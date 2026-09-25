Certes Apple ne nous habitue plus, avec sa gamme AirPods, à des sauts générationnels, mais le passage des AirPods 4 aux AirPods 5 parait particulièrement léger technologiquement parlant. Et pourtant, la marque nous réserve parfois, au-delà des tièdes annonces, des améliorations plus profondes et concrètes qu’espérées. Un jeu de dupes qui fonctionne une nouvelle fois ?
Les AirPods 5 sont en grande partie basés sur la version ANC des AirPods 4. Des écouteurs ouverts (de type bouton) propulsés par la vaillante mais déjà ancienne puce H2, laquelle offre une compatibilité avec l’audio adaptatif, la détection des conversations, l’égalisation adaptative, l’Audio Spatial avec suivi des mouvements de la tête, la traduction en direct, et bien sûr le déclenchement de Siri à la voix. Malgré un format et des entrailles en apparence identiques, Apple revendique une plus grande résistance aux éléments, un ANC 1,5 fois meilleur, ainsi qu’une meilleure qualité sonore. Des promesses qui s’accompagnent, sur la déclinaison la plus haut de gamme des AirPods 5 (la version testée ici), d’un réglage du son via un balayage de la tige, et d’un boitier avec charge sans-fil, le tout en affichant un prix inférieur aux AirPods 4 ANC (169 euros, contre 199 euros pour les AirPods 4 ANC à leur sortie).
- Très bonne qualité sonore pour un format ouvert
- Isolation active efficace, progrès dans les bas-médiums
- Confortables
- Bonne qualité en appel
- Écouteurs et boitier IP57
- Toujours des imprécisions dans les extrêmes
- Atténuation phonique des très basses fréquences et des aigus
- Autonomie très moyenne en simple charge
- Fonctions et connectivité verrouillés à l'environnement de la marque
Ce que disent nos mesures
Nous sommes rarement déçus avec Apple, et cela se retrouve presque immanquablement dans les mesures, même si nous parlons ici d’un produit ouvert, avec les limites inhérentes au format.
Côté son, le constructeur exploite presque à l’identique les bonnes dispositions de la quatrième itération, avec une certaine emphase pas désagréable dans les basses, et un peu de scintillance dans les aigus. En dehors de cela, les AirPods 5 font preuve d’un bel équilibre, mais surtout d’une linéarité exemplaire. Même sans lisser notre mesure de la réponse en fréquence, nous ne constatons pas d’accident et de pic exubérant.
En matière de réduction de bruit, les choses évoluent vraiment subtilement. Apple parait tutoyer, du moins sous ce format, la frontière technique de la puce H2. Pas de surprise donc, les très basses fréquences sont très peu atténuées, et les sons aigus passent toujours (tout dépend de la fréquence) à travers les mailles du filet. En revanche, le registre médium est étonnamment bien géré, avec notamment une meilleure réduction des bas médiums (les voix graves par exemple) que sur la génération précédente. Apple a clairement une longueur d’avance sur ses concurrents dans ce format de niche, même si le passage des AirPods 4 aux AirPods 5 est proche de l’anecdotique.
À l’écoute : toujours le meilleur son ouvert
Une fois de plus particulièrement mystérieux lorsqu’il s'agit d’évoquer l’architecture acoustique de sa dernière création, Apple se contente de parler de remaniements acoustiques et d’une égalisation adaptative de nouvelle génération. Tout un programme.
Réponse en fréquence : nos mesures
Clairement, les deux écouteurs présentent un profil sonore très proche. Les nouveaux AirPods 5 sont légèrement supérieurs techniquement, avec une meilleure maitrise des basses et une ampleur plus marquée de la scène sonore. Des différences très légères, pour des true wireless qui ne sont tout de même pas au niveau des meilleurs modèles avec embout.
Dans les faits, la différence entre les deux générations est assez ténue, ce qui n’a rien de surprenant. Les AirPods 5 sont toutefois légèrement supérieurs à leurs prédécesseurs, puisqu’un peu plus maitrisés et puissants dans les basses fréquences, et distillant une scène sonore un peu plus ample. La dynamique (différence entre les sons faibles et forts) nous a semblé également supérieure. Notons toutefois qu’à cran de volume égal, les AirPods 5 sonnent un peu plus fort que les AirPods 4 ANC, ce qui peut être trompeur en comparaison directe.
À l’écoute comme à la mesure, les écouteurs développent donc un son assez puissant, avec un profil un peu plus rond (bosse dans les basses) qu’équilibré, et une petite scintillance/brillance, signe d’une accentuation tardive dans les aigus, accentuation qui peut énormément dépendre de la morphologie du canal auditif. Apple propose, avec les Samsung Buds (généralement plus équilibrés mais moins techniques), les meilleurs écouteurs true wireless au format ouvert. La firme de Cupertino évite les excès, les AirPods 5 étant un peu plus équilibrés que les AirPods Pro 3.
Les détails sont là, l’espace sonore très ample au vu du format, et la séparation des instruments correcte. Notre constat ne change toutefois pas par rapport au test des AirPods 4 ANC : les AirPods Pro 3 et surtout AirPods Pro 2 (mieux réglés) sont techniquement supérieurs grâce à leur format fermé. Les AirPods 5 sont de très bons écouteurs, mais ils manquent tout de même de nuance dans les extrêmes. Les très basses fréquences ronronnent encore légèrement, et les aigus pourraient être encore un peu plus naturels. Apple gagnerait sans doute à passer à une architecture deux voies, avec par exemple : le même transducteur dynamique pour les basses et les médiums, et un transducteur planaire ou xMEMS pour les hautes fréquences. Les genres très rentre-dedans et chargés, comme le métal et certains types d’électro, mettent en lumière les limites des écouteurs.
Nos mesures s’effectuent avec une tête dédiée MiniDSP Ear Pro, modèle semi-pro proche du système GRAS 45C. Nous effectuons plusieurs mesures, avec plusieurs écartements de la tête, pour un résultat plus complet.
Réduction de bruit/Transparence et appels : sans accrocs
Vraiment efficace pour un format ouvert, mais justement entravée par ladite ouverture, l’atténuation phonique est suffisamment forte pour être considérée comme efficace. Même si nos mesures pourraient le laisser penser (effet de couplage exagéré, dû au matériau des oreilles), les très basses fréquences restent le maillon faible de l’isolation active. En revanche, la performance est déjà très bonne dès les 80 Hz, d’où une atténuation de la plupart des bruits de moteur (en avion par exemple) et du ronronnement de la ville. Apple a légèrement progressé sur ce point, tout en englobant les voix graves.
En revanche, nous n’avons pas noté de différence sur le reste des médiums (l’écart sur la courbe étant dû à un positionnement légèrement différent) et sur les aigus. L’ANC made in Apple est impressionnant, mais ne va pas jusqu’à effacer les hautes fréquences. Il reste toujours, dans la plupart des situations, un filet de sons sifflants, des souffles.
Nous pouvons également relever, si l’on en croit de nombreux avis d’utilisateurs, un bruit de fond assez marqué en mode ANC. Nous n’avons pas expérimenté ce phénomène avec notre paire, cela peut donc venir d’une ancienne version du firmware, mais nous resterons à l'affût.
Réduction de bruit : nos mesures
Les mesures peuvent en partie varier, notamment dans les aigus. En pratique, nous n'avons pas décelé de réelles différences entre les AirPods 4 et AirPods 5 sur les médiums et les aigus, mais la dernière génération est efficace plus tôt en fréquence.
Le mode transparence, qui compense en partie l’isolation passive relativement marquée des écouteurs dans les aigus, est presque irréprochable. Nous sentons toujours que les très hautes fréquences passent à la trappe, mais les AirPods 5 reproduisent avec brio l’environnement sonore. Si l’on omet quelques problèmes liés au vent ou aux changements brusques de pression (fermeture d’une porte par exemple), tout est ok.
Pas de souci non plus concernant la qualité en appel, clairement dans le haut du panier. Très naturelle et sans artefact en milieu calme, la captation n’est que légèrement altérée (un peu plus étouffée) dans les lieux bruyants. Les Apple AirPods 5 réduisent significativement les bruits de fond, sans grignoter l’intelligibilité.
Construction et confort : vous avez dit identiques ?
Inutile de s’appesantir longtemps sur le design, la construction, et le confort des Apple AirPods 5. Ces points sont, à quelques détails près, calqués sur les AirPods 4 : les dimensions des écouteurs et du boîtier de charge sont identiques au dixième de millimètre près entre les deux générations, de même que le poids. Impossible de trouver une différence esthétique sur les écouteurs. Seul le boîtier, à présent flanqué d’une inscription “Apple – AirPods” sous la charnière, en lieu et place du “Designed by Apple in California – Assembled in Vietnam”, permet de distinguer les deux appareils.
Même constat, assez logique, concernant le confort, qui plaira toujours aux allergiques aux embouts. Les AirPods 5 ne sont absolument pas intrusifs, ce qui élimine la plupart des phénomènes de fatigue. Dans notre cas, la tenue est excellente en toutes circonstances, d’où une bonne accommodation à quelques séances sportives. Néanmoins, la forme des écouteurs n’étant pas plus universelle qu’auparavant, une portion des utilisateurs restera sur le bord de la route (tenue trop instable). De même, il faut rappeler que l’isolation active n’est pas le fruit d’une magie quelconque. La forme acoustique couvre en partie l’entrée du canal auditif, condition sine qua non pour mettre en place l’ANC.
Le format bouton de ces true wireless est, dans la grande famille des écouteurs ouverts, le plus conseillé pour atteindre une bonne qualité sonore, mais il n’est par en contrepartie ni le plus sportif ni le plus confortable. Les meilleurs modèles clip d’oreille, comme les Huawei Freeclip 2, sont encore plus aérés, et les formats tour d’oreille, comme les Shokz OpenFit Pro, bien plus stables.
Néanmoins, les prétentions sportives des AirPods 5 sont réelles, portées par la sacro-sainte certification IP57 (contre IP54 pour les AirPods 4), certification qui vaut également pour le boîtier. La commission européenne ayant (les bras m’en tombent !) rétropédalé sur l’obligation de remplacement de batterie par l’utilisateur (remplacement toujours effectif, mais par un professionnel), sur les wearables, écouteurs true wireless inclus, les AirPods 5 devront de facto toujours passer par Apple cas de remplacement. En somme, rien ne change. On se doutait que la marque n’allait pas faire d’efforts sur ce sujet, même s’il faut reconnaitre la robustesse de ses batteries sur le long terme.
Ergonomie et connectivité : un petit changement, mais un écosystème toujours verrouillé
Là encore, peu de choses à signaler, encore que. La version avec boîtier de charge des AirPods 5 introduit enfin ce qui existe depuis la version 2 des AirPods Pro : un ajustement de volume directement intégré à la tige. Les autres contrôles sont inchangés, avec un système de clics sur la tige, suffisamment bien pensé pour effectuer l’intégralité des actions avec un seul écouteur.
Les fonctions avancées sont à peu près les mêmes que sur les AirPods 4 ANC, du moins si l’on considère les mises à jour effectuées depuis deux ans. Nous pouvons saluer une fois encore le suivi d’Apple sur la durée. Les classiques sont présents, comme le mode Spatial Audio, le déclenchement de Siri à la voix, ou encore l’Audio Adaptatif, qui module lui-même le niveau de réduction de bruit et/ou de transparence en fonction de la situation. Comme toujours, la véritable vitrine technologique, notamment les fonctionnalités IA associées à Siri, sont absentes en Europe.
Pas spécialement riches en réglages, du moins en réglages avancés, les Apple AirPods 5 peuvent tout de même, s'ils sont raccordés à des appareils compatibles iOS27, exploiter un égaliseur 3 bandes. Pas de quoi corriger finement une signature sonore, mais assez pour accentuer certaines fréquences ou corriger des excès généraux.
Cela va sans dire, la connectivité n’évolue pas d’un iota par rapport aux AirPods 4. L’Apple H2, qui comprend une puce Bluetooth 5.3, garde toutes ses billes pour l’univers Apple. Pas multipoint, pas de codecs avancés, pas de LE Audio/Multipoint, et pas de Fast Pair Android ou de Swift Pair. Les écouteurs sont utilisables sur Android, mais offrent alors le service minimum. Un simple utilitaire, comme l’application Beats Android, serait déjà un pas en avant.
Autonomie et usage au long cours
Annoncée à 5h avec ANC, et jusqu’à 7 h sans ANC, l’autonomie des AirPods 5 (avec boîtier de charge sans fil) peut monter jusqu’à 22 h en comptant le boîtier (avec ANC). Apple nous impressionne donc pas, mais parvient tant bien que mal à afficher un meilleur résultat que sur les AirPods 4 ANC, qui plafonnaient à 4 h avec ANC, et 20 h en comptant le boîtier.
En pratique, il est facile de dépasser légèrement les 5 h avec ANC (5 h 30 dans notre cas), l’isolation étant suffisamment prononcée pour ne pas avoir à pousser le volume outre mesure. Quoi qu'il en soit, la performance n’est pas spécialement brillante, même s’il est possible de se rapprocher des 7 h sans ANC, mode qui est comparable à celui des habituels écouteurs ouverts.
À qui s’adressent vraiment les Apple AirPods 5 ?
Bien sûr, le format ouvert n'est pas pour tout le monde. Mais une cible est bien présente :
- Les allergiques aux embouts
- Ceux qui veulent avoir sur les oreilles les meilleurs écouteurs sportifs
- Les amoureux de l'écosystème Apple, qui ont envie de payer moins cher que les AirPods Pro 3 et AirPods Max 2
À l'inverse, si l'isolation phonique reste le critère numéro 1, il est bien plus sage de partir sur un format intra-auriculaire ou semi-intra.
Apple AirPods 5 : l’avis de Clubic
Sans se fatiguer, Apple conserve avec les AirPods 5 la couronne des meilleurs écouteurs ouverts (au format bouton). Champions de leur catégorie dans pratiquement dans les points clés (qualité sonore, isolation, qualité en appel), ces true wireless profitent en outre d’un confort exemplaire, et d’une certification IP57. Bon point, Apple ne nous fait plus l’affront d’oublier le réglage de volume, du moins sur la version la plus haut de gamme des deux AirPods 5.
Reste que, tout en étant plus abordables que les AirPods 4 ANC à leur sortie, et par conséquent plus attractifs, les Apple AirPods 5 ne se distinguent techniquement de leurs prédécesseurs qu’à travers des détails pratiquement insignifiants, et restent sous la moyenne en termes d’endurance. Un produit diablement efficace, même si paresseux.
- Très bonne qualité sonore pour un format ouvert
- Isolation active efficace, progrès dans les bas-médiums
- Confortables
- Bonne qualité en appel
- Écouteurs et boitier IP57
- Toujours des imprécisions dans les extrêmes
- Atténuation phonique des très basses fréquences et des aigus
- Autonomie très moyenne en simple charge
- Fonctions et connectivité verrouillés à l'environnement de la marque
Les meilleures alternatives aux Apple AirPods 5
À présent moins chers, les AirPods 4 ANC sont à peine inférieurs aux AirPods 5 techniquement, ce qui peut les rendre plus attractifs
Dans un format différent, plus aéré et encore plus adapté au sport, ces écouteurs sont certes moins performants d'un point de vue sonore et bien moins isolants, mais leur autonomie est franchement supérieure.
- Qualité sonore pour un modèle ouvert (extension dans les basses, détails)
- Réduction de bruit active globalement efficace
- Qualité en appel
- Extension dans les basses, et tenue à haut volume
- Bon équilibre général
- Très confortable