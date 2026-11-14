Avast VPN ne nécessite le paiement d’aucun abonnement. Pour commencer à l’utiliser, il suffit de créer un compte avec une adresse e-mail et un mot de passe. Sur Windows et macOS, le service est intégré à Avast One. Sur Android et iOS, il prend la forme d’une application Avast VPN dédiée.

Contrairement à d’autres VPN gratuits, celui d’Avast ne fixe pas de quota mensuel, dans le cadre d’un usage raisonnable. La navigation, les téléchargements et le streaming ne sont donc pas coupés au bout de quelques gigaoctets utilisés.

Le même compte peut être utilisé sur un nombre illimité d’ordinateurs, de smartphones et de tablettes compatibles. Il suffit d’installer l’application, puis de se connecter avec les mêmes identifiants. Avast affirme également ne pas vendre les données de ses utilisateurs et ne pas conserver de journaux d’activité concernant les sites consultés. Enfin, l’offre gratuite d’Avast VPN n’intègre pas de publicité tierce.