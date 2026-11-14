Ciryl Gane défend sa ceinture cette nuit face à un Américain qui n’a jamais perdu. Voici comment ne rien rater du combat, chez vous comme en déplacement via un WiFi non sécurisé.
Ciryl Gane défend pour la première fois son titre de champion incontesté des poids lourds face à Josh Hokit, un Américain invaincu en dix combats. Le direct de l'UFC 334 démarre à 0 h 30, heure de Paris, sur RMC Sport 1, dans la nuit du samedi 14 au dimanche 15 novembre. Les grands combats commencent vers 3 h, et Gane-Hokit, dernier au programme, est attendu entre 5 h et 6 h selon la durée des combats précédents.
Pour le voir, RMC Sport est à 15 € par mois avec un engagement de 12 mois (plus 1 € de frais d'inscription, ou 25 € sans engagement), et propose aussi un Pass annuel à 149 € pour son Black Friday.
On vous explique ensuite ce que votre abonnement permet en voyage et comment utiliser CyberGhost VPN, à 2,19 €/mois, pour protéger votre connexion sur le Wi-Fi d'un hôtel, tuto à l'appui.
Ce qu'il faut retenir :
- Prix : 15 €/mois avec engagement de 12 mois, ou 25 €/mois sans engagement
- Alternative : Pass annuel RMC Sport à 149 € pour 12 mois, réservé aux nouveaux abonnés jusqu’au 30 novembre
- Alternative : Pass annuel RMC Sport à 149 € pour 12 mois, jusqu'au 30 novembre
- Diffusion : soirée retransmise à partir de 3 h dans la nuit de samedi à dimanche, Gane-Hokit en dernier combat, jusqu'à 5 écrans rattachés et une session à la fois
- En déplacement avec un WiFi non sécurité : CyberGhost VPN à 2,19 €/mois, soit 61,32 € facturés en une fois pour 28 mois (2 ans + 4 mois offerts), renouvellement automatique et garantie de remboursement de 45 jours
Gane face à l'homme qui n'a jamais perdu
Il aura fallu du temps à Ciryl Gane pour mettre la main sur la ceinture, après plusieurs rendez-vous manqués avec le titre. Le voilà champion incontesté des poids lourds, et c'est à New York, dans une salle qui a accueilli parmi les plus grandes affiches de la discipline, qu'il doit maintenant montrer qu'il compte la garder. Son style n'a pas changé : beaucoup de mobilité, un jab qui use l'adversaire round après round, des coups de pied au corps et un sens de la distance rare dans cette catégorie, où l'on se contente souvent d'échanger des bombes.
En face, Josh Hokit arrive avec un tout autre profil. Invaincu en dix combats et classé quatrième, l'Américain a aligné les victoires depuis son arrivée à l'UFC en 2025, avec deux KO dès le premier round, une décision nette contre Curtis Blaydes puis l'arrêt de Derrick Lewis. Il n'a pourtant jamais croisé un frappeur aussi mobile que Gane, et tout le combat pourrait se jouer sur sa capacité à le coller contre la cage pour l'emmener au sol. La co-tête d'affiche, Kayla Harrison face à Amanda Nunes, suffirait presque à justifier de veiller.
Regarder le combat loin de chez soi, sans mauvaise surprise
En Europe, l'abonnement voyage avec vous
Si vous passez le week-end à Barcelone ou que le travail vous a envoyé à Bruxelles, vous n'avez rien à bricoler. Le règlement européen sur la portabilité impose aux services payants comme RMC Sport de vous donner le même contenu que chez vous, sans supplément, pendant un séjour temporaire dans un autre pays de l'Union, et les conditions de l'offre digitale le prévoient aussi pour les DOM. Hors de l'Union européenne, en revanche, le service n'est pas couvert, et un VPN ne change rien à ce cadre : il ne donne accès qu'à ce que vous payez déjà, là où votre abonnement le permet.
Le Wi-Fi public non sécurisé, vrai maillon faible
Le vrai risque, à 3 h du matin dans une chambre d'hôtel par exemple, tient au réseau. Un Wi-Fi partagé par des dizaines de clients se prête aux interceptions et aux faux points d'accès, au moment précis où vous tapez l'identifiant et le mot de passe de votre compte. C'est là qu'un VPN comme CyberGhost trouve sa place : il chiffre tout ce qui sort de l'appareil avant que cela ne traverse le réseau de l'hôtel, de l'aéroport ou du camping, s'appuie sur plus de 9 600 serveurs répartis dans plus de 100 pays et couvre jusqu'à sept appareils à la fois, de quoi protéger le smartphone, la tablette et l'ordinateur portable d'un même foyer. Clubic l'a passé au crible dans son test de CyberGhost VPN, et il figure dans notre comparatif des meilleurs VPN.
- Interface claire et automatisations pratiques
- Streaming très efficace et P2P satisfaisant
- Réseau étendu et large compatibilité
- Pertes de débit sur les connexions très rapides
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Tuto : regarder RMC Sport avec CyberGhost VPN en déplacement
Étape 1, avant de partir : souscrivez l'offre RMC Sport, à 15 € par mois avec un engagement de 12 mois ou à 25 € sans engagement, puis installez l'application RMC Sport sur l'appareil qui servira à regarder le combat (smartphone, tablette ou ordinateur) et connectez-vous une première fois à la maison.
Étape 2, installer CyberGhost : une fois l'abonnement CyberGhost VPN pris, téléchargez son application sur le même appareil et identifiez-vous. Le même abonnement couvre jusqu'à sept appareils, donc autant équiper aussi le téléphone et l'ordinateur portable.
Étape 3, à l'hôtel : connectez-vous au Wi-Fi de l'établissement et validez sa page d'accueil si elle s'affiche, puis ouvrez CyberGhost et activez la connexion sur le serveur le plus proche de vous, celui qui garde le meilleur débit.
Étape 4, lancer le combat : ouvrez l'application RMC Sport et identifiez-vous. Vos identifiants et le flux vidéo passent désormais par une connexion chiffrée, à l'abri des curieux qui partagent le même réseau.
Étape 5, si l'image saccade : changez de serveur dans CyberGhost pour un autre tout aussi proche, ou baissez la qualité vidéo dans le lecteur RMC Sport le temps que le réseau de l'hôtel respire.
Gardez en tête que c'est votre abonnement RMC Sport qui vous donne accès au combat, en France comme en voyage dans l'Union européenne et les DOM. Le VPN, lui, ne fait que protéger la connexion, et il ne permet pas d'utiliser le service là où les conditions de RMC Sport ne le prévoient pas.
Notre avis
Si seul ce combat vous intéresse, l'offre sans engagement à 25 € reste la plus souple, puisqu'on peut arrêter dès le lendemain. Pour suivre l'UFC toute l'année, la formule à 15 € par mois avec engagement de 12 mois allège la facture (181 € sur un an, frais d'inscription compris), et le Pass annuel à 149 € va encore plus loin, puisqu'il revient 32 € moins cher que ces douze mois d'engagement.
Et si vous regardez le combat depuis un hôtel, CyberGhost VPN à 2,19 €/mois est un complément logique pour garder une connexion à l'abri.
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