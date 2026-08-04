Le déploiement est annoncé comme mondial. Amazon et Samsung n'ont en revanche pas précisé si la formule avec publicité de Prime Video y donnera accès au même titre que l'option sans publicité. Pour rappel, le HDR10+ classique est resté disponible pour l'ensemble des abonnés, contrairement au Dolby Vision et au Dolby Atmos, réservés depuis 2024 à la formule sans publicité. Il faudra dans tous les cas réunir trois conditions : posséder un téléviseur compatible, utiliser l'application Prime Video intégrée et lancer un programme effectivement encodé en HDR10+ Advanced.



Amazon et Samsung n'ont justement pas encore communiqué la liste des films et séries proposés dans ce format. Le lancement risque donc de rester relativement discret dans un premier temps, d'autant que le logo HDR10+ Advanced devra permettre de distinguer ces programmes des contenus déjà disponibles en HDR10+.