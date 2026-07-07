Côté son, les choses sont plus subjectives. En effet, le choix de Nothing de nettement booster le bas du spectre se comprend au vu de la cible, mais nous sommes face au serpent qui se mord la queue : « les jeunes aiment les basses, donc les écouteurs abordables ont tous des basses, donc les jeunes aiment les basses ». En pratique, le son n’est clairement pas d’un grand raffinement, et l’accentuation basseuse n’a pas le niveau de nuances de Sony WF-1000XM6. Reste que cette accentuation se corrige si besoin (assez facilement) via l’égaliseur 8 paramétriques bandes de l’application Nothing X, elle permet de ne pas avoir à monter exagérément le volume, et la signature sonore ne verse pas dans un excès d’agressivité, ce qui était le cas avec les Nothing Ear (3). Ces derniers sont plus techniques, les Ear (3a) n’étant pas spécialement au-dessus de la concurrence, mais la recette est plus musicale, et surtout bien plus équilibrée dans les aigus.