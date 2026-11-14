Le Bose QuietComfort Headphones coche toutes les cases. Il est confortable, endurant, performant et il est même vendu à prix réduit grâce à Amazon et au Black Friday.
En 2023, Bose sort son QuietComfort Headphones, un casque confortable avec une restitution sonore équilibrée et une réduction de bruit aboutie. Depuis, la marque a sorti un second modèle de ce casque laissant la première génération pourrir aux fonds des rayons. En cette période de Black Friday, le Bose QuietComfort Headphones revient pourtant sur le devant de la scène puisqu'il est disponible pour moins de 200 euros.
Le Bose QuietComfort Headphones est actuellement disponible pour 199,95 euros au lieu de 295,47 euros
Pourquoi choisir le Bose QuietComfort Headphones ?
- Pour son design : Ce casque se décline en plusieurs coloris, possède des oreillettes pliables qui englobent les oreilles et un arceau qui n'appuie pas trop sur la tête.
- Adapté aux longs voyages : Le Bose QuietComfort Headphones tient 24 heures. Couplée à la présence de la réduction de bruit et l'on obtient un excellent casque pour les longs voyages en avion ou pour affronter le bruit dans les transports en commun.
- Pour son prix : Logiquement, le Bose QuietComfort Headphones peinait à se démarquer face à la deuxième génération bien plus aboutie. En passant sous les 200 euros, ce casque dispose désormais d'un argument de vente solide qui le remet sur le devant de la scène.
Dans l'ère du temps même trois ans après
Même si le Bose QuietComfort Headphones commence à accuser le poids des années, il reste un domaine où il est intouchable : le design. D'abord, les oreillettes sont pliables. Pour certains, cela peut sembler être une évidence, mais en réalité pas tant que ça puisque certains récents casques de Sony par exemple ne sont pas pliables. Les oreillettes englobent ensuite les oreilles tandis que l'arceau reste confortable même après de longues heures d'utilisation.
Sur la partie audio, Bose propose un produit équilibré où les aigus se mêlent aux graves sans que l'un n'empiète sur l'autre. Les voix arrivent aussi à se distinguer des autres instruments, ce qui procure une écoute agréable. Une réduction de bruit est aussi présente.
Côté autonomie, le casque tient 24 heures. La charge rapide est présente et le QuietComfort Headphones récupérera trois heures d'autonomie en 15 minutes de charge.
La première génération toujours dans le coup
Le Bose QuietComfort Headphones est sorti il y a trois ans. Depuis, Bose a offert à cette gamme une mise à jour avec la sortie d'un Bose QuietComfort Headphones de deuxième génération. Cette dernière itération est logiquement plus onéreuse puisqu'elle est vendue pour plus de 300 euros contre moins de 200 euros pour la première génération en cette période de Black Friday.
Une question vient donc logiquement se poser : Outre le prix, le Bose QuietComfort Headphones rivalise-t-il encore avec le modèle de deuxième génération ? Tout dépend de vos attentes. D'un côté, les deux designs restent similaires et le dernier arrivé ne se démarque que très peu.
Par contre, le Bose QuietComfort Headphones de deuxième génération dispose de l'audio spatial, absent sur la première génération. Les passionnés de musique auront donc tendance à se tourner vers la deuxième génération pour bénéficier d'une expérience musicale à 360°.
✅ Les points forts
- Une excellente réduction de bruit active
- Un design confortable et pliable pour le transport
- Une restitution sonore équilibrée même à pleine puissance
❌ Les limites
- Un micro à la peine dans les environnements bruyants
- Limite concrète et factuelle
Récemment vendu pour 295,47 euros, le Bose QuietComfort Headphones passe à 199,995 euros durant cette période de Black Friday
Cette période de Black Friday remet donc le Bose QuietComfort Headphones sur le devant de la scène. Le casque est confortable, l'autonomie tient la route et la restitution sonore est équilibrée. Si la deuxième génération améliore le rendu, la première génération se démarque sur le prix. Pour moins de 200 euros, l'absence de l'audio spatial se fera même assez facilement oublier.
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