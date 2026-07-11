Un petit mot sur les modes sonores spéciaux, activables dans l’application (ou via le boîtier). Le premier, déjà présent sur les anciens écouteurs, crée un profil sonore en écoutant et comparant à l’oreille un morceau sous différents réglages. Celui-ci permet, même à un néophyte, d’obtenir une signature plus satisfaisante, sans mettre les mains dans l’égaliseur. Second mode, l’amélioration par IA exploite la puissance de la nouvelle puce de la marque afin de « reconstruire » le signal perdu par les codecs destructifs. Une idée pas idiote sur le papier, mais anecdotique techniquement et énergivore. Enfin, Soundcore place un mode Dolby, qui vient émuler un son 3D, avec ou sans suivi de la tête. Contrairement à bien des concurrents, Soundcore est parvenu à implémenter un traitement qui est dispensable mais pas inutile, puisque jamais excessif. Il n’y a pas cet effet de reverb venant du fond de la salle de bain. Bien sûr, son utilité dépend énormément de la piste et du type de contenu (musique ou vidéo).