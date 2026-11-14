Les quatre produits que nous avons testés ouvrent la sélection, avant ceux que nous n’avons pas encore eus entre les mains. Elle couvre la console, le PC, l’audio, la montre connectée et la maison, avec des remises de 7 % à 23 % sur le prix le plus bas des 30 derniers jours affiché par Cdiscount. La plus forte économie en euros concerne le HP Omen 16 avec son code promo, 150 € de moins, la plus forte en pourcentage la machine à café Philips LatteGo.