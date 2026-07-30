Nos mesures prouvent que Shokz est l’un des acteurs qui maîtrise le mieux l’architecture à conduction aérienne. Cœur de cette problématique pour un format clip d’oreille, l’extension dans les basses est ici très bonne mais pas miraculeuse pour autant. Nous pouvons noter que les écouteurs commencent vraiment à perdre en linéarité sous les 70 Hz, et décrochent complètement à partir de 60 Hz. Dans le reste du spectre, il faut relever une petite mise en avant des aigus, ce qui donne un comportement légèrement clair, mais nous ne constatons pas, même en poussant le volume, une véritable agressivité.