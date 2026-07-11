Autrefois simple constructeur navigant dans l’entrée de gamme, Soundcore, filiale sonore d’Anker, se pose désormais en force novatrice. Signe de cette montée en gamme, les nouveaux Liberty 5 Pro et leur déclinaison intelligente Liberty 5 Pro Max se confrontent aux ténors du genre. Une formule techniquement ambitieuse, voire révolutionnaire dans le cas des 5 Pro Max.
Identiques sur le fond comme sur la forme, les Soundcore Liberty 5 Pro (179 euros) et Liberty 5 Pro Max (249 euros) sont des écouteurs Bluetooth à réduction de bruit active se démarquent sur deux points : leur boîtier de charge avec écran tactile, capable d’assurer lui-même les réglages et ajustements habituellement réservés aux seules applications dédiées ; l’intégration de la nouvelle puce maison Anker Thus, spécialement dédiée à l’IA. Le boîtier de la version Pro Max va encore plus loin, puisqu’il dispose d’un écran plus imposant, mais surtout des fonctions supplémentaires, comme une gestion de la traduction instantanée, ainsi qu’une transcription intelligente façon Plaud Note.
Meilleurs prix
- Son puissant mais globalement équilibré
- Bonne ouverture et bon niveau de détails
- Très bonne isolation phonique
- Qualité exceptionnelle en appel
- Boitier avec fonctions intégrées
- Autonomie impressionnante
- Quelques oscillations et imprécisions dans les aigus
- Pourraient isoler davantage les voix
- Assez volumineux, pas pour toutes les oreilles
- Obligation de connexion pour accéder à certaines fonctions de l’appli
- Son puissant mais globalement équilibré
- Bonne ouverture et bon niveau de détails
- Très bonne isolation phonique
- Qualité exceptionnelle en appel
- Boitier intelligent avec fonctions avancées (traduction instantanée, transcription)
- Autonomie impressionnante
- Quelques oscillations et imprécisions dans les aigus
- Pourraient isoler davantage les voix
- Assez volumineux, pas pour toutes les oreilles
- Obligation de connexion pour accéder à certaines fonctions de l’appli
Nos mesures : une formule qui se rapproche de l’élite
Nos mesures mettent en avant le caractère sonore globalement très maîtrisé des écouteurs, qui profitent d’un certain assagissement de la part de la marque. Les basses sont certes boostées, mais pas de manière excessive. Surtout, tout est assez équilibré voire presque neutre des bas-médiums jusqu’aux débuts des aigus, et le haut du spectre est marqué par quelques oscillations et de la brillance, mais rien qui ne soit de l’ordre du déraisonnable. De fait, Soundcore a tenté, avec son réglage de base (Soundcore Signature), de privilégier une signature globalement naturelle, mais puissante.
La réduction de bruit active est quant à elle très satisfaisante, bien que très dépendante des embouts utilisés. Notre nouvelle tête de mesure a tendance à donner un résultat bien moins impressionnant dans l’isolation des basses (que notre ancienne tête), mais cette atténuation est pourtant déjà assez impressionnante, presque à la hauteur des meilleurs écouteurs. Les 25 dB d’atténuation dans les basses et médiums sont là, et la marque parvient à conserver une certaine efficacité dans la liaison médiums-aigus, gamme qui constitue toujours le maillon faible de l’isolation phonique, sauf avec de rares champions comme les AirPods Pro 3. Le mode transparence suit à peu près ce niveau d’exigence, puisqu'il reproduit un environnement sonore cohérent, sans accentuation dans les basses ou les médiums. Seules les très hautes fréquences mettent en lumière un léger décrochage, ce qui se traduit par un petit effet de voile.
L’autonomie des Soundcore Liberty 5 Pro et Liberty 5 Pro Max, annoncée à 6 h 30 avec ANC et 12 h sans ANC, tient également ses promesses. En pratique, nous avons mesuré respectivement 6 h 45 et 11 h 45. Les boîtiers de charge permettent dans les deux cas d’apporter à peu près 3 cycles supplémentaires, mais leurs performances peuvent varier. En effet, le modèle associé aux Liberty 5 Pro Max, plus intelligent, peut rapidement consommer sa propre batterie pour des tâches annexes, à commencer par l’enregistrement audio. De facto, le modèle Pro classique est souvent plus endurant.
A l’écoute : une bonne qualité sonore, un peu de scintillance
Tous les deux portés par un transducteur dynamique en apparence classique, les Soundcore Liberty 5 Pro / Max développent, par défaut, un son puissant mais pas déséquilibré, qui n’a comme seul réel défaut qu’un petit excès de zèle passés les 10 kHz. À l’oreille, en tout cas pour votre serviteur, cela se traduit par un peu trop de brillance, la sensation d’avoir exagérément boosté les sons les plus scintillants, voire de générer un léger chuintement. On pourrait également noter le caractère oscillant autour de 6-8 kHz, ce qui là aussi peut donner une impression de léger excès, notamment sur les voix féminines.
Réponse en fréquence : nos mesures
Globalement équilibré, avec toutefois quelques pics et oscillations, le son des écouteurs est plus qu’acceptable pour des écouteurs de ce tarif.
Reste que Soundcore n’est pas tombé dans le piège d’une signature trop spectaculaire. L’accentuation dans les basses confère suffisamment de corps, mais sans faire ronronner les écouteurs, sans déborder sur les voix. Les écouteurs distillent un son relativement simple, en tout cas pas agressif, surtout par rapport à des concurrents comme les Huawei Freebuds 5 Pro.
Le son est ainsi détaillé et aéré, avec un bon niveau technique. La séparation des instruments est là, et la projection des instruments vers l’avant suffisamment marquée. Les écouteurs font donc partie des bons élèves, même en prenant en compte leur orientation assez haut de gamme, bien qu’ils restent un petit cran derrière les Sony WF-1000XM6 en qualité pure, ces derniers sont plus détaillés, plus ouverts, et présentent clairement plus de nuances dans les basses. Les AirPods Pro 3, malgré une signature moins efficace que les Airpods Pro 2, sont également un peu au-dessus techniquement. Leurs plus proches adversaires sont sans doute les Samsung Galaxy Buds4 Pro, qui eux aussi sont assez équilibrés, mais avec des basses en avant et une poussée de scintillance. Les Samsung gardent, malgré leur scène sonore légèrement moins ample, de meilleures dispositions techniques, des aigus un peu plus riches.
Nos mesures s’effectuent avec une tête dédiée MiniDSP Ear Pro, modèle semi-pro proche du système GRAS 45C. Nous effectuons plusieurs mesures, avec plusieurs écartements de la tête, pour un résultat plus complet.
Un petit mot sur les modes sonores spéciaux, activables dans l’application (ou via le boîtier). Le premier, déjà présent sur les anciens écouteurs, crée un profil sonore en écoutant et comparant à l’oreille un morceau sous différents réglages. Celui-ci permet, même à un néophyte, d’obtenir une signature plus satisfaisante, sans mettre les mains dans l’égaliseur. Second mode, l’amélioration par IA exploite la puissance de la nouvelle puce de la marque afin de « reconstruire » le signal perdu par les codecs destructifs. Une idée pas idiote sur le papier, mais anecdotique techniquement et énergivore. Enfin, Soundcore place un mode Dolby, qui vient émuler un son 3D, avec ou sans suivi de la tête. Contrairement à bien des concurrents, Soundcore est parvenu à implémenter un traitement qui est dispensable mais pas inutile, puisque jamais excessif. Il n’y a pas cet effet de reverb venant du fond de la salle de bain. Bien sûr, son utilité dépend énormément de la piste et du type de contenu (musique ou vidéo).
Réduction de bruit/Transparence et appels : une performance inattendue
Très performante pour un produit à 180 euros (la version Pro), l’isolation active n’est pourtant pas la plus impressionnante du marché. A l’image d’un Apple, les Soundcore sont avant tout cohérents, ils ne poussent pas exagérément l’isolation sur une gamme de fréquences s’il faut bâcler le travail sur une autre. De fait, l’atténuation est très bonne dans les basses, très bonne dans les médiums, et très bonne dans les aigus. Nous aurions aimé un traitement encore plus prononcé sur les voix, qui demeure LE plafond de verre de la réduction de bruit active, mais les Soundcore Liberty 5 Pro et Pro Max ne présentent pas cet immense creux dans la raquette, caractéristique de bien des modèles. Peut-être que la puce Thus permettra, par le biais de mises à jour, de faire encore mieux.
En mode Transparence, ces écouteurs Bluetooth nous laissent également une très bonne impression. Mis à part une baisse dans les aigus, d’où une petite imprécision dans l’environnement sonore, il n’y a rien à signaler.
Réduction de bruit : nos mesures
La réduction de bruit est efficace car régulière, sans réel accident.
Mais plus que toute autre technologie, c’est bien la qualité en appel qui fut au centre des préoccupations de Soundcore. La marque a mis les petits plats dans les grands, en intégrant pas moins de 8 microphones épaulés par 2 capteurs à conduction osseuse, le tout sous l’égide d’un traitement sonore boosté à l’IA via la puce Thus.
Ne tournons pas autour du pot, ces écouteurs impressionnent. Si nous pouvions pinailler sur la qualité de la captation, peut-être légèrement derrière celle des AirPods Pro 3 (moins claire et équilibrée), les Liberty 5 Pro annihilent l’immense majorité des bruits, même soudains, sans altérer la voix. L’association des différents micros et capteurs, ainsi que le travail de la puce, donnent ce qui se fait de mieux sur le marché, malgré un tarif sensiblement inférieur (surtout pour la version Pro) aux Sony, Apple, et autres Bose.
Construction et confort : imposante stabilité
Plutôt imposants, les Soundcore Liberty 5 Pro / Pro Max adoptent sans surprise le format à tige, mais un format tige large avec ailette de maintien qui nous évoque énormément les Bose QC Earbuds Ultra. Le design n’est pas forcément aérien ni d’une grande élégance, il n’est pas envahissant non plus.
Pas complètement universel, le confort est globalement bon, avec un format semi-intra tendant vers l’intra (il y a plus respirant). Les embouts au format ovale, livrés en 5 tailles (et 3 tailles d’ailettes), offrent un bon niveau de confort, car ils ne sont pas trop intrusifs tout en restant stables. L’apport des ailettes est parfois négligeable, mais apporte un réel plus (en termes de stabilité) avec certaines morphologies, tout en ouvrant la voie à un usage sportif. Côté sport justement, ces écouteurs Bluetooth annoncent une certification IP55, ce qui n’est pas incroyable mais suffisant pour la plupart des cas de figure, notamment la course à pied.
Ces bonnes dispositions vont de pair avec une qualité de fabrication très correcte, en tous cas dans la veine des autres produits haut de gamme classiques, Sony et Apple compris.
Les boîtiers suivent cette même approche, en étant bien construits sans être premium. La référence équipant le modèle Pro classique est plus compacte, un peu plus dense que la boîte des Pro Max, mais cette dernière se distingue par la taille supérieure de son écran, et par la technologie AMOLED qui l’accompagne, synonyme de statut supérieur.
Ergonomie et expérience utilisateur : beaucoup de richesse, quelques défauts
Très modernes, les Soundcore Liberty 5 Pro sont armés d’une puce Bluetooth 6.1, la version la plus moderne implémentée à l’heure actuelle. Parfait ? Pas tout à fait, puisque le constructeur fait l’impasse sur le standard LE Audio, ce qui est un défaut difficilement excusable pour ce vaisseau amiral.
Si l’on omet cette absence, les écouteurs vont assez loin : support du multipoint jusqu’à 3 appareils en simultané, appairages rapides Google et Microsoft, et prise en charge du LDAC.
Les contrôles, bien que vraiment complets et presque intégralement personnalisables, ne sont pas parfaits pour autant. Une fois bien réglés (les commandes de base sont un peu illogiques), la zone tactile est presque trop sensible. Impossible ou presque de retirer un écouteur sans déclencher une action. Nous parlons là d’un problème assez superficiel, mais qu’il est nécessaire de relever.
Au-delà des contrôles intégrés, difficile de passer à côté des possibilités du boîtier, ou plutôt des boîtiers, puisque c’est là que se trouvent les seules différences entre Liberty 5 Pro et Liberty 5 Pro Max.
D’un côté un boîtier presque classique avec un minuscule écran tactile rectangulaire de technologie TFT, c’est-à-dire aux couleurs pâles. Celui-ci donne accès aux informations sur les trois éléments (écouteurs et boîtier), ainsi qu’à certains réglages et fonctions : type de réduction de bruit, égaliseur, mode Dolby, Easy Chat (détection de conversation), déclenchement de l’appareil photo du téléphone, localisation des écouteurs, et appairage Bluetooth.
Le boîtier de la version Pro Max est un modèle Amoled sensiblement plus grand et plus complet. Plus de réglages, simples ou plus avancés, mais surtout la gestion de la traduction instantanée (qui demande tout de même de passer par l’appli), et AI Note Taker, fonction en tout point semblable à ce que propose la gamme Plaud Note. Nous y reviendrons dans un article dédié. Gadget pour certains, le concept d’écran tactile sur le boîtier permet deAMOLED se passer d’application, ce qui n’est pas un luxe lorsque les écouteurs sont connectés à autre chose qu’un téléphone.
Autonomie : un grand pouvoir implique beaucoup d’énergie
Annoncée à 12 h sans ANC, et à 6 h 30 avec ANC, l’autonomie des Liberty 5 Pro est dans la moyenne haute du genre, mais il est clair que cette réduction de bruit active est bien plus énergivore que sur la plupart des produits concurrents.
Avec 6 h 45 et 11 h 45 mesurées, les écouteurs ne nous déçoivent pas, et atteignent, dans le meilleur des cas, jusqu’à 50 h avec les boîtiers. Ces derniers sont par ailleurs compatibles avec la charge par induction Qi.
À qui s’adressent vraiment les Soundcore Liberty 5 Pro ?
Version la plus « simple » des écouteurs, les Liberty 5 Pro présentent sans doute le meilleur rapport qualité/prix du duo.
- Ceux qui désirent un produit clairement haut de gamme, mais moins cher que les marques classiques
- La meilleure qualité possible en appel
- Des fonctions innovantes
En revanche, nous ne conseillons pas ces écouteurs à ceux qui ont des petites oreilles, ni à ceux qui veulent uniquement un produit clé en main.
Soundcore Liberty 5 Pro : l’avis de Clubic
Montée en gamme réussie pour Soundcore, qui avec son duo Liberty 5 Pro et Liberty 5 Pro Max se hisse au niveau des meilleurs malgré un tarif plus attractif. Surpassant tout ce qui existe sur certains aspects (qualité en appel, possibilités du boitier), restant légèrement derrière sur d’autres (isolation phonique, qualité technique), ces écouteurs sont la promesse d’un futur brillant pour Soundcore.
En évitant la plupart des écueils en matière de réglage sonore, en proposant une bonne isolation phonique, et un kit mains-libres incroyable, une ergonomie très riche, et une autonomie de haute volée, cette mini gamme Liberty 5 Pro cochent à peu près toutes les cases de true wireless réussis, qui ne s’enferment en outre pas dans l’écosystème Android ou iOS. Il existe clairement une marge d’amélioration, ne serait-ce que pour être encore plus ambitieux sur l’ANC, la qualité technique du haut-parleur, et surtout pour intégrer le standard LE Audio, mais nous avons affaire à l’un des meilleurs rapport qualité-prix du moment.
- Son puissant mais globalement équilibré
- Bonne ouverture et bon niveau de détails
- Très bonne isolation phonique
- Qualité exceptionnelle en appel
- Boitier avec fonctions intégrées
- Autonomie impressionnante
- Quelques oscillations et imprécisions dans les aigus
- Pourraient isoler davantage les voix
- Assez volumineux, pas pour toutes les oreilles
- Obligation de connexion pour accéder à certaines fonctions de l’appli
Les meilleures alternatives aux Soundcore Liberty 5 Pro
Modèle assez proche des Soundcore en termes de son et d’isolation, les Samsung ont un côté plus confortable, et sont compatibles LE Audio. Pour le reste, les Liberty 5 Pro parviennent à se détacher, ne serait-ce que par leur ouverture à iOS.
Vaisseau amiral de génération précédente, les Sony WF-1000XM5 restent des écouteurs pertinents à plus d’un titre. Ceux-ci disposent d’une qualité sonore et d'une isolation phonique supérieures à celles des Soundcore, et d'une autonomie encore un peu au-dessus en activant le mode ANC. Pour le reste, les écouteurs du constructeur chinois ne manquent pas d'arguments, à commencer par des embouts moins intrusifs, une ergonomie plus intuitive, mais surtout une qualité en appel à des années-lumière.d’arguments,
- Son expressif mais technique et maitrisé
- Bonne isolation des basses/médiums
- Écouteurs confortables et certifiés IP57
- Qualité sonore exceptionnelle
- La meilleure autonomie sur des écouteurs haut de gamme
- Meilleure isolation du marché
Soundcore Liberty 5 Pro Max : l’avis de Clubic
Identiques sur la forme et sur le fond aux Liberty 5 Pro, les Soundcore Liberty 5 Pro Max sont livrés avec un boitier de charge encore plus poussé, boitier qui donne accès à davantage de réglages, et qui intègre des fonctions plus avancés : traduction en direct, ainsi qu'un dispositif de transcription du son via enregistrement local (sur le boitier). Ce modèle possède ainsi les mêmes forces que les écouteurs Pro, mais s'adresse à une cible un peu plus restreinte. En tant qu'écouteurs true wireless au sens strict, leur rapport qualité-prix est fatalement moins élevé.
- Son puissant mais globalement équilibré
- Bonne ouverture et bon niveau de détails
- Très bonne isolation phonique
- Qualité exceptionnelle en appel
- Boitier intelligent avec fonctions avancées (traduction instantanée, transcription)
- Autonomie impressionnante
- Quelques oscillations et imprécisions dans les aigus
- Pourraient isoler davantage les voix
- Assez volumineux, pas pour toutes les oreilles
- Obligation de connexion pour accéder à certaines fonctions de l’appli
Les meilleures alternatives aux Soundcore Liberty 5 Pro Max
Toujours les rois de l’isolation et de la qualité sonore, les Sony restent intouchables sur ces deux points, et prennent en charge le LE Audio. Par contre, les Soundcore sont globalement plus innovants, et surtout bien plus abordables.
Très proches en termes de design et de confort, les Bose proposent en revanche une philosophie opposée en termes d’expérience utilisateur. Clé en main, ils sont assez pauvres en fonctions annexes et en personnalisation. S’ils battent toujours légèrement les Soundcore sur le terrain de l’isolation phonique, ces derniers en offrent bien plus.
- Qualité sonore exceptionnelle
- Isolation phonique au top
- Excellente autonomie
- Sonorité très vivante, ampleur des basses
- Scène sonore large et détaillée
- Isolation phonique excellente