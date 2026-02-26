Huawei reprend ce principe, mais jusqu’à la caricature. Les basses sont très en avant, et une accentuation démarre dès les haut-médiums. Si le côté très basseux n’est pas désagréable, car ne noie pas toutes les nuances, le son est (du fait des haut-médiums/aigus) très sec, presque agressif, et surtout vite fatigant. Dommage, puisque techniquement parlant les écouteurs ont quelque chose dans le ventre. Le transducteur planaire, bien que mal exploité, a quelque chose de plus détaillé que la plupart des équivalents mono-transducteurs.