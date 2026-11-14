Ciryl Gane défend pour la première fois son titre de champion incontesté des poids lourds face à Josh Hokit, un Américain invaincu en dix combats. Le direct de l'UFC 334 démarre à 0 h 30, heure de Paris, sur RMC Sport 1, dans la nuit du samedi 14 au dimanche 15 novembre. Les grands combats commencent vers 3 h, et Gane-Hokit, dernier au programme, est attendu entre 5 h et 6 h selon la durée des combats précédents.

Pour le voir, RMC Sport est à 15 € par mois avec un engagement de 12 mois (plus 1 € de frais d'inscription, ou 25 € sans engagement), et propose aussi un Pass annuel à 149 € pour son Black Friday.

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