En revanche, nous n’avons pas noté de différence sur le reste des médiums (l’écart sur la courbe étant dû à un positionnement légèrement différent) et sur les aigus. L’ANC made in Apple est impressionnant, mais ne va pas jusqu’à effacer les hautes fréquences. Il reste toujours, dans la plupart des situations, un filet de sons sifflants, des souffles.

Nous pouvons également relever, si l’on en croit de nombreux avis d’utilisateurs, un bruit de fond assez marqué en mode ANC. Nous n’avons pas expérimenté ce phénomène avec notre paire, cela peut donc venir d’une ancienne version du firmware, mais nous resterons à l'affût.