Même si le Bose QuietComfort Headphones commence à accuser le poids des années, il reste un domaine où il est intouchable : le design. D'abord, les oreillettes sont pliables. Pour certains, cela peut sembler être une évidence, mais en réalité pas tant que ça puisque certains récents casques de Sony par exemple ne sont pas pliables. Les oreillettes englobent ensuite les oreilles tandis que l'arceau reste confortable même après de longues heures d'utilisation.

Sur la partie audio, Bose propose un produit équilibré où les aigus se mêlent aux graves sans que l'un n'empiète sur l'autre. Les voix arrivent aussi à se distinguer des autres instruments, ce qui procure une écoute agréable. Une réduction de bruit est aussi présente.

Côté autonomie, le casque tient 24 heures. La charge rapide est présente et le QuietComfort Headphones récupérera trois heures d'autonomie en 15 minutes de charge.