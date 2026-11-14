C'est la vraie bonne affaire de la sélection. Le Lexar Play de 2 To passe à 199,99 € à la Fnac au lieu de 329,99 €, soit 100 € le To, le prix le plus bas de cette sélection. Il est livré avec son dissipateur, ce qui permet de le glisser directement dans l'emplacement d'extension de la PS5 sans rien acheter d'autre.

Pour un joueur PS5, 2 To change la vie : fini le jonglage entre les jeux à désinstaller pour faire de la place à la dernière nouveauté. Le Lexar Play reste un SSD M.2 2280 classique, il peut donc aussi trouver sa place dans un PC de jeu si vous changez d'avis plus tard.