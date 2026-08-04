C'est officiel : Prime Video devient la première plateforme de streaming à proposer des contenus en HDR10+ Advanced. Le nouveau format HDR dynamique fait ses débuts dès ce mois d'août sur les téléviseurs Samsung compatibles de la gamme 2026.
Présenté à la fin de l'année dernière comme la réponse du camp Samsung au Dolby Vision 2, le HDR10+ Advanced passe désormais de la théorie à la pratique. Samsung annonce son lancement mondial sur Prime Video à compter du mois d'août 2026, avec une première disponibilité sur ses téléviseurs de dernière génération.
La plateforme d'Amazon devient ainsi le premier service de streaming à diffuser des programmes dans ce nouveau format. Seule une sélection de films et de séries sera proposée au lancement, mais Prime Video prévoit d'étendre progressivement sa prise en charge à davantage de titres.
Un format HDR pensé pour des téléviseurs toujours plus lumineux
Comme l'HDR10+ classique, le HDR10+ Advanced repose sur des métadonnées dynamiques permettant au téléviseur d'adapter son rendu scène par scène. Cette nouvelle version doit toutefois aller plus loin afin de mieux exploiter les écrans premium récents, dont la luminosité ne cesse d'augmenter.
Samsung met notamment en avant une fonction baptisée Enhanced Overall Brightness. Celle-ci apporte davantage d'informations au téléviseur pour ajuster la luminosité et préserver les détails aussi bien dans les zones les plus claires que dans les parties sombres de l'image. Le format introduit également un tone mapping local, capable d'appliquer des réglages différents à plusieurs zones d'une même scène, ainsi qu'un contrôle plus précis des couleurs. Une optimisation en fonction du type de contenu doit par ailleurs permettre au téléviseur d'adapter son traitement selon qu'il affiche un film, une rencontre sportive, un documentaire ou un jeu vidéo.
L'une des fonctions les plus étonnantes concerne la gestion des mouvements. Avec Intelligent Motion Smoothing, les métadonnées peuvent indiquer au téléviseur le niveau d'interpolation à appliquer. L'objectif est de réduire les saccades visibles sur certains contenus sans imposer systématiquement l'effet « feuilleton » souvent reproché à ces traitements d'image.
Enfin, petit détail qui a son importance pour les cinéphiles : Samsung précise en note de bas de page de son communiqué que l'HDR10+ Advanced n'est pas pris en charge lorsque le mode Filmmaker est activé sur le téléviseur.
Une compatibilité encore limitée aux téléviseurs Samsung 2026
L'HDR10+ Advanced sera d'abord accessible depuis l'application Prime Video installée sur les téléviseurs Samsung compatibles de la gamme 2026. Le constructeur ne fournit pas encore de liste exhaustive des modèles concernés, mais le format devrait notamment être pris en charge par les OLED S95H et S99H, les NeoQLED QN80H et QN990H, ainsi que les MicroRGB R90H et R95H.
Le déploiement est annoncé comme mondial. Amazon et Samsung n'ont en revanche pas précisé si la formule avec publicité de Prime Video y donnera accès au même titre que l'option sans publicité. Pour rappel, le HDR10+ classique est resté disponible pour l'ensemble des abonnés, contrairement au Dolby Vision et au Dolby Atmos, réservés depuis 2024 à la formule sans publicité. Il faudra dans tous les cas réunir trois conditions : posséder un téléviseur compatible, utiliser l'application Prime Video intégrée et lancer un programme effectivement encodé en HDR10+ Advanced.
Amazon et Samsung n'ont justement pas encore communiqué la liste des films et séries proposés dans ce format. Le lancement risque donc de rester relativement discret dans un premier temps, d'autant que le logo HDR10+ Advanced devra permettre de distinguer ces programmes des contenus déjà disponibles en HDR10+.
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Prime Video entretient depuis longtemps une relation privilégiée avec le HDR10+, format co-développé par Samsung et Panasonic et administré par le consortium HDR10+ Technologies, dont Amazon fait partie. En 2017, le service d'Amazon avait déjà été le premier à déployer le HDR10+ sur son catalogue. Près de neuf ans plus tard, les deux entreprises reproduisent le même scénario avec sa nouvelle évolution.
Cette première diffusion constitue surtout une étape importante dans le duel qui oppose les principaux formats HDR dynamiques. L'écosystème HDR10+ revendique aujourd'hui 183 entreprises adhérentes et plus de 22 000 produits certifiés, preuve que le format s'est installé dans la durée, même si le Dolby Vision reste largement dominant chez les constructeurs et les plateformes. Alors que Dolby déploie progressivement son Dolby Vision 2, Samsung dispose désormais d'un format concurrent, de téléviseurs compatibles et d'une première grande plateforme pour commencer à le diffuser.
Source : communiqué de presse