui permet de donner de la densité aux voix et de les ancrer correctement à l’image, sans les noyer dans les effets ou la musique.
Sony présente son nouveau système comme une réponse directe aux limites des barres de son face aux très grandes diagonales. Sur un téléviseur de 75, 85, 98 ou même 115 pouces, la scène visuelle occupe une largeur considérable. Le son doit donc suivre cette échelle, sous peine de créer un décalage entre ce que l’on voit et ce que l’on entend.
Le Bravia Theatre Trio cherche précisément à élargir cette scène sonore en visant à offrir une solution cohérente avec les grands écrans modernes, sans imposer une installation trop lourde. C’est aussi une manière pour Sony de renforcer son discours « Cinema is Coming Home », déjà au cœur de ses nouvelles TV BRAVIA.
Sony Pictures en renfort pour travailler l’immersion
Comme souvent avec ses produits home cinéma, Sony met en avant sa proximité avec les créateurs. Le BRAVIA Theatre Trio a été développé en collaboration avec Sony Pictures Entertainment, avec l’idée de mieux comprendre la manière dont le son est conçu, mixé et spatialisé dans la production cinématographique.
Le constructeur cite notamment le travail réalisé autour de la technologie 360 Spatial Sound Mapping. Celle-ci peut générer jusqu’à 24 haut-parleurs virtuels, afin de créer un champ sonore plus enveloppant que ne le laisserait supposer la seule présence de trois enceintes physiques. Le système cherche à reproduire à la fois les sons directs et certaines réflexions naturelles, pour donner davantage de profondeur et de mouvement à la scène sonore.
C’est évidemment une promesse qu’il faudra vérifier à l’écoute, dans de vraies conditions domestiques. Mais l’approche reste intéressante : Sony ne cherche pas seulement à ajouter de la puissance ou du grave, mais à recréer une impression d’espace, avec des effets qui se déplacent autour du spectateur et une scène sonore censée mieux coller à l’intention du mixage original.
Calibration audio, Dolby Atmos et système évolutif
Pour adapter le rendu à chaque pièce, Sony mise sur une calibration plus précise. Le BRAVIA Theatre Trio est livré avec un microphone USB-C, à connecter à un smartphone compatible, afin de mesurer l’acoustique du salon et la position réelle des enceintes. L’idée est de corriger les compromis habituels d’une installation domestique, par exemple un canapé décentré, une pièce ouverte ou avec un espace limité, sans exiger une configuration parfaitement symétrique.
Le Theatre Trio prend en charge Dolby Atmos, DTS:X et IMAX Enhanced pour les contenus compatibles. Il peut aussi évoluer avec les enceintes arrière BRAVIA Theatre Rear 9 ou Rear 8, ainsi qu’avec les caissons Sub 9, Sub 8 ou Sub 7. Le Sub 9 se place au sommet de la gamme, avec une promesse de grave plus profond et une architecture à deux haut-parleurs opposés.
Direct Connect : la TV comme point de départ
Sony pousse cette logique plus loin avec Direct Connect, une fonction qui permet à certains téléviseurs BRAVIA de se connecter directement à des enceintes arrière et à des caissons de basses sans fil, sans passer par une barre de son. L’utilisateur peut ainsi commencer avec le système audio intégré de sa TV, puis ajouter un caisson pour renforcer le grave, des enceintes arrière pour élargir le surround, ou les deux pour une expérience plus immersive.
Les BRAVIA 9 II et BRAVIA 7 II sont compatibles avec cette fonction, tandis que d’autres références Bravia doivent en bénéficier via une mise à jour firmware. Avec le Theatre Trio comme avec Direct Connect, Sony cherche donc à rendre le home cinéma plus progressif : moins de câbles, moins de contraintes, et la possibilité de faire évoluer son installation par étapes.
Le BRAVIA Theatre Trio sera disponible en précommande à partir du 27 mai 2026, au prix conseillé de 1 999 euros. Sony proposera également un pack plus complet à 2 999 euros, associant le Theatre Trio au caisson SA-SW8 et aux enceintes arrière SA-RS9. Une manière de pousser d’emblée la logique du système évolutif, tout en laissant la possibilité de commencer plus simplement avec le Trio seul.