Nouveau vaisseau amiral de Huawei, les FreeBuds 5 Pro débarquent à peine un an après leurs prédécesseurs. Ici la révolution n’est pas de mise, mais le constructeur chinois affûte ses technologies et particularités. Un produit haut de gamme plus abordable que ses concurrents (199 euros), mais vraiment au niveau ?
Cinquièmes d’une lignée prestigieuse, les écouteurs Bluetooth Huawei FreeBuds 5 Pro font suite à des FreeBuds Pro 4 réussis sur pratiquement tous les points (exceptée l’autonomie), eux-mêmes faisant suite à des FreeBuds Pro 3 à la sonorité franchement discutable. La marque se place sur le même segment que les autres écouteurs Bluetooth haut de gamme sans se présenter frontalement comme un adversaire. La formule est ainsi dans la continuité de la génération précédente, mais plusieurs changements apparaissent.
À la mesure : un choix qui interroge
Illustrant assez bien notre ressenti, les mesures sonores mettent en avant des choix assez osés. Sur le papier les choses sont ambitieuses, puisque Huawei développe une architecture deux voies à deux haut-parleurs : 1 woofer capable de réduire la distorsion de 45 % par rapport à celui équipant les FreeBuds Pro 4, et 1 transducteur planaire de 6 mm pour les aigus.
Une telle architecture peut donner d’excellents résultats à condition de rester modéré… ce que ne fait pas Huawei. Le son des FreeBuds 5 Pro est ouvertement démonstratif, très chargé dans les basses et dans les aigus, ce qui est contre-productif et très fatigant. Une régression selon nous, qui rappelle le passage déjà difficile entre les générations 2 et 3 du produit des FreeBuds Pro.
L’isolation phonique est plus maîtrisée, avec une bonne performance générale. Sans surprise, l’habituel trio magique (Apple, Sony, Samsung) fait mieux, mais les Huawei sont convaincants. Toutefois l’absence d’embout en mousse implique quelques concessions.
Finalement, le progrès le plus notable vient de l’autonomie. Celle-ci passe de moins de 5 h à environ 6 h (avec ANC).
À l’écoute : un son technique, mais trop libre
Généralement, les FreeBuds Pro optent pour un son assez proche des Samsung Galaxy Buds4 Pro et des Airpods Pro 3 : une signature dite en V, qui booste les très basses fréquences et les très hautes fréquences, d’où un son puissant et aéré mais pas fatigant.
Huawei reprend ce principe, mais jusqu’à la caricature. Les basses sont très en avant, et une accentuation démarre dès les haut-médiums. Si le côté très basseux n’est pas désagréable, car ne noie pas toutes les nuances, le son est (du fait des haut-médiums/aigus) très sec, presque agressif, et surtout vite fatigant. Dommage, puisque techniquement parlant les écouteurs ont quelque chose dans le ventre. Le transducteur planaire, bien que mal exploité, a quelque chose de plus détaillé que la plupart des équivalents mono-transducteurs.
Réponse en fréquence : nos mesures
La réponse en fréquence, peut-être légèrement gonflée par la tête de mesure, est pourtant dans cette tendance, avec des basses très en avant (ce qui n'est pas si dérangeant), mais surtout des aigus trop marqués.
Si l’écoute se révèle intéressante sur des pistes calmes, les FreeBuds 5 Pro parvenant à distiller une scène sonore très ample, la sensation d’excès s’installe dès le passage à des styles un peu énergiques. Des instruments comme les cymbales sont dénaturés, et tout paraît un peu trop compressé. Malheureusement, la personnalité du produit est si affirmée qu’il n’est pas possible de corriger cela via l’égaliseur.
Nous avons testé ici les écouteurs dans différentes configurations, avec principalement un Samsung Galaxy S25 Ultra et un iPhone SE de seconde génération, nous n'avons ainsi pas pu tester les codecs haut de gamme de Huawei. Le test s'est fait à la fois à la maison et en extérieur (rue et transports en commun). Pour en savoir plus, consultez notre protocole ci-dessous.
Réduction de bruit/Transparence et kit mains-libres : pas encore parfait, mais une belle leçon de Huawei
Portée par les plus récentes puces et algorithmes de traitement Huawei, la réduction de bruit active des FreeBuds Pro 5 travaille, selon la marque, jusqu’à une fréquence de 6 kHz, permettant de largement épauler l’effet passif des embouts.
Dans les faits, l’isolation phonique est excellente, mais les progrès au-delà de 1 kHz (aigus) sont assez négligeables. L’amélioration par rapport aux FreeBuds Pro 4 est mesurée, notamment par rapport aux embouts en mousse (plus efficaces dans les aigus).
Encore un peu derrière les ténors d’un point de vue global, car connaissant quelques légers creux dans les haut-médiums (autour des voix), cette atténuation reste impressionnante. Les basses et bas-médiums sont annihilés, et les aigus suffisamment musclés pour ne plus être dérangeants.
Largement utilisable, le mode transparence souffre tout de même d’une baisse dans les très hautes fréquences, ce qui entrave légèrement le côté naturel de l’environnement sonore. Cela n’est pas un gros défaut, mais prouve que Huawei a encore un petit cap à passer.
Le gros point fort des FreeBuds Pro 5 vient finalement du kit mains-libres, qui compte tout simplement parmi les meilleurs du genre. En environnement calme, la captation est naturelle, pas parfaite mais sans exagération ni véritable débordement. En extérieur, la voix est certes un peu altérée, mais elle ne perd pas en intelligibilité, et les bruit de fond sont largement réduits voire annulés.
Réduction de bruit : nos mesures
Très convaincante en pratique, malgré un côté plus impressionnant dans les basses que dans les aigus, la réduction de bruit affichent quelques limites, qui auraient sans doute été contournées avec des embouts en mousse. Le mode transparence est quant à lui en progrès, mais manque de linéarité dans les hautes fréquences. Notons ici un immense artefact (pic) de mesure sur l'isolation active, les FreeBuds Pro 5 s'étant révélés très capricieux à l'exercice.
Construction, confort et expérience utilisateur : en terrain connu
Presque de nouveau sous le soleil avec les FreeBuds Pro 5, qui reviennent toutefois à un design plus simple que celui de leurs prédécesseurs. La tige rectangulaire très stylisée fait place à une tige arrondie consensuelle mais assez élégante, avec un contour métallique. Classique voire simple, la construction profite à fond de la certification IP57. Le boîtier adopte ce même pragmatisme très Apple, avec une forme compacte et arrondie, et une compatibilité avec la charge sans-fil.
Ces bonnes dispositions vont de pair avec un confort presque irréprochable, rendue possible par une approche semi-intra (canule très courte), et par la présence de 4 tailles d’embouts. Nous regrettons encore une fois l’abandon de la seconde paire d’embouts (mousses à mémoire de forme) des FreeBuds Pro 4, qui apportait une alternative. Autre léger défaut, la stabilité n’est pas optimale en usage sportif.
Toujours dans cette continuité, les commandes n’évoluent pratiquement pas. Très complètes et intuitives, celles-ci mêlent pincements de la tige, balayage (volume), et reconnaissance des tapotements. Cela est suffisant pour assurer la totalité des actions, même sur un écouteur seul. Malgré quelques légères hésitations dans la reconnaissance des tapotements, nous avons affaire à ce qui se fait de mieux en la matière.
L’application Huawei Audio Connect (iOS et Android hors Playstore), qui remplace AI Life, suit l’évolution logique des dernières créations de la marque, FreeBuds 7i et FreeClip 2 en tête. Plutôt intuitive, assez complète car bourrée de réglages ergonomiques et ajustements, elle reste un modèle du genre.
La dimension Bluetooth est un point un peu plus difficile à aborder. D’un côté, les FreeBuds Pro 5 sont modernes, affichant une compatibilité multipoint, une bonne stabilité, et une prise en charge d’ambitieux codecs, y compris un mode HWA sans pertes à 2,3 mb/s. De l’autre, l’absence de compatibilité Fast Pair, LDAC/AptX, mais surtout de prise en charge du standard LE Audio, ne permet pas à Huawei de cocher toutes les cases.
Autonomie : des amélioration, mais toujours sous la moyenne en simple charge
Annoncée à 9 h sans ANC, et jusqu’à 38 h en comptant le boîtier de charge, l’endurance des écouteurs est dans la moyenne. En pratique, nous avons noté 6 h en activant la réduction de bruit active, performance supérieure aux 4 h 45 des FreeBuds Pro 4, mais loin des plus de 9 h des Sony WF-1000Xm6 et des presque 8 h 30 des Airpods Pro 3.
Sans ANC, cette autonomie grimpe à environ 8 h 45. Enfin, le boîtier de charge rajoute à peu près trois cycles, d’où une performance générale des plus honnêtes.
À qui s’adressent vraiment les Huawei FreeBuds Pro 5 ?
À l’instar des Galaxy Buds4 Pro, les Huawei FreeBuds Pro 5 peuvent se présenter comme des Airpods Pro adaptés à Android. Ils s’adressent ainsi aux utilisateurs suivants
- Les personnes privilégiant le confort
- Ceux qui désirent un produit complet et intuitif
- Les utilisateurs se servant largement des microphones (appels et visio)
Huawei FreeBuds Pro 5 : l’avis de Clubic
Les Huawei FreeBuds Pro 5 avaient les cartes en mains pour cocher toutes les cases, comme leurs prédécesseurs. Mais si le constructeur conserve une base impressionnante (confort, ergonomie, réglages, endurance, micro) et s’améliore effectivement sur plusieurs points, notamment l’autonomie, ces évolutions demeurent assez légères.
Tout irait bien si le son suivait le reste. En optant pour une signature sonore gonflée voire caricaturale, Huawei paraît revenir des années en arrière, se reposant sur un côté beaucoup trop spectaculaire au lieu de faire confiance à la technicité de ses haut-parleurs.
De fait, si les Huawei FreeBuds Pro 5 sont globalement de très bons écouteurs, ce défaut ne nous permet pas de les préférer aux FreeBuds Pro 4.
Les meilleures alternatives aux Huawei FreeBuds Pro 5
Ancienne génération des écouteurs de Huawei, ils sont certes un brin en-dessous techniquement, mais disposent toujours de grandes qualités, et d’un son maîtrisé.
D’un format assez proche, les Samsung ont des qualités que les FreeBuds Pro 5 n’ont pas, et vice-versa, mais se détachent surtout sur un plan sonore.
