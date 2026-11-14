Avast VPN est désormais disponible gratuitement en France. Le service offre des données illimitées dans le cadre d’un usage raisonnable, le tout sur un nombre illimité d’appareils. Une proposition rare, qui mérite que l’on s’y intéresse afin de comprendre les mécaniques de l’offre.
Après s’être fait connaître grâce à son antivirus gratuit, Avast va plus loin en proposant un VPN accessible sans frais. Or, on le sait, quand le mot « gratuit » est associé à un VPN, cela a souvent tendance à cacher des limitations très restrictives. Qu’en est-il donc d’Avast VPN ? On fait le point.
Un VPN gratuit sans plafond mensuel de données
Avast VPN ne nécessite le paiement d’aucun abonnement. Pour commencer à l’utiliser, il suffit de créer un compte avec une adresse e-mail et un mot de passe. Sur Windows et macOS, le service est intégré à Avast One. Sur Android et iOS, il prend la forme d’une application Avast VPN dédiée.
Contrairement à d’autres VPN gratuits, celui d’Avast ne fixe pas de quota mensuel, dans le cadre d’un usage raisonnable. La navigation, les téléchargements et le streaming ne sont donc pas coupés au bout de quelques gigaoctets utilisés.
Le même compte peut être utilisé sur un nombre illimité d’ordinateurs, de smartphones et de tablettes compatibles. Il suffit d’installer l’application, puis de se connecter avec les mêmes identifiants. Avast affirme également ne pas vendre les données de ses utilisateurs et ne pas conserver de journaux d’activité concernant les sites consultés. Enfin, l’offre gratuite d’Avast VPN n’intègre pas de publicité tierce.
Trois emplacements à choisir avec attention
Quelques limitations sont tout de même de la partie, notamment en ce qui concerne le choix de l’emplacement de la connexion. En effet, Avast VPN couvre 40 pays et vous choisissez les trois que vous utilisez le plus. Il est possible de les sélectionner dès l’inscription ou bien de les ajouter progressivement.
Il est important de comprendre qu’une fois les trois emplacements choisis, la sélection ne peut plus être modifiée. Aussi, si vous avez l’habitude de voyager ou besoin de vous connecter régulièrement via des serveurs situés dans certaines régions précises, mieux vaut faire un choix avisé.
Des fonctions simples pour un usage quotidien
La version gratuite d’Avast VPN fonctionne avec WireGuard, un protocole moderne destiné à associer chiffrement et performances. Elle comprend aussi une protection contre les fuites DNS et un kill switch, qui coupe la connexion Internet en cas de coupure intempestive du VPN afin d’aider à protéger votre activité.
Il est également possible de mettre Avast VPN en pause durant 15, 30 ou 60 minutes. Au terme de ce délai, le VPN se réactive automatiquement. Pour de nombreux utilisateurs, cette solution gratuite s’avère adaptée à un usage quotidien sur les appareils de toute la famille.
Sachez cependant que, si vous désirez aller plus loin, une formule payante existe : Avast Premium VPN. Dans ce cas, vous accédez à davantage d’emplacements, à des vitesses supérieures et à des fonctions avancées.