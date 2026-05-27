Sony pousse cette logique plus loin avec Direct Connect, une fonction qui permet à certains téléviseurs BRAVIA de se connecter directement à des enceintes arrière et à des caissons de basses sans fil, sans passer par une barre de son. L’utilisateur peut ainsi commencer avec le système audio intégré de sa TV, puis ajouter un caisson pour renforcer le grave, des enceintes arrière pour élargir le surround, ou les deux pour une expérience plus immersive.



Les BRAVIA 9 II et BRAVIA 7 II sont compatibles avec cette fonction, tandis que d’autres références Bravia doivent en bénéficier via une mise à jour firmware. Avec le Theatre Trio comme avec Direct Connect, Sony cherche donc à rendre le home cinéma plus progressif : moins de câbles, moins de contraintes, et la possibilité de faire évoluer son installation par étapes.



Le BRAVIA Theatre Trio sera disponible en précommande à partir du 27 mai 2026, au prix conseillé de 1 999 euros. Sony proposera également un pack plus complet à 2 999 euros, associant le Theatre Trio au caisson SA-SW8 et aux enceintes arrière SA-RS9. Une manière de pousser d’emblée la logique du système évolutif, tout en laissant la possibilité de commencer plus simplement avec le Trio seul.