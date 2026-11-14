Le Black Friday tombe le vendredi 27 novembre, et le stockage fait partie des achats malins de cette période, pour redonner un coup de jeune à un vieux PC ou agrandir l'espace d'une console. Nous avons retenu six SSD, internes et externes, chez la Fnac et Boulanger. Toutes nos sélections du moment sont à retrouver sur notre page Black Friday.
Les 6 offres SSD que nous avons sélectionnées pour le Black Friday :
- Lexar Play 2 To avec dissipateur à 199,99 € au lieu de 329,99 €
- Crucial E100 1 To à 149,99 € au lieu de 189,99 €
- Samsung 990 1 To à 179,99 € au lieu de 201,99 €
- Samsung T9 1 To à 199,99 € au lieu de 239,99 €
- Samsung T7 1 To à 199,99 € au lieu de 229,99 €
- Samsung 990 2 To à 364,99 € au lieu de 399,99 €
Lexar Play 2 To : 2 To pour la PS5 à 200 €
C'est la vraie bonne affaire de la sélection. Le Lexar Play de 2 To passe à 199,99 € à la Fnac au lieu de 329,99 €, soit 100 € le To, le prix le plus bas de cette sélection. Il est livré avec son dissipateur, ce qui permet de le glisser directement dans l'emplacement d'extension de la PS5 sans rien acheter d'autre.
Pour un joueur PS5, 2 To change la vie : fini le jonglage entre les jeux à désinstaller pour faire de la place à la dernière nouveauté. Le Lexar Play reste un SSD M.2 2280 classique, il peut donc aussi trouver sa place dans un PC de jeu si vous changez d'avis plus tard.
✅ Points forts
- Prix : 2 To à 199,99 €, soit 100 € le To.
- Prêt pour la PS5 : livré avec son dissipateur.
- Polyvalence : format M.2 2280, il passe aussi dans un PC de jeu.
Crucial E100 1 To : le SSD NVMe 1 To le moins cher de la sélection
Le Crucial E100 est un SSD M.2 2280 en PCIe 4.0 qui annonce jusqu'à 5 000 Mo/s. À 149,99 € à la Fnac, il est 40 € sous son prix habituel et devient le moyen le moins cher de cette sélection de passer à 1 To en NVMe.
Si votre PC démarre encore sur un vieux SSD SATA, le Crucial E100 offre un vrai coup de jeune : Windows démarre plus vite, les logiciels s'ouvrent sans attendre et les jeux chargent plus rapidement. Il convient aussi très bien pour ajouter de l'espace à un portable récent qui dispose d'un emplacement M.2 libre.
✅ Points forts
- Prix : 1 To en NVMe sous 150 €.
- Format : M.2 2280 PCIe 4.0, compatible avec la plupart des PC récents.
- Vitesse : jusqu’à 5 000 Mo/s, trois fois plus qu’un SSD SATA.
Samsung 990 1 To : la valeur sûre de Samsung à moins de 180 €
Samsung reste la référence du SSD grand public, et Boulanger fait passer le Samsung 990 de 1 To à 179,99 €. C'est 20 € de moins que chez la Fnac, où il reste affiché à 199,99 €, pour un modèle vendu et expédié par Boulanger.
Le Samsung 990 s'adresse à ceux qui veulent un SSD qu'on installe et qu'on oublie, dans un PC de bureau comme dans un portable. Le logiciel Samsung Magician permet de suivre l'état du disque et de mettre à jour son firmware en quelques clics, un vrai confort quand on ne veut pas se prendre la tête avec le matériel.
✅ Points forts
- Marque : fiabilité et logiciel Samsung Magician.
- Prix : 20 € moins cher que chez la Fnac.
- Polyvalence : format M.2 2280 NVMe, pour un PC fixe comme pour un portable.
Une version 2 To : le grand stockage pour les joueurs
Pour une bibliothèque de jeux qui déborde, le Samsung 990 de 2 To passe à 364,99 € à la Fnac au lieu de 399,99 €. La remise reste faible, 35 €, mais le prix au To est le plus bas de la sélection chez Samsung.
Avec des jeux récents qui dépassent souvent les 100 Go, 2 To permettent de garder une vingtaine de gros titres installés sans avoir à faire le tri. Le Samsung 990 de 2 To est donc le bon choix pour un PC de jeu principal, à condition d'avoir un emplacement M.2 2280 libre sur la carte mère.
Samsung T9 1 To : le SSD externe le plus rapide de Samsung
Le Samsung T9 grimpe à 2 000 Mo/s en USB 3.2 Gen 2x2, deux fois plus vite qu'un SSD externe classique. Il pèse 122 g, résiste aux chutes de 3 mètres et arrive avec ses deux câbles, USB-C et USB-A, pour se brancher partout. La Fnac indique que 239,99 € était son plus bas prix des 30 derniers jours.
Pour les vidéastes, les photographes ou tous ceux qui déplacent souvent de gros fichiers, le Samsung T9 fait gagner un temps précieux : on peut même monter une vidéo directement depuis le disque. Il faut toutefois un port compatible pour profiter de ses 2 000 Mo/s, sinon il se comporte comme un SSD externe plus classique.
✅ Points forts
- Débit : jusqu’à 2 000 Mo/s.
- Robustesse : résiste aux chutes de 3 m.
- Connectique : 122 g, livré avec un câble USB-C et un câble USB-A.
Samsung T7 1 To : le SSD externe passe-partout
Le Samsung T7 est le SSD externe qu'on recommande les yeux fermés depuis des années : compact, léger et assez rapide pour sauvegarder un PC ou stocker des jeux. Il passe à 199,99 € à la Fnac au lieu de 229,99 €.
Au format d'une carte de crédit, le Samsung T7 se glisse dans une poche et se branche aussi bien sur un PC que sur un Mac ou une console pour y stocker des jeux. C'est toutefois le même prix que le Samsung T9 : ne le prenez que si sa compacité compte plus pour vous que la vitesse.
✅ Points forts
- Compacité : format carte de crédit.
- Polyvalence : USB-C, compatible PC, Mac et consoles.
- Prix : 30 € de remise, à 199,99 € à la Fnac.
SSD : comment bien choisir pendant le Black Friday ?
Commencez par l'usage. Pour un PC fixe ou portable récent, un SSD NVMe M.2 2280 en PCIe 4.0 suffit largement : les modèles PCIe 5.0 coûtent bien plus cher pour un gain peu visible au quotidien, même en jeu. Avant d'acheter, vérifiez simplement que votre carte mère ou votre portable dispose d'un emplacement M.2 libre, et prévoyez au moins 1 To si vous installez plusieurs jeux récents.
Pour une PS5, prenez un modèle livré avec dissipateur, comme le Lexar Play, afin de respecter les recommandations de Sony. En externe, un SSD à 1 000 Mo/s couvre la sauvegarde, le transfert de photos et le stockage de jeux. Les 2 000 Mo/s d'un Samsung T9 ne servent que si votre ordinateur possède un port USB 3.2 Gen 2x2, ce qui reste rare.
Black Friday : les bons réflexes avant de commander un SSD
Les prix de la mémoire ont beaucoup bougé en 2026, et les prix barrés ne racontent pas toujours toute l'histoire. Comparez plutôt avec le prix pratiqué ces dernières semaines, et n'hésitez pas à regarder la même référence chez plusieurs enseignes : sur le Samsung 990 de 1 To, l'écart atteint 20 € entre Boulanger et la Fnac.
Vérifiez aussi que l'offre est vendue et expédiée par l'enseigne et non par un vendeur de la marketplace, où les prix peuvent être bien plus élevés et le service après-vente moins simple. Enfin, gardez en tête la capacité réelle dont vous avez besoin : un SSD trop petit vous obligera vite à en racheter un autre.
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Comment profiter des offres du Black Friday ?
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