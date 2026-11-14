Cdiscount a lancé son Black Month bien avant le Black Friday du 27 novembre, à coups de remises et de codes promo. Nous avons retenu 9 offres vendues par Cdiscount lui-même, de la console à la machine à café, chacune comparée au prix le plus bas des 30 derniers jours affiché sur sa fiche.
Les quatre produits que nous avons testés ouvrent la sélection, avant ceux que nous n’avons pas encore eus entre les mains. Elle couvre la console, le PC, l’audio, la montre connectée et la maison, avec des remises de 7 % à 23 % sur le prix le plus bas des 30 derniers jours affiché par Cdiscount. La plus forte économie en euros concerne le HP Omen 16 avec son code promo, 150 € de moins, la plus forte en pourcentage la machine à café Philips LatteGo.
- Pack Nintendo Switch 2 + The Legend of Zelda: Ocarina of Time à 499,99 € au lieu de 569,99 € (-12 %)
- Apple MacBook Air 13 pouces M5 (16 Go, 512 Go) à 1 199 € au lieu de 1 299 € (-8 %)
- Montre Huawei Watch Fit 5 Pro à 249,99 € au lieu de 280,45 € (-11 %)
- Apple AirPods 5 à 129 € au lieu de 149 € (-13 %)
- Pack Nintendo Switch Néon + Mario Kart 8 Deluxe + Just Dance: Decades of Hits à 219,99 € au lieu de 239,99 € (-8 %)
- PC portable HP Omen 16-ap0060nf à 1 849,99 € avec le code 50D449 au lieu de 1 999,99 € (-8 %)
- SSD PNY CS1030 1 To à 139,99 € au lieu de 149,97 € (-7 %)
- Aspirateur balai Dyson V16 Piston Animal à 649 € au lieu de 699 € (-7 %)
- Machine à café Philips Série 2300 LatteGo EP2339/40 à 344,99 € avec le code PHILIPS15D89 au lieu de 449,99 € (-23 %)
Pack Switch 2 + Zelda Ocarina of Time : la console notée 8/10 et le remake, à 499,99 €
La console de ce pack est celle de notre test de la Nintendo Switch 2, notée 8/10 : écran LCD de 7,9 pouces en 1080p à 120 Hz, 256 Go de stockage et 12 Go de RAM. Le pack ajoute le remake de The Legend of Zelda: Ocarina of Time, sorti le 5 novembre, et la console est la version à batterie remplaçable.
✅ Points forts
- Le remake de Zelda inclus : sorti le 5 novembre, réservé à la Switch 2.
- Un écran 120 Hz : 7,9 pouces en 1080p, avec HDR10 et VRR.
- À savoir : l’autonomie recule : environ 4 heures sur Mario Kart World et 3 heures sur Tears of the Kingdom dans notre test.
MacBook Air M5 13 pouces : 100 € sous son prix le plus bas du mois, à 1 199 €
Notre test du MacBook Air M5 lui a attribué 8/10, sur une configuration plus musclée (GPU 10 cœurs, 1 To). Nous y avions mesuré environ 12 heures en lecture vidéo et 51 °C au maximum en charge. Cette version 16 Go et 512 Go, avec un GPU 8 cœurs, est à ce prix en coloris Minuit et Bleu ciel.
✅ Points forts
- Une vraie baisse : 1 299 € était son prix le plus bas des 30 derniers jours chez Cdiscount.
- Endurant : environ 12 heures en vidéo lors de notre test.
- À savoir : l’écran reste à 60 Hz, et le Wi-Fi 7 se limite aux canaux de 160 MHz.
Huawei Watch Fit 5 Pro : une semaine d’autonomie dans notre test, à 249,99 €
Notre test de la Huawei Watch Fit 5 Pro lui a donné 8/10. Son écran AMOLED de 1,92 pouce grimpe à 3 000 nits, et elle a tenu environ 7 jours, 10 sans l’affichage permanent, pour un peu plus de 30 g au poignet.
✅ Points forts
- Une autonomie d’une semaine : environ 7 jours mesurés, 10 sans l’affichage permanent.
- Un écran très lumineux : AMOLED de 1,92 pouce, jusqu’à 3 000 nits.
- À savoir : ni Play Store ni services Google.
AirPods 5 : la réduction de bruit dans un format ouvert, à 129 €
Notre test des AirPods 5 leur a attribué 8/10. Ils intègrent la réduction de bruit active, ont tenu 5 h 30 avec elle, jusqu’à 22 heures avec le boîtier, et sont certifiés IP57.
✅ Points forts
- La réduction de bruit : dans des écouteurs sans embout.
- Résistants : certifiés IP57.
- À savoir : pas de multipoint, et une autonomie moyenne.
Pack Nintendo Switch Néon : Mario Kart 8 Deluxe et Just Dance inclus, à 219,99 €
Ce pack associe la Nintendo Switch de première génération, en version Néon, à Mario Kart 8 Deluxe et à Just Dance: Decades of Hits. La console se joue sur le téléviseur comme en mode portable. Nous n’avons pas testé ce modèle.
✅ Points forts
- Deux jeux inclus : Mario Kart 8 Deluxe et Just Dance: Decades of Hits.
- Le format hybride : au salon ou en déplacement.
- À savoir : elle ne lance pas le remake de Zelda Ocarina of Time, réservé à la Switch 2.
HP Omen 16 : une RTX 5070 et 150 € de moins avec le code 50D449, à 1 849,99 €
Ce portable de jeu associe un Ryzen 9 8940HX, une GeForce RTX 5070, 24 Go de mémoire et 1 To de SSD, avec un écran IPS de 16 pouces en WQXGA à 240 Hz. Le prix de 1 849,99 € s’obtient avec le code 50D449 ; sans lui, il est affiché à 1 899,99 €. Nous ne l’avons pas testé.
✅ Points forts
- Un écran 240 Hz : 16 pouces en WQXGA.
- 1 To de SSD : de la place pour plusieurs gros jeux.
- À savoir : il est livré sans Windows.
SSD PNY CS1030 1 To : un SSD NVMe d’appoint, à 139,99 €
Ce SSD M.2 NVMe en PCIe Gen3 x4 annonce 2 100 Mo/s en lecture et 1 700 Mo/s en écriture. Il se loge dans tout PC fixe ou portable doté d’un emplacement M.2 compatible. Nous ne l’avons pas testé.
✅ Points forts
- Un format universel : M.2 NVMe.
- 1 To de capacité : pour agrandir un PC à l’étroit.
- À savoir : en PCIe Gen3, il est nettement moins rapide qu’un SSD Gen4, et la remise reste sous les 10 €.
Dyson V16 Piston Animal : 50 € sous son prix le plus bas du mois, à 649 €
Cet aspirateur balai sans fil annonce 315 airwatts, une filtration HEPA et une brosse auto-démêlante pour les cheveux longs et les poils. Cdiscount le vend 50 € sous son prix le plus bas des 30 derniers jours. Nous ne l’avons pas testé.
✅ Points forts
- Une forte puissance : 315 AW annoncés.
- Une brosse auto-démêlante : pour les foyers avec animaux.
- À savoir : la remise reste modeste, 7 %.
Philips Série 2300 LatteGo : 105 € de moins avec le code PHILIPS15D89, à 344,99 €
Cette machine expresso à broyeur prépare quatre recettes avec le système à lait LatteGo et un broyage silencieux, en noir panthère. Le prix de 344,99 € s’obtient avec le code PHILIPS15D89 ; sans lui, elle est à 359,99 €. Nous ne l’avons pas testée.
✅ Points forts
- Le système LatteGo : pour préparer les boissons lactées.
- Une vraie baisse : 449,99 € était son prix le plus bas des 30 derniers jours.
- À savoir : quatre recettes seulement.
Black Month Cdiscount : des remises et des codes jusqu’au Cyber Monday
Le Black Friday tombe le vendredi 27 novembre, et le Cyber Monday le lundi 30. Cdiscount regroupe ses offres sous la bannière Black Month, avec des codes promo à saisir dans le panier, comme 50D449 (50 € de remise dès 449 € d’achat) sur le PC ou PHILIPS15D89 (15 € dès 89 €) sur les machines Philips. Les prix peuvent encore évoluer d’ici la fin du mois : notre page Black Friday suit chaque jour les offres retenues par la rédaction.
Code promo, vendeur, prix sur 30 jours : comment lire une offre Cdiscount ?
Le premier réflexe est de vérifier le vendeur : toutes les offres retenues ici sont vendues par Cdiscount, alors qu’une partie du catalogue passe par des vendeurs tiers de la place de marché, avec d’autres conditions de livraison et de retour. Comparez ensuite le prix à la mention « prix le plus bas sur 30 jours », la seule référence qui dit si la baisse est réelle. Enfin, un code promo ne s’applique qu’au panier : saisissez-le avant de payer, et vérifiez le seuil d’achat qui l’accompagne.
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